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Камиль Ларин квартет и
Александр Демидов
Александр Демидов квартет и
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Леонид Барац

Leonid Barats

Дата рождения
18 июля 1971
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Одесса, Союз Советских Социалистических Республик
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтический герой, Драматический актёр

Биография Леонида Бараца

Содержание: 
Леонид Барац - Фильмы
  - Леонид Барац – «О чем говорят мужчины»
  - Леонид Барац – «День радио»
  - Леонид Барац – «О чем говорят мужчины. Продолжение»
Леонид Барац – Личная жизнь

Леонид Барац родился 18 июля 1971 года в семье журналиста Григория Бараца и Зои Барац в Одессе. В школе учился вместе со своим будущим коллегой Ростиславом Хаитом, а в 1993 году окончил эстрадный факультет ГИТИСа, где встретил остальных своих коллег по комическому театру «Квартет И». 


Леонид Барац - Фильмы

В 2001 году Барац попробовал себя в роли сценариста, написав спектакль «День Радио», который длится два с половиной часа. Он получил популярность у зрителей и в 2002 году было принято решение написать продолжение пьесы — «День Выборов». На этот раз Барац писал сценарий вместе со своими коллегами: Ростиславом Хаитом и Сергем Петрейковым.  Главные герои в этой пьесе те же, что и в спектакле «День радио» — Лёша (Барац), Слава (Хаит), Камиль (Ларин), Саша (Демидов), Миша (Козырев), Макс (Виторган) и Нонна (Гришаева). Постановки стали настолько популярными, что в 2007 и 2008 году было решено их экранизировать. В 2010 году участники комического квартета сыграли в фильме «О чем говорят мужчины», посвященном простым повседневным интересам четырех обычных москвичей. Картина приобрела такую популярность, что было снято два фильма-продолжения.


Леонид Барац – «О чем говорят мужчины»

Комедия Дмитрия Дьяченко 2010 года по мотивам спектакля «Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках». Четверо друзей отправляются в Одессу на концерт группы «Би-2», при этом Леша (Леонид Барац) с утра не может разобраться с делами по дому, а Саша (Александр Демидов) – со своими заказчиками. Они едут в одной машине с Камилем (Камиль Ларин) и Славой (Ростислав Хаит) и говорят о разных вещах – женах, любовницах, работе и многом другом. После первого дня они остаются ночевать в деревне Бельдяжки. На следующий день в разговорах о жизни они добираются до Киева и покупают там картину художника Тищенко, обсуждая загадочное современное искусство. В конце дня герои попадают в аварию, но до концерта все-таки добираются.


Леонид Барац – «День радио»

Комедия Дмитрия Дьяченко 2008 года, повествующая сразу о двух линиях событий: маленькое судно оказывается без топлива в Японском море, а у «Как бы радио» случается ЧП прямо в эфире, и приходится срочно как-то выходить из положения. Команда радио должна была запустить аудиомарафон русских туристов, застрявших в Конго, но конкуренты уже раскрутили эту тему, и коллектив «Как бы радио», напившись в хлам, начинает рассказывать о корабле, застрявшем в море, преувеличивая масштаб событий. На борту злосчастного судна дрессировщица со своим небольшим цирком, но радиоведущий Леша (Леонид Барац) начинает рассказывать об этом, как о величайшей экологической катастрофе, из-за которой могут погибнуть редкие виды животных. В результате их вымученных стараний к спасению корабля подключается министерство обороны и организаторы SMS-голосований.


Леонид Барац – «О чем говорят мужчины. Продолжение»

Комедия Флюзы Фархшатовой 2018 года, продолжающая фильм Дмитрия Дьяченко 2010 года. Четверо старых друзей собираются в кафе, и Камиль (Камиль Ларин) предлагает всем вместе отправиться на поезде в Петербург, обещая назвать причину поездки позже. Леша (Леонид Барац) соглашается, несмотря на то, что приходится пропустить день рождения дальнего родственника дяди Бори, вызвав недовольство всей семьи. Слава (Ростислав Хаит) начал встречаться с новой девушкой, но не уверен в своих чувствах, полагая, что это просто привычка. Саше (Александр Демидов) отказал занять денег старый друг, теперь он вынужден искать деньги на новый проект сам, и только Камиль спокоен, хотя и ведет себя немного подозрительно. На одной из станций Леша выскакивает из поезда, думая, что кто-то украл его рюкзак, и остальные бегут за ним. Выясняется, что рюкзак Леши остался в поезде, и теперь друзьям приходится продолжать путь на плацкартном поезде, идущем следом.


Леонид Барац – Личная жизнь

С 1991 по 2015 год был женат на актрисе Анне Касаткиной, в браке родились две дочери – Елизавета и Ева. После расставания начал встречаться с психологом Анной Моисеевой.

Связи Леонида Бараца
Ростислав Хаит
квартет и Ростислав Хаит
Камиль Ларин
квартет и Камиль Ларин
Александр Демидов
квартет и Александр Демидов

Популярные фильмы

День радио 7.8
День радио (2003)
О чем говорят мужчины 7.8
О чем говорят мужчины (2010)
День выборов 7.5
День выборов (2007)

Фильмография Леонида Бараца

Мой немолодой человек
комедия 2027, Россия
Конец славы 6.4
Конец славы Konets Slavy
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Один день в Стамбуле 5.1
Один день в Стамбуле Odin den v Stambule
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О чем говорят мужчины. Простые удовольствия 5.9
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Яга и книга заклинаний 6.9
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анимация, семейный, приключения 2023, Россия
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В Бореньке чего-то нет 6.6
В Бореньке чего-то нет
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Обратная связь 6.5
Обратная связь Obratnaya svyaz
комедия 2020, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
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Творческий путь Леонида Бараца

«Квартет И» превращает спектакли в киноленты, где слово важнее спецэффекта, но сохраняет главное — живую интонацию и честный диалог. В чем феномен этих картин и почему зрители узнают в героях себя? Киноафиша пробудет разобраться!

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Другие проекты Леонида Бараца
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Интересные факты о Леониде Бараце

Барац активно высказывался против принятого в 2011 году «Закона Димы Яковлева».

В фильме «О чем говорят мужчины. Продолжение» сыграл Михаил Прохоров, его гонорар составил символический 1 рубль.

Актер получил гринкарту США, но вернулся в Россию и эмигрировать не намерен.

Фотографии Леонида Бараца

Квартет И Леонид Барац с Анной Моисеевой Леонид Барац с Анной Касаткиной Леонид Барац с Анной Касаткиной Леонид Барац с дочерью Леонид Барац
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