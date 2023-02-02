Наша рецензия

У Саши проблемы. Ему нужно принять очень сложное решение, которое определит всю его дальнейшую жизнь. На помощь приходят друзья. Камиль, Леша и Слава хотят «вышагать» ответ и отправляются на прогулку по Садовому кольцу. Они рассказывают, что с ними случилось за последнее время, и пускаются в привычные размышления о дружбе, семье, отношениях, родителях, напитках, работе, первой любви и, конечно, смысле жизни. «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» —…