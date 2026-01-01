Три лучшие подруги, Меда, Ива и Валери, которым уже давно двадцать, а то и трижды больше, идут по жизни вместе со студенческих лет. Эксцентричная Меда живет одна и должна справляться не только со садом, но и со своей жизнью. Ива, с другой стороны, хотела бы чего-то большего, нежели муж, который возвел диван на трон и ничего не делает со своей жизнью. И, наконец, Валери, которая беззаботно тренирует свои бицепсы на другом конце света и не чувствует себя такой уж старой. Именно она привносит новую энергию в жизнь всех троих и убеждение, что если они сами не начнут жить заново, никто другой этого за них не сделает. И вот они делают свой третий вдох, потому что после шестидесяти трудно говорить о втором. Они отправляются на бурную вечеринку и оказываются на винограднике, где после нескольких бокалов обнаруживают, что все это время скрывали друг от друга один большой секрет. И настоящее приключение только начинается... Фильм, полный смеха, вина и веры в то, что возраст — это всего лишь цифра.