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Комедии с Гариком Харламовым
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Комедии с Гариком Харламовым

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Zомбоящик
Zомбоящик
2.0
комедия
2018, Россия
30 свиданий
30 свиданий
5.0
мелодрама, комедия
2015, Россия
Легок на помине
Легок на помине
5.0
фантастика, комедия
2014, Россия
Друзья друзей
Друзья друзей
5.0
комедия
2014, Россия
Мамы 3
Мамы 3
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4.0
комедия, семейный
2014, Россия
С новым годом, мамы!
С новым годом, мамы!
7.0
семейный, комедия
2012, Россия
Самый лучший фильм 3-ДЭ
Самый лучший фильм 3-ДЭ
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5.0
комедия
2011, Россия
Самый лучший фильм 2
Самый лучший фильм 2
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4.0
комедия
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Гарик Харламов – российский комик и телеведущий, резидент проекта Comedy Club, также многократно участвовавший в съемках полнометражных фильмов в качестве актера.

Пять самых смешных комедий с Гариком Харламовым

Предпосылкой к актерской карьере Гарика стала его жизнь в США, когда отец после развода уехал в Чикаго и забрал сына с собой. Когда Харламову было 14, он прошел конкурсный отбор в «Харендт», где был единственным русским в группе. Преподавателем Гарика был Билли Зейн, американский актер. Прожив в Америке пять лет, он вернулся на родину. Первое время зарабатывал пением в вагонах метро и юмористическими выступлениями на Арбате, а через несколько лет начал сниматься в кино.

«Друзья друзей», 2013

Сюжет фильма происходит перед Новым годом и вращается вокруг совершенно разных персонажей. Опытный промоутер дает задание коллективу музыкантов из филармонии – выступить на вечеринке у криминального авторитета и бизнесмена. Тем временем обычный студент в бедственном финансовом положении ведет в дорогой ресторан дочь бандита. А сам промоутер первый раз в жизни собирается отпраздновать Новый год не на светском рауте, а дома, тихо и уютно. Но решение остаться в родных стенах не спасает героя от приключений. Линии героев по нелепой случайности пересекаются, складываясь в странную ситуацию и развиваясь в хаос.

Спасти персонажей могут только их преданные друзья и приятели.

«Самый лучший фильм», 2008

Самая известная комедия с участием Харламова содержит множество пародийных отсылок и карикатур на другие киноленты российского производства. Действие начинается с того, что Вадик Вольнов, главный герой, по предложению приятеля накуривается на собственной свадьбе и попадает в небесную канцелярию. Вместе с секретарем Бога персонаж пытается вспомнить всю свою жизнь и найти хоть какие-то аргументы для попадания в рай, а не в преисподнюю.

«Самый лучший фильм – 2», 2009

В основе комедии лежит пародирование российского фильма «Жара» – сюжет повторяется, но показывается зрителю под другим углом. Четыре друга после долгой разлуки собираются в кафе и намерены отпраздновать день рождения Мажора. Но неожиданно именинника похищают с целью получить выкуп – миллион евро. Оставшиеся трое – Моряк, Димати и Актер – начинают искать деньги. Кто-то пытается продать чужое жилье, кто-то – получить гонорар за съемки в любых проектах, а Димати занят бесконечными попытками убежать от нацистов. Все попытки проваливаются, и герои отправляются в прошлое.

Они собираются не дать Мажору оказаться в автомобиле преступников, но вместо этого попадают во времена правления Екатерины II…

«Шекспиру и не снилось», 2007

В небольшом городке с нетерпением ожидают прибытия труппы знаменитых актеров. Но когда звезды наконец появляются, их поведение при подготовке спектакля вызывает сомнения у директора театра. Прима, ради которой даже губернатор решил посетить выступление, сбегает с цыганами, дав волю романтическим чувствам. Тем временем билеты распроданы, а зрители готовятся к вечернему спектаклю. Гастролерам нужно как можно скорее найти замену нерадивой актрисе.

«Легок на помине», 2014

Павел – молодой риелтор, который не гнушается полулегальными сделками. Однажды его дядя, беспринципный бизнесмен, предлагает парню невероятно выгодную сделку. Басову нужно втереться в доверие к одинокой пенсионерке, владеющей старинным поместьем, и получить от нее доверенность на продажу объекта. Аферист выполняет дело, а ночью в события вмешиваются высшие силы, и Павел начинает перемещаться к каждому человеку, в чьих мыслях возник.

Риелтор узнает, что мало кто помнит его по-доброму…

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