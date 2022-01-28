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Киноафиша Новости Джейми Ли Кертис опубликовала новое фото со съемок «Хэллоуин заканчивается» — на этот раз с трио главных героинь

Джейми Ли Кертис опубликовала новое фото со съемок «Хэллоуин заканчивается» — на этот раз с трио главных героинь

28 января 2022 12:59
Джейми Ли Кертис опубликовала новое фото со съемок «Хэллоуин заканчивается» — на этот раз с трио главных героинь

Вместе с Кертис на снимке запечатлены Кайл Ричардс и Энди Мэтичак.

Съемочный процесс триквела «Хэллоуин заканчивается» уже активно ведется, и Джейми Ли Кертис продолжает освещать проект, выкладывая свежие материалы с площадки. Следом за сольным селфи актриса опубликовала в своем Instagram-аккаунте интригующий снимок с коллегами, на котором вместе с ней запечатлены Кайл Ричардс и Энди Мэтичак.

Изображение сопровождено подпиской «Вместе до конца! Линдси, Лори и Элисон», и, исходя из окружения, персонажи находятся в баре, фигурировавшем в сиквеле. Вполне возможно, они собрались вместе, чтобы почтить память жертв Майкла Майерса, в числе которых дочь главной героини Карен Строуд (Джуди Грир) и ее давний друг Томми Дойл (Энтони Майкл Холл).

Предполагается, что основное действие слэшера Дэвида Гордона Грина развернется спустя некоторое время после шокирующей кровавой бани на ночных улицах Хэддонфилда и в финале трилогии зрителям продемонстрируют заключительную дуэль Лори Строуд с безжалостным серийным убийцей. Женщина попытается отомстить бесчеловечному маньяку за все его зверские злодеяния, но получится ли у нее это, можно будет узнать уже будущей осенью: «Хэллоуин заканчивается» выйдет в российский прокат 13 октября.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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