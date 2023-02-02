Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате " В поисках снежного барса" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
Киноафиша Фильмы О чем говорят мужчины. Простые удовольствия Отзывы о фильме «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия»
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия 2023 / Россия
5.8 Оцените
91 голос Рейтинг IMDb: 5.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

У Саши проблемы. Ему нужно принять очень сложное решение, которое определит всю его дальнейшую жизнь. На помощь приходят друзья. Камиль, Леша и Слава хотят «вышагать» ответ и отправляются на прогулку по Садовому кольцу. Они рассказывают, что с ними случилось за последнее время, и пускаются в привычные размышления о дружбе, семье, отношениях, родителях, напитках, работе, первой любви и, конечно, смысле жизни. «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» —…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Владимир Морев 2 февраля 2023, 08:07
Оценка
Как известно, шампанское по утрам пьют или аристократы, или Квартет И
2 февраля 2023, 08:07 Ответить
Петя 2 февраля 2023, 19:35
Оценка
Уныло, плоско и банально, как и мой отзыв. Отечественное кино, оно такое.
2 февраля 2023, 19:35 Ответить
User 3 февраля 2023, 09:03
Оценка
Дома бесплатно посмотреть - нормально. А в кино идти , не стоит своих денег.
3 февраля 2023, 09:03 Ответить
Антон Шайкин 3 февраля 2023, 09:19
Оценка
Очень простенько... ну просто совсем....
3 февраля 2023, 09:19 Ответить
Елизавета Фёдоровна 3 февраля 2023, 11:19
Оценка
фильм не о чем, сути комедии нет...ну 4 из 10
3 февраля 2023, 11:19 Ответить
Екатерина Стеклова 4 февраля 2023, 08:46
Оценка
зря потерянное время...прям вот Г
4 февраля 2023, 08:46 Ответить
Виктория Кадетова 4 февраля 2023, 10:27
Оценка
Уныло
4 февраля 2023, 10:27 Ответить
Александра Александра 4 февраля 2023, 18:53
Фильм зашел на ура и мне, и мужу. И темп, и диалоги, и юмор, и посыл, и саундтрек. Видимо, восприятие зависит от возраста. Мне 55
4 февраля 2023, 18:53 Ответить
gridneva2804 4 февраля 2023, 19:30
Оценка
Разговорный жанр , философский фильм , лучше послушать по Ютуб. Сидела -зевала , скучала , не подходит для большего экрана.
4 февраля 2023, 19:30 Ответить
Алиса Таразанова 4 февраля 2023, 20:37
Оценка
Фильм отвратительный, юмора нет, съемка отвратительная, скучный
4 февраля 2023, 20:37 Ответить
popova.darya_2002 5 февраля 2023, 14:50
Оценка
Отвратительный фильм! Скучный и бессмысленный
5 февраля 2023, 14:50 Ответить
Любашка Самойлова 5 февраля 2023, 23:16
Оценка
Артистическая команда хороша , но грубая , иногда просто навязчивая, речь била по ушам. Сценарий как будто писался на коленке. Ставлю 1 звезду, смотреть друзьям не советую !
5 февраля 2023, 23:16 Ответить
User 6 февраля 2023, 07:13
Оценка
Иногда были смешные реплики героев, вторая половина фильма вообще скучная.
6 февраля 2023, 07:13 Ответить
maryamatveeva 6 февраля 2023, 11:30
Оценка
Классный лёгкий фильм
6 февраля 2023, 11:30 Ответить
p_bear 6 февраля 2023, 12:41
в ответ на сообщение Виктория Кадетова от 4 февраля 2023, 10:27
Оценка
Посмотрели. Очень рекомендуем. Понравилось и местами было поучительно. Мнение критиков игнорируйте. Отличный фильм и настроение создает самое светлое. Где еще это настроение брать-то?
6 февраля 2023, 12:41 Ответить
Ангелина Шиляева 6 февраля 2023, 19:04
Оценка
Ужасный неинтересный фильм не тратьте своё время и деньги
6 февраля 2023, 19:04 Ответить
zhduvh 7 февраля 2023, 20:59
Оценка
Ну такое
7 февраля 2023, 20:59 Ответить
Ксюша Добровольская 11 февраля 2023, 17:51
Оценка
Самый скучный на свете фильм…
11 февраля 2023, 17:51 Ответить
Алексей Гущин 12 февраля 2023, 14:41
Оценка
хотелось после просмотра аплодировать🙌
12 февраля 2023, 14:41 Ответить
araiknn 12 февраля 2023, 19:19
Оценка
Бред скучный
12 февраля 2023, 19:19 Ответить
triny111 12 февраля 2023, 22:52
Оценка
Удивлена негативным отзывам!
Очень понравился фильм, жизненно и смешно!
Рекомендую к просмотру!
12 февраля 2023, 22:52 Ответить
Леся Авангардова 14 февраля 2023, 12:12
Не очень понравилось,фильм на любителя
14 февраля 2023, 12:12 Ответить
artem.cherkasin2000 14 февраля 2023, 18:58
Оценка
кино скучное, фильм для людей от 30 лет
14 февраля 2023, 18:58 Ответить
Ксения Дагаз 18 февраля 2023, 05:59
Оценка
Отличный фильм, зря вы так , мы смеялись весь сеанс и ни на минуту не пожалели что пришли, на одном дыхании и даже хотелось еще! Отдохнули в пятницу , как будто и не работали всю неделю! Усталость снимает и настроение поднимает!Просто надо ходить с компанией и не одному зевать с негативным настроем . Рекомендую . Еще буду смотреть его и не раз , но уже дома , как и все предыдущие фильмы . Очень мы ждали новый фильм и неожиданно он появился. Молодцы ребята!
18 февраля 2023, 05:59 Ответить
Сергей Щербаков 18 февраля 2023, 12:51
Оценка
После просмотра чувство что меня развели на деньги за билеты... Не нужно тратить время на это Г.!
18 февраля 2023, 12:51 Ответить
Полина Мамедова 20 февраля 2023, 16:05
Совершенно с вами согласна. Потратила 2 часа впустую к сожалению…
20 февраля 2023, 16:05 Ответить
Ригина Тимурова 22 февраля 2023, 09:46
Оценка
Кино для любителей Квартета И и если прошлые фильмы из серии О чем говорят мужчины вы не смотрели, то конечно суть некоторых шуток будет просто не понятна. Нежно люблю их и смотрела все части по несколько раз и на этот сходили с удовольствием и насмеялись от души, как со старыми друзьями😊
22 февраля 2023, 09:46 Ответить
User 25 февраля 2023, 20:40
Оценка
Обожаю хейтеров. Чуть не передумал идти на фильм.
А по теме: - прекрасный фильм в духе Квартета «И» . Зрелый юмор, не для тех у кого нет жизненного опыта. От души похохотали с женой над узнаваемыми жизненными ситуациями.
P.S. Те, кто пишет что фильм пустой и ни о чём возможно сами не очень то наполнены…
25 февраля 2023, 20:40 Ответить
User 5 марта 2023, 11:11
Оценка
Шикарный фильм, как всегда! И посмеялись и погрустили, актеры прекрасны. Смотрится на одном дыхании
5 марта 2023, 11:11 Ответить
Дарья Тайхмюллер 6 марта 2023, 17:30
Оценка
Фильм очень понравился. Немного грустноватый, немного забавный, немного трогательный. Мудрые мысли, талантливые ребята, красиво снято. Оставляет тёплое, задумчивое и романтичное послевкусие. Не знаю, почему такой низкий рейтинг. Никого не слушайте, идите и смотрите сами. Фильм стоящий. Спасибо всем соиздателям и исполнителям! Полтора часа из жизни инвестировала с пользой и удовольствием !
6 марта 2023, 17:30 Ответить
tihiy-l 6 марта 2023, 18:20
Оценка
Фильм классный!!! В нем все хорошо, и картинка, и музыка, и сюжет, и идея.. С удовольствием схожу ещё раз..
6 марта 2023, 18:20 Ответить
yura.chernikov.chernikov 7 марта 2023, 06:20
Оценка
Фильм понравился, но нет юмора. Как комедию его можно не воспринимать. Скорее как просто обычный фильм, где 4 мужчины ходят и рассказывают друг другу о своих семьях, о жене, обсуждают какие - то вопросы типа \"в чём смысл жизни\".
7 марта 2023, 06:20 Ответить
User 10 марта 2023, 19:06
Оценка
Самая не интересная часть
10 марта 2023, 19:06 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Тайлер Рейк: Операция по спасению 2
Тайлер Рейк: Операция по спасению 2 4 комментария
Дыхание
Дыхание 7 комментариев
Аяш-2 6 комментариев
Патхан: Схватка со смертью
Патхан: Схватка со смертью 9 комментариев
Зверогонщики
Зверогонщики 3 комментария
Нимона
Нимона 1 комментарий
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных 61 комментарий
Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы
Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы 14 комментариев
Однажды в кино
Однажды в кино 1 комментарий
Проклятие. Дом с прислугой 2
Проклятие. Дом с прислугой 2 2 комментария
Восставшая из ада
Восставшая из ада 6 комментариев
Переводчик
Переводчик 56 комментариев
Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение
Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение 2 комментария
Проклятие монахинь
Проклятие монахинь 14 комментариев
Белль и Себастьян: Новое поколение
Белль и Себастьян: Новое поколение 3 комментария
До рассвета
До рассвета 61 комментарий
Чебурашка
Чебурашка 390 комментариев
Король неба
Король неба 64 комментария
Больше, чем люди
Больше, чем люди 7 комментариев
Русалочка
Русалочка 22 комментария
Меню
Меню 1 комментарий
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм 82 комментария
Вавилон
Вавилон 5 комментариев
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут 11 комментариев
Назад к динозаврам
Назад к динозаврам 2 комментария
Барби
Барби 13 комментариев
Пила 10 1 комментарий
Снегирь
Снегирь 19 комментариев
Форсаж 10
Форсаж 10 96 комментариев
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1 5 комментариев
(Не)идеальные роботы
(Не)идеальные роботы 5 комментариев
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 69 комментариев
14+: Продолжение
14+: Продолжение 37 комментариев
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец 17 комментариев
Все страхи Бо
Все страхи Бо 11 комментариев
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино 33 комментария
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Назад к динозаврам
Назад к динозаврам
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
(Не)идеальные роботы
(Не)идеальные роботы
2023, США, комедия, мелодрама, фантастика
Турбозавры. Привет, Сирена!
Турбозавры. Привет, Сирена!
2023, Россия, анимация
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
2022, Франция, приключения, комедия
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут
2023, Россия, комедия
Больше, чем люди
Больше, чем люди
2023, США, фантастика, триллер
Related video
Звезда «Дикой орхидеи» была невероятной красавицей, но после жутких событий от лоска не осталось и следа (фото)
Оголившуюся Бузову поймали на нелепой лжи: что она пыталась скрыть на фото
Живет за счет папы: как сложилась карьера Никиты Малинина после «Фабрики звезд»
Самая красивая бабушка в мире раскрыла секрет, который позволяет ей выглядеть на 30: он крайне прост
Карасев из «Кодекса чести» после скандала со звездой «Дома-2» верен лишь одной (фото)
Эта женщина застряла в теле 8-летнего ребенка: ее фото точно поразят вас
Филя и Киря из «Ворониных» уже не те белокурые ангелочки: их преображение поражает (фото)
Советский красавец устраивал жене сцены ревности: при виде нее каждый потеряет голову
Актерам не поздоровилось: культовую советскую комедию не приняли за границей
С Машей Вебер ничего общего: кого видит матерью своих детей Малинин из «Фабрики звезд»
Слава Мадонны покоя не дает: выходка Лолиты ошарашила публику (фото)
Живые мощи: внешность Эды из «Постучись в мою дверь» ужаснула фанатов
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше