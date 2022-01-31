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Киноафиша Новости Бокс-офис «Человека-паука: Нет пути домой» продолжает расти, сборы пятого «Крика» превысили $100 млн

Бокс-офис «Человека-паука: Нет пути домой» продолжает расти, сборы пятого «Крика» превысили $100 млн

31 января 2022 14:15
Бокс-офис «Человека-паука: Нет пути домой» продолжает расти, сборы пятого «Крика» превысили $100 млн

Супергеройский блокбастер заработал более миллиарда в международном прокате, а хоррор обошел предыдущий фильм франшизы по кассовым сборам.

В минувшие выходные «Человек-паук: Нет пути домой» снова отметился по части заработка в прокате. Продолжая успешно привлекать зрителей в кинотеатры даже несмотря на «Омикрон» и седьмую неделю проката, фильм заработал на международном рынке более $1 млрд. Об этом сообщает Collider.

Картина с Томом Холландом, Эндрю Гарфилдом и Тоби Магуайром в главных ролях стала одним из десяти картин, которым удалось преодолеть порог $1 млрд в международном прокате, причем без поддержки крупного китайского кинорынка. Общие сборы супергеройской ленты с учетом внутреннего бокс-офиса составили $1,74 млрд. В 2019 году второй фильм серии, «Человек-паук: Вдали от дома», заработал в общей сложности гораздо более скромные $1,13 млрд.

Еще одной картиной, чьи кассовые сборы в январе не просели, стал пятый «Крик». В третий уик-энд лента Мэттью Беттинелли и Тайлера Джиллетта прибавила еще $7,35 млн в домашнем прокате и $6,5 млн — в международном. Это позволило бокс-офису хоррора преодолеть порог в $100 млн, что является знаменательным событием для франшизы с рейтингом R. В последний раз сборы серии превышали $100 млн в 2000 году, когда вышел «Крик 3», четвертой же части, стартовавшей в прокате в 2011-м, удалось заработать только $97 млн. С текущим результатом $106 млн новый «Крик» продолжает прокатываться в кинотеатрах и потенциально может обойти и другие фильмы серии.

Фото: Legion-Media
Мария Овчарева
Мария Овчарева
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