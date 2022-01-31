Студия Paramount представила первые кадры из мини-сериала «Предложение» о съемках «Крестного отца»

Издание Vanity Fair поделилось порцией эксклюзивных кадров из десятисерийной драмы «Предложение», в которой расскажут о сложном процессе создания «Крестного отца». На представленных изображениях запечатлены все основные действующие лица: продюсер Альберт С. Радди (Майлз Теллер), его секретарша Бетти Маккарт (Джуно Темпл), режиссер Фрэнсис Форд Коппола (Дэн Фоглер), бывший глава студии Paramount Роберт Эванс (Мэттью Гуд) и мафиози Джо Коломбо (Джованни Рибизи), который пытался помешать кинематографистам.

В мини-сериале продемонстрируют подробную производственную хронику экранизации легендарной гангстерской саги Марио Пьюзо через призму упомянутого Радди. Зрителям покажут многочисленные трудности, которые пришлось преодолеть авторам, в том числе конфликты с бандитами, всячески способствовавшими закрытию картины. Представители организованной преступности считали, что в Голливуде не смогут правильно изобразить их жизнь на экране, поэтому всячески вставляли палки в колеса творческой команде. На этом аспекте будет сделан особый акцент, о чем поведал шоураннер Никки Тоскано («Охотники»):

«В начале нашей истории мы увидим, что мафия очень заинтересована в том, чтобы «Крестного отца» никогда не сняли».

На правах создателя выступает продюсер Майкл Толкин («Побег из тюрьмы Даннемора», «Рэй Донован»), признавшийся, чем затронул его материал:

«Что привлекло меня в этой истории, так это слова Аль Пачино, как-то сказавшего, что каждый день съемок «Крестного отца» был буквально худшим в его жизни. Для персонажей создание фильма или попытки помешать были во главе всего — для них это стало вопросом жизни и смерти».

В основной актерский состав вошли также Энтони Ипполито («Пиксели»), Нора Арнезедер («Армия мертвецов»), Колин Хэнкс («Фарго»), Джастин Чэмберс («Анатомия страсти»), Лу Ферриньо («Невероятный Халк»), Зак Шор («Охотники»), Майкл Гандольфини («Множественные святые Ньюарка») и Берн Горман («Тихоокеанский рубеж»). Первые несколько серий поставил Декстер Флетчер («Рокетмен»).

«Предложение» стартует на Paramount+ 28 апреля сразу с трех эпизодов.