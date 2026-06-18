Кратя, управляющий, находящийся на грани полного выгорания, соглашается на просьбу своего больного отца Милоша и решает взять на себя управление обветшалым летним детским лагерем, где он когда-то отдыхал в детстве. Сразу по прибытии Кратя вступает в конфликт с персоналом лагеря во главе с Кириллом, который все лето скрежещет зубами. Однако ситуация действительно обостряется, когда приезжает санитарный инспектор, где работает давняя возлюбленная Крати, Анежка Свободова, и где она теперь живет со своим бывшим заклятым врагом, ныне влиятельным местным бизнесменом Карелом. И чтобы еще больше осложнить ситуацию, выясняется, что у Карела совершенно другие намерения относительно места, где расположен лагерь… Таким образом, Кратя сталкивается не только с разрушающимся зданием и неожиданными чувствами, но и постепенно возвращается к своему отцу — человеку, который пытается наладить отношения со своей женой. Однако это неожиданное лето в старом, знакомом месте дает шанс на новое начало. Возможно, для них, возможно, для других, которые, несмотря на обстоятельства, откроют здесь свою собственную летнюю любовь.