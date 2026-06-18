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После ужина

, 2026
Po večerce
Чехия / мелодрама, семейный, комедия
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О фильме

Кратя, управляющий, находящийся на грани полного выгорания, соглашается на просьбу своего больного отца Милоша и решает взять на себя управление обветшалым летним детским лагерем, где он когда-то отдыхал в детстве. Сразу по прибытии Кратя вступает в конфликт с персоналом лагеря во главе с Кириллом, который все лето скрежещет зубами. Однако ситуация действительно обостряется, когда приезжает санитарный инспектор, где работает давняя возлюбленная Крати, Анежка Свободова, и где она теперь живет со своим бывшим заклятым врагом, ныне влиятельным местным бизнесменом Карелом. И чтобы еще больше осложнить ситуацию, выясняется, что у Карела совершенно другие намерения относительно места, где расположен лагерь… Таким образом, Кратя сталкивается не только с разрушающимся зданием и неожиданными чувствами, но и постепенно возвращается к своему отцу — человеку, который пытается наладить отношения со своей женой. Однако это неожиданное лето в старом, знакомом месте дает шанс на новое начало. Возможно, для них, возможно, для других, которые, несмотря на обстоятельства, откроют здесь свою собственную летнюю любовь.

В ролях

Владимир Поливка
Ева Джозефикова
Вацлав Неужил
Ondrej Pavelka
Дана Батулкова
Maximilián Dolanský
Станислав Майер
Хана Вагнерова
Хана Вагнерова
Petra Nesvacilova
Ярослав Плесл
Ярослав Плесл
Tomás Havlínek
Степанка Фингерхутова
Режиссер Дан Панек
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Чехия
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 18 июня 2026
Дата выхода
18 июня 2026 Словакия
25 июня 2026 Чехия
Другие названия
Naše léto, Letní lásky

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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