Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Галина Польских
Галина Польских
О персоне
Фильмография
Статьи
Вопросы и ответы
Галина Польских
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
27 ноября 1939
Возраст
82 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Биография Галины Польских
Родилась 27 ноября 1939 года. Москва, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Галины Польских
Спасите Колю!
комедия
2020, Россия
3.0
Дневник мамы первоклассника
драма, мелодрама
2014, Россия
3.0
Тайна тёмной комнаты
приключения, детский
2014, Россия
6.0
Я знаю, как стать счастливым
мелодрама
2008, Украина
0.0
Идеальная жена
комедия
2007, Россия
6.0
Я остаюсь
драма
2007, Россия
7.0
Мы умрем вместе
мелодрама
2005, Россия
6.0
Русское
драма, комедия
2004, Россия
6.0
Все фильмы
Статьи о персоне
Умер через неделю после съемок: 82-летняя Галина Польских вскрыла правду о Меньшове
Знаменитость скончался в июле этого года.
Написать
30 ноября 2021 14:49
Все статьи
Related video
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь