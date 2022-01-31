Сериал по видеоигре Halo получил дату релиза и полноценный трейлер

В сети появился первый полноценный трейлер многосерийного футуристического боевика по мотивам игровой франшизы Halo. В представленном ролике огласили официальную дату премьеры масштабного сериала: релиз дорогостоящего телепроекта с Пабло Шрайбером и Наташей МакЭлхоун в главных ролях состоится уже 24 марта на потоковом сервисе Paramount+.

Действие развернется в XXVI веке, в период истощающей человечество войны с представителями инопланетной расы, известной как ковенанты. В надежде победить гениальный ученый доктор Хэлси (МакЭлхоун) организовала программу по созданию генетически модифицированных воинов-спартанцев, подарившую человечеству шанс на выживание. В центре повествования окажется командир объединения сверхлюдей Джон-117, также известный как Мастер Чиф (Шрайбер) — именно он сыграет ключевую роль в битве с безжалостным инопланетным агрессором.

В остальной актерский состав вошли Боким Вудбайн, Джен Тейлор, Шабана Азми, Ерин Ха, Олив Грэй, Чарли Мерфи, Кейт Кеннеди, Бентли Калу, Наташа Кулзач и Дэнни Сапани.

На правах исполнительного продюсера и шоураннера первого сезона выступает Стивен Кэйн («Последний корабль»), а в числе сценаристов заявлен Кайл Киллен («Пробуждение»). Постановкой эпизодов занимались Джонатан Либесман («Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес»), Отто Батхерст («Робин Гуд: Начало»), Роэль Рейн («Сверхлюди») и Джессика Лори («Роковой патруль»).