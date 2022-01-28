Ожидается, что съемки космического фильма Тома Круза и Дага Лаймана пройдут в следующем году

На прошлой неделе компания Space Entertainment Enterprise сообщила об амбициозном плане построить к декабрю 2024-го на МКС дополнительный модуль с киностудией и спортивной ареной. На волне этой новости журналист Variety Клаудия Эллер опубликовала статью, где указаны приблизительные сроки производственного старта безымянного фильма Тома Круза и режиссера Дага Лаймана, съемки которого пройдут при поддержке NASA и компании Илона Маска Space X в космосе.

Согласно сведениям издания, студия Universal Pictures собирается начать работу над предстоящей лентой в течение 2023 года. К этому времени Лайман и Кристофер МакКуорри предоставят полностью готовый сценарий, а Круз освободится от занятости на «Миссии: невыполнима 8», премьеру которой недавно перенесли на 28 июня 2024-го. Стоит отметить, что кинокомпания напрямую не связана с революционной инициативой SEE.

Несмотря на тот факт, что подробности сюжета пока неизвестны, в общих чертах грядущий фильм от создателя «Грани будущего» характеризуют как приключенческий боевик об обычном парне, на долю которого выпала неописуемо сложная задача по спасению человечества. Предполагается, что внушительная часть действия развернется на Земле, а все остальное будет снято в космосе. Бюджет составит не менее $200 миллионов.