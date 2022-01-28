Стив Карелл сражается за сохранение своей должности в трейлере второго сезона «Космических сил»

Потоковый сервис Netflix представил первый официальный трейлер второго сезона многосерийной комедийной сатиры со Стивом Кареллом в главной роли «Космические силы», в котором градус творящегося на экране абсурда достигает новых высот. Продолжение сериала от создателей «Офиса» и «Парков и зон отдыха» дебютирует в онлайн-кинотеатре уже 18 февраля.

В шоу Грега Дэниелса и Норма Хискока рассказывают о генерале американской армии Марке Р. Нерде (Карелл), чья мечта возглавить ВВС так и не реализовалась. Вместо этого персонажу приказывают возглавить только что инициированную шестую ветвь военных сил — космическую. Переехав с дочерью (Диана Сильверс) в новую местность и объединившись с лучшими учеными мира, герой пытается сделать все возможное для достижения неимоверно важной цели — высадки на Луну. Все это сопровождается различными проблемами и странными ситуациями, а в новой телеглаве Нерду и его колоритному окружению предстоит напрячься еще сильнее, потому что на все у них остается только пять месяцев. В противном случае он лишится своей должности.

Во втором сезоне также отметились Бен Шварц, Джон Малкович, Джимми О. Янг, Лиза Кудроу, Ноа Эммерих, Дон Лейк, Тони Ньюсом, Джозеф Альфьери, Джессика Ст. Клэр, Джейн Линч, Тим Медоуз и Пэттон Освальт.