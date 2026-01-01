Содержание:

Леонид Барац - Фильмы

- Леонид Барац – «О чем говорят мужчины»

- Леонид Барац – «День радио»

- Леонид Барац – «О чем говорят мужчины. Продолжение»

Леонид Барац – Личная жизнь

Леонид Барац родился 18 июля 1971 года в семье журналиста Григория Бараца и Зои Барац в Одессе. В школе учился вместе со своим будущим коллегой Ростиславом Хаитом, а в 1993 году окончил эстрадный факультет ГИТИСа, где встретил остальных своих коллег по комическому театру «Квартет И».



Леонид Барац - Фильмы

В 2001 году Барац попробовал себя в роли сценариста, написав спектакль «День Радио», который длится два с половиной часа. Он получил популярность у зрителей и в 2002 году было принято решение написать продолжение пьесы — «День Выборов». На этот раз Барац писал сценарий вместе со своими коллегами: Ростиславом Хаитом и Сергем Петрейковым. Главные герои в этой пьесе те же, что и в спектакле «День радио» — Лёша (Барац), Слава (Хаит), Камиль (Ларин), Саша (Демидов), Миша (Козырев), Макс (Виторган) и Нонна (Гришаева). Постановки стали настолько популярными, что в 2007 и 2008 году было решено их экранизировать. В 2010 году участники комического квартета сыграли в фильме «О чем говорят мужчины», посвященном простым повседневным интересам четырех обычных москвичей. Картина приобрела такую популярность, что было снято два фильма-продолжения.



Леонид Барац – «О чем говорят мужчины»

Комедия Дмитрия Дьяченко 2010 года по мотивам спектакля «Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках». Четверо друзей отправляются в Одессу на концерт группы «Би-2», при этом Леша (Леонид Барац) с утра не может разобраться с делами по дому, а Саша (Александр Демидов) – со своими заказчиками. Они едут в одной машине с Камилем (Камиль Ларин) и Славой (Ростислав Хаит) и говорят о разных вещах – женах, любовницах, работе и многом другом. После первого дня они остаются ночевать в деревне Бельдяжки. На следующий день в разговорах о жизни они добираются до Киева и покупают там картину художника Тищенко, обсуждая загадочное современное искусство. В конце дня герои попадают в аварию, но до концерта все-таки добираются.



Леонид Барац – «День радио»

Комедия Дмитрия Дьяченко 2008 года, повествующая сразу о двух линиях событий: маленькое судно оказывается без топлива в Японском море, а у «Как бы радио» случается ЧП прямо в эфире, и приходится срочно как-то выходить из положения. Команда радио должна была запустить аудиомарафон русских туристов, застрявших в Конго, но конкуренты уже раскрутили эту тему, и коллектив «Как бы радио», напившись в хлам, начинает рассказывать о корабле, застрявшем в море, преувеличивая масштаб событий. На борту злосчастного судна дрессировщица со своим небольшим цирком, но радиоведущий Леша (Леонид Барац) начинает рассказывать об этом, как о величайшей экологической катастрофе, из-за которой могут погибнуть редкие виды животных. В результате их вымученных стараний к спасению корабля подключается министерство обороны и организаторы SMS-голосований.



Леонид Барац – «О чем говорят мужчины. Продолжение»

Комедия Флюзы Фархшатовой 2018 года, продолжающая фильм Дмитрия Дьяченко 2010 года. Четверо старых друзей собираются в кафе, и Камиль (Камиль Ларин) предлагает всем вместе отправиться на поезде в Петербург, обещая назвать причину поездки позже. Леша (Леонид Барац) соглашается, несмотря на то, что приходится пропустить день рождения дальнего родственника дяди Бори, вызвав недовольство всей семьи. Слава (Ростислав Хаит) начал встречаться с новой девушкой, но не уверен в своих чувствах, полагая, что это просто привычка. Саше (Александр Демидов) отказал занять денег старый друг, теперь он вынужден искать деньги на новый проект сам, и только Камиль спокоен, хотя и ведет себя немного подозрительно. На одной из станций Леша выскакивает из поезда, думая, что кто-то украл его рюкзак, и остальные бегут за ним. Выясняется, что рюкзак Леши остался в поезде, и теперь друзьям приходится продолжать путь на плацкартном поезде, идущем следом.



Леонид Барац – Личная жизнь

С 1991 по 2015 год был женат на актрисе Анне Касаткиной, в браке родились две дочери – Елизавета и Ева. После расставания начал встречаться с психологом Анной Моисеевой.