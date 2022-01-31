Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Уховёртка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Сериал по видеоигре Halo получил дату релиза и полноценный трейлер

Сериал по видеоигре Halo получил дату релиза и полноценный трейлер

31 января 2022 11:22
Сериал по видеоигре Halo получил дату релиза и полноценный трейлер

Масштабный футуристический боевик стартует на Paramount+ уже весной.

В сети появился первый полноценный трейлер многосерийного футуристического боевика по мотивам игровой франшизы Halo. В представленном ролике огласили официальную дату премьеры масштабного сериала: релиз дорогостоящего телепроекта с Пабло Шрайбером и Наташей МакЭлхоун в главных ролях состоится уже 24 марта на потоковом сервисе Paramount+.

Действие развернется в XXVI веке, в период истощающей человечество войны с представителями инопланетной расы, известной как ковенанты. В надежде победить гениальный ученый доктор Хэлси (МакЭлхоун) организовала программу по созданию генетически модифицированных воинов-спартанцев, подарившую человечеству шанс на выживание. В центре повествования окажется командир объединения сверхлюдей Джон-117, также известный как Мастер Чиф (Шрайбер) — именно он сыграет ключевую роль в битве с безжалостным инопланетным агрессором.

В остальной актерский состав вошли Боким Вудбайн, Джен Тейлор, Шабана Азми, Ерин Ха, Олив Грэй, Чарли Мерфи, Кейт Кеннеди, Бентли Калу, Наташа Кулзач и Дэнни Сапани.

На правах исполнительного продюсера и шоураннера первого сезона выступает Стивен Кэйн («Последний корабль»), а в числе сценаристов заявлен Кайл Киллен («Пробуждение»). Постановкой эпизодов занимались Джонатан Либесман («Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес»), Отто Батхерст («Робин Гуд: Начало»), Роэль Рейн («Сверхлюди») и Джессика Лори («Роковой патруль»).

Фото: Paramount+
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Читать далее 29 июля 2022
5 фильмов ужасов, после которых вам гарантирована никтофобия 5 фильмов ужасов, после которых вам гарантирована никтофобия Читать далее 1 августа 2022
Шокирующие преображения: эти 10 актеров воплотили на экране свою полную противоположность Шокирующие преображения: эти 10 актеров воплотили на экране свою полную противоположность Читать далее 27 июля 2022
7 российских кинематографистов, которые погнались за американской мечтой 7 российских кинематографистов, которые погнались за американской мечтой Читать далее 31 июля 2022
Успешная карьера или счастливая семья: как теперь живут актеры из известного сериала «Кадетство» Успешная карьера или счастливая семья: как теперь живут актеры из известного сериала «Кадетство» Читать далее 29 июля 2022
«Зачем ты привел мне эту уродину»: узнайте по каким причинам эти 12 популярных актеров получили отказ «Зачем ты привел мне эту уродину»: узнайте по каким причинам эти 12 популярных актеров получили отказ Читать далее 26 июля 2022
Тест: кто ты из сериала «Офис» Тест: кто ты из сериала «Офис» Читать далее 27 июля 2022
10 лучших российских триллеров, которые не дадут заскучать 10 лучших российских триллеров, которые не дадут заскучать Читать далее 28 июля 2022
15 настолько добрых фильмов, что даже Волан-де-Морт перестал бы быть жестоким после их просмотра 15 настолько добрых фильмов, что даже Волан-де-Морт перестал бы быть жестоким после их просмотра Читать далее 28 июля 2022
7 новых сериалов августа 2022, которые нельзя пропустить 7 новых сериалов августа 2022, которые нельзя пропустить Читать далее 30 июля 2022
Related video