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Леонид Барац

Леонид Барац
Леонид Барац
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Дата рождения
18 июля 1971
Возраст
51 год
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Личные связи
Ростислав Хаит
Ростислав Хаит
Квартет И Камиль Ларин
Камиль Ларин
Квартет И Александр Демидов
Александр Демидов
Квартет И
Биография Леонида Бараца

Содержание: 
Леонид Барац - Фильмы
  - Леонид Барац – «О чем говорят мужчины»
  - Леонид Барац – «День радио»
  - Леонид Барац – «О чем говорят мужчины. Продолжение»
Леонид Барац – Личная жизнь

Леонид Барац родился 18 июля 1971 года в семье журналиста Григория Бараца и Зои Барац в Одессе. В школе учился вместе со своим будущим коллегой Ростиславом Хаитом, а в 1993 году окончил эстрадный факультет ГИТИСа, где встретил остальных своих коллег по комическому театру «Квартет И». 


Леонид Барац - Фильмы

В 2001 году Барац попробовал себя в роли сценариста, написав спектакль «День Радио», который длится два с половиной часа. Он получил популярность у зрителей и в 2002 году было принято решение написать продолжение пьесы — «День Выборов». На этот раз Барац писал сценарий вместе со своими коллегами: Ростиславом Хаитом и Сергем Петрейковым.  Главные герои в этой пьесе те же, что и в спектакле «День радио» — Лёша (Барац), Слава (Хаит), Камиль (Ларин), Саша (Демидов), Миша (Козырев), Макс (Виторган) и Нонна (Гришаева). Постановки стали настолько популярными, что в 2007 и 2008 году было решено их экранизировать. В 2010 году участники комического квартета сыграли в фильме «О чем говорят мужчины», посвященном простым повседневным интересам четырех обычных москвичей. Картина приобрела такую популярность, что было снято два фильма-продолжения.


Леонид Барац – «О чем говорят мужчины»

Комедия Дмитрия Дьяченко 2010 года по мотивам спектакля «Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках». Четверо друзей отправляются в Одессу на концерт группы «Би-2», при этом Леша (Леонид Барац) с утра не может разобраться с делами по дому, а Саша (Александр Демидов) – со своими заказчиками. Они едут в одной машине с Камилем (Камиль Ларин) и Славой (Ростислав Хаит) и говорят о разных вещах – женах, любовницах, работе и многом другом. После первого дня они остаются ночевать в деревне Бельдяжки. На следующий день в разговорах о жизни они добираются до Киева и покупают там картину художника Тищенко, обсуждая загадочное современное искусство. В конце дня герои попадают в аварию, но до концерта все-таки добираются.


Леонид Барац – «День радио»

Комедия Дмитрия Дьяченко 2008 года, повествующая сразу о двух линиях событий: маленькое судно оказывается без топлива в Японском море, а у «Как бы радио» случается ЧП прямо в эфире, и приходится срочно как-то выходить из положения. Команда радио должна была запустить аудиомарафон русских туристов, застрявших в Конго, но конкуренты уже раскрутили эту тему, и коллектив «Как бы радио», напившись в хлам, начинает рассказывать о корабле, застрявшем в море, преувеличивая масштаб событий. На борту злосчастного судна дрессировщица со своим небольшим цирком, но радиоведущий Леша (Леонид Барац) начинает рассказывать об этом, как о величайшей экологической катастрофе, из-за которой могут погибнуть редкие виды животных. В результате их вымученных стараний к спасению корабля подключается министерство обороны и организаторы SMS-голосований.


Леонид Барац – «О чем говорят мужчины. Продолжение»

Комедия Флюзы Фархшатовой 2018 года, продолжающая фильм Дмитрия Дьяченко 2010 года. Четверо старых друзей собираются в кафе, и Камиль (Камиль Ларин) предлагает всем вместе отправиться на поезде в Петербург, обещая назвать причину поездки позже. Леша (Леонид Барац) соглашается, несмотря на то, что приходится пропустить день рождения дальнего родственника дяди Бори, вызвав недовольство всей семьи. Слава (Ростислав Хаит) начал встречаться с новой девушкой, но не уверен в своих чувствах, полагая, что это просто привычка. Саше (Александр Демидов) отказал занять денег старый друг, теперь он вынужден искать деньги на новый проект сам, и только Камиль спокоен, хотя и ведет себя немного подозрительно. На одной из станций Леша выскакивает из поезда, думая, что кто-то украл его рюкзак, и остальные бегут за ним. Выясняется, что рюкзак Леши остался в поезде, и теперь друзьям приходится продолжать путь на плацкартном поезде, идущем следом.


Леонид Барац – Личная жизнь

С 1991 по 2015 год был женат на актрисе Анне Касаткиной, в браке родились две дочери – Елизавета и Ева. После расставания начал встречаться с психологом Анной Моисеевой.

Интересные факты о Леониде Бараце

Барац активно высказывался против принятого в 2011 году «Закона Димы Яковлева».

В фильме «О чем говорят мужчины. Продолжение» сыграл Михаил Прохоров, его гонорар составил символический 1 рубль.

Актер получил гринкарту США, но вернулся в Россию и эмигрировать не намерен.

Фильмография Леонида Бараца
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
комедия, мелодрама 2023, Россия
0.0
Обратная связь
Обратная связь
комедия 2020, Россия
7.0
Громкая связь
Громкая связь
драма, комедия 2019, Россия
7.0
О чем говорят мужчины. Продолжение
О чем говорят мужчины. Продолжение
комедия 2018, Россия
7.0
Into_нация большой Одессы
Into_нация большой Одессы
документальный 2018, Россия / Украина
4.0
День выборов 2
День выборов 2
комедия 2016, Россия
6.0
Страна чудес
Страна чудес
комедия 2015, Россия
5.0
Быстрее, чем кролики
Быстрее, чем кролики
комедия 2014, Россия
6.0
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Квартет И Леонид Барац с Анной Моисеевой Леонид Барац с Анной Касаткиной Леонид Барац с Анной Касаткиной
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Квартет И Александр Демидов
Александр Демидов
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