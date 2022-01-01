Гарик Харламов – российский комик и телеведущий, резидент проекта Comedy Club, также многократно участвовавший в съемках полнометражных фильмов в качестве актера.

Пять самых смешных комедий с Гариком Харламовым

Предпосылкой к актерской карьере Гарика стала его жизнь в США, когда отец после развода уехал в Чикаго и забрал сына с собой. Когда Харламову было 14, он прошел конкурсный отбор в «Харендт», где был единственным русским в группе. Преподавателем Гарика был Билли Зейн, американский актер. Прожив в Америке пять лет, он вернулся на родину. Первое время зарабатывал пением в вагонах метро и юмористическими выступлениями на Арбате, а через несколько лет начал сниматься в кино.

«Друзья друзей», 2013

Сюжет фильма происходит перед Новым годом и вращается вокруг совершенно разных персонажей. Опытный промоутер дает задание коллективу музыкантов из филармонии – выступить на вечеринке у криминального авторитета и бизнесмена. Тем временем обычный студент в бедственном финансовом положении ведет в дорогой ресторан дочь бандита. А сам промоутер первый раз в жизни собирается отпраздновать Новый год не на светском рауте, а дома, тихо и уютно. Но решение остаться в родных стенах не спасает героя от приключений. Линии героев по нелепой случайности пересекаются, складываясь в странную ситуацию и развиваясь в хаос.

Спасти персонажей могут только их преданные друзья и приятели.

«Самый лучший фильм», 2008

Самая известная комедия с участием Харламова содержит множество пародийных отсылок и карикатур на другие киноленты российского производства. Действие начинается с того, что Вадик Вольнов, главный герой, по предложению приятеля накуривается на собственной свадьбе и попадает в небесную канцелярию. Вместе с секретарем Бога персонаж пытается вспомнить всю свою жизнь и найти хоть какие-то аргументы для попадания в рай, а не в преисподнюю.

«Самый лучший фильм – 2», 2009

В основе комедии лежит пародирование российского фильма «Жара» – сюжет повторяется, но показывается зрителю под другим углом. Четыре друга после долгой разлуки собираются в кафе и намерены отпраздновать день рождения Мажора. Но неожиданно именинника похищают с целью получить выкуп – миллион евро. Оставшиеся трое – Моряк, Димати и Актер – начинают искать деньги. Кто-то пытается продать чужое жилье, кто-то – получить гонорар за съемки в любых проектах, а Димати занят бесконечными попытками убежать от нацистов. Все попытки проваливаются, и герои отправляются в прошлое.

Они собираются не дать Мажору оказаться в автомобиле преступников, но вместо этого попадают во времена правления Екатерины II…

«Шекспиру и не снилось», 2007

В небольшом городке с нетерпением ожидают прибытия труппы знаменитых актеров. Но когда звезды наконец появляются, их поведение при подготовке спектакля вызывает сомнения у директора театра. Прима, ради которой даже губернатор решил посетить выступление, сбегает с цыганами, дав волю романтическим чувствам. Тем временем билеты распроданы, а зрители готовятся к вечернему спектаклю. Гастролерам нужно как можно скорее найти замену нерадивой актрисе.

«Легок на помине», 2014

Павел – молодой риелтор, который не гнушается полулегальными сделками. Однажды его дядя, беспринципный бизнесмен, предлагает парню невероятно выгодную сделку. Басову нужно втереться в доверие к одинокой пенсионерке, владеющей старинным поместьем, и получить от нее доверенность на продажу объекта. Аферист выполняет дело, а ночью в события вмешиваются высшие силы, и Павел начинает перемещаться к каждому человеку, в чьих мыслях возник.