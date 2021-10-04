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Екатерина Варнава
Екатерина Варнава
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Екатерина Варнава
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Дата рождения
9 декабря 1984
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Стрелец
Биография Екатерины Варнавы
Родилась 9 декабря 1984 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Екатерины Варнавы
Орел и решка. Кино
комедия
2022, Россия
0.0
Love
комедия, мелодрама
2021, Россия
5.0
Марафон желаний
комедия, мелодрама
2020, Россия
6.0
Тайная жизнь домашних животных 2
анимация, комедия
2019, США
8.0
Zомбоящик
комедия
2018, Россия
2.0
Садко
комедия, детский, анимация
2018, Россия
7.0
Дабл трабл
комедия
2015, Россия
2.0
8 первых свиданий
комедия
2012, Россия
6.0
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«КиноПоиск HD» выпустил первый тизер-трейлер комедии «Орел и решка. Кино»
По сюжету, чтобы спасти шоу от закрытия, команда отправится в одну из самых закрытых стран мира.
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4 октября 2021 14:42
Сергей Светлаков, Екатерина Варнава, Юрий Стоянов и другие звезды в трейлере ромкома LOVE
Светлаков обещает зрителям новую франшизу, посвященную Дню святого Валентина.
Написать
28 декабря 2020 15:45
Екатерина Варнава, Виталий Уливанов и Студия «Союз»: эксклюзивно для «Киноафиши»
Не так давно в Санкт-Петербурге с размахом прошёл уже четвёртый VK Fest. На фестивале были собраны самые разные развлекательные площадки, но одной из самых смешных, громких и популярных стала зона
Написать
7 августа 2018 13:48
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Статьи о персоне
Такого не ожидал никто: правду о скандальном романе Варнавы предали огласке
Поклонники пристально следят за личной жизнью артистки.
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14 июля 2022 09:28
Вторая Анджелина Джоли: изменившаяся до неузнаваемости Варнава ужаснула россиян
Пользователи Сети переживают за состояние артистки.
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8 июня 2022 14:25
«Не надо больше!»: изменившаяся до неузнаваемости Варнава вызвала оторопь
Эксперты подсчитали число пластических операций артистки.
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18 мая 2022 14:45
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