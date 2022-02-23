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Постер фильма Пропавшая без вести
7.4
Пропавшая без вести - Трейлер
Киноафиша Фильмы Пропавшая без вести
7.4

Пропавшая без вести

, 2023
Missing
США / драма, триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма Пропавшая без вести
7.4
Пропавшая без вести - Трейлер
Пропавшая без вести  Трейлер

О фильме

Джун должна была встретить в аэропорту свою мать Грейс и ее нового бойфренда, возвращающихся из Колумбии, но что-то пошло не так. Грейс пропала и не выходит на связь, полиция занялась ее поисками, и сама Джун отчаянно пытается выйти на ее след. Но куда приведет интернет-расследование?

В ролях

Кен Люн
Кен Люн
Kevin
Ниа Лонг
Ниа Лонг
Grace
Сторм Рейд
Сторм Рейд
June
Меган Сури
Меган Сури
Veena
Эми Ландекер
Эми Ландекер
Heather
Тим Гриффин
James
Ava Zaria Lee
Young June
Kimberly Cheng
Field Reporter
Лиза Ямада
Alison
Sharar Ali-Speakes
Tia
Режиссер Николас Д. Джонсон
Сценарист Аниш Чаганти, Will Merrick, Николас Д. Джонсон, Сев Оганян
Композитор Juls Scherle
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 7 марта 2023
Премьера в мире 23 февраля 2022
Дата выхода
26 января 2023 Австралия
23 февраля 2023 Азербайджан 17+
2 марта 2023 Бразилия
24 февраля 2023 Великобритания
23 февраля 2023 Венгрия 12
24 февраля 2023 Вьетнам
23 февраля 2023 Германия
23 февраля 2023 Гонконг
23 февраля 2023 Греция K15
23 февраля 2023 Грузия PG-13
24 февраля 2023 Дания 15
23 февраля 2023 Израиль All
21 апреля 2023 Ирландия 15A
24 февраля 2023 Испания
23 февраля 2023 Казахстан 16+
20 января 2023 Канада
23 февраля 2023 Кыргызстан 12+
24 февраля 2023 Латвия 12+
24 февраля 2023 Литва
23 февраля 2023 Мексика
23 февраля 2023 Нидерланды 12
24 февраля 2023 Норвегия 12
23 февраля 2023 ОАЭ TBC
31 марта 2023 Польша
23 февраля 2023 Португалия
19 января 2023 Пуэрто-Рико PG-13
23 февраля 2023 США
23 февраля 2022 Сингапур
23 февраля 2023 Словакия 12
1 марта 2023 Таиланд 13
24 февраля 2023 Тайвань
31 марта 2023 Турция
23 февраля 2023 Узбекистан
3 марта 2023 Финляндия 12
22 февраля 2023 Франция
23 февраля 2023 Чехия
24 февраля 2023 Швеция 11
24 февраля 2023 Эстония
24 февраля 2023 ЮАР
22 февраля 2023 Южная Корея
14 апреля 2023 Япония
MPAA PG-13
Бюджет $7 000 000
Сборы в мире $48 767 848
Производство Stage 6 Films, Screen Gems, Bazelevs Production
Другие названия
Missing, Desconectada, Пропавшая без вести, Bezvēsts pazudusi, Cyfrowe ślady, Desaparecida, Desconectada..., Dispariția, Disparue, Eltűnt, Kayıp, Mất Tích, Missing - Desaparecida, Missing : Disparition inquiétante, Nezvestná, Nezvěstná, Pradingusi, search／#サーチ２, Zaginiona, Зникла безвісти, Изчезнала, 人肉搜尋2, 人肉搜索2：失蹤搜救, 网络谜踪2, Searching 2, Անհետ կորաձը, 网络迷踪, 미싱, 서치 2

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 14 голосов
7.1 IMDb
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Обновлено 18 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Пропавшая без вести - Трейлер
Пропавшая без вести Трейлер
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Отзывы о фильме

Weteran Mc 19 июня 2024, 00:50
Интереснейшая детективная история с крутыми поворотами событий, показанная с экранов гаджетов (ПК, смартфона и даже смарт-часов). Моя оценка: 10 из 10. 👍
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

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Девочка-подросток разыскивает свою мать в трейлере скринлайф-триллера «Пропавшая без вести»
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