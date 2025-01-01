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Ёлки 10
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Фильмы и сериалы похожие на Ёлки 10
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Вся информация о фильме
Ёлки-иголки
комедия, семейный
2022, Россия
6.0
Елки 9
комедия
2022, Россия
4.0
Ёлки 11
комедия
2024, Россия
5.0
Елки 8
комедия
2021, Россия
3.0
Елки Последние
комедия, семейный
2018, Россия
5.0
Елки новые
комедия, семейный
2017, Россия
5.0
Ёлки 5
комедия, мелодрама
2016, Россия
5.0
Ёлки 1914
комедия
2014, Россия
4.0
Ёлки 3
комедия
2013, Россия
6.0
Ёлки 2
комедия
2011, Россия
6.0
Ёлки
комедия
2010, Россия
6.0
В прокате
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Как приручить дракона
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Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
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2025, США, боевик, приключения, комедия
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Отзывы
2025, США, мелодрама
Плагиатор
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Отзывы
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Отзывы
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
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2025, Россия, семейный, комедия
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2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
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2025, Япония, анимация
Мир Юрского периода: Возрождение
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Смурфики в кино
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2025, США, мюзикл
Формула 1
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2025, США, спорт
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