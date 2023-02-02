У Саши проблемы. Ему нужно принять очень сложное решение, которое определит всю его дальнейшую жизнь. На помощь приходят друзья. Камиль, Леша и Слава хотят «вышагать» ответ и отправляются на прогулку по Садовому кольцу. Они рассказывают, что с ними случилось за последнее время, и пускаются в привычные размышления о дружбе, семье, отношениях, родителях, напитках, работе, первой любви и, конечно, смысле жизни. «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» —…
Очень понравился фильм, жизненно и смешно!
Рекомендую к просмотру!
А по теме: - прекрасный фильм в духе Квартета «И» . Зрелый юмор, не для тех у кого нет жизненного опыта. От души похохотали с женой над узнаваемыми жизненными ситуациями.
P.S. Те, кто пишет что фильм пустой и ни о чём возможно сами не очень то наполнены…
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