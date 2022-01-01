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Самые смешные комедии
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Самые смешные комедии

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День выборов 2
День выборов 2
6.0
комедия
2016, Россия
Отпетые напарники
Отпетые напарники
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7.0
боевик, приключения, комедия
2016, США / Китай / Гонконг
Славные парни
Славные парни
7.0
комедия
2016, США
Гиппопотам
Гиппопотам
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6.0
комедия
2016, Великобритания
Дедушка легкого поведения
Дедушка легкого поведения
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7.0
комедия
2015, США
Быстрее, чем кролики
Быстрее, чем кролики
6.0
комедия
2014, Россия
Блондинка в эфире
Блондинка в эфире
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7.0
комедия
2014, США
Этот неловкий момент
Этот неловкий момент
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6.0
комедия, мелодрама
2014, США
Отель
Отель "Гранд Будапешт"
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7.0
комедия, драма
2014, США / Германия
Правила жизни французского парня
Правила жизни французского парня
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7.0
комедия
2014, Франция
Реальные упыри
Реальные упыри
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6.0
ужасы, комедия
2014, Новая Зеландия / США
Армагеддец
Армагеддец
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6.0
комедия
2013, Великобритания
Я очень возбужден
Я очень возбужден
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6.0
комедия
2013, Испания
Под маской жиголо
Под маской жиголо
6.0
комедия
2013, США
Семь психопатов
Семь психопатов
7.0
комедия
2012, США / Великобритания
Мачо и ботан
Мачо и ботан
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7.0
комедия, боевик
2012, США
Мальчишник в Вегасе
Мальчишник в Вегасе
7.0
комедия
2009, США
Убойные каникулы
Убойные каникулы
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8.0
комедия
2009, Канада
Солдаты неудачи
Солдаты неудачи
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7.0
комедия
2008, США
Ананасовый экспресс: сижу, курю
Ананасовый экспресс: сижу, курю
6.0
комедия
2008, США
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Комедия — самый универсальный жанр в кино, потому что так или иначе присутствует почти в любом фильме. Даже в самой серьезной драме наверняка будет несколько шуток, остроумных колкостей или комичных ситуаций. И хотя это не дает повода называть любое подворачивающееся под руку кино комедией, все же доказывает, что без юмора в жизни мало что обходится.

Невзирая на то, какого рода шутки отпускают герои — «ниже пояса» или что-то чуть более интеллектуальное, — вы наверняка ухмыльнетесь, а досмотрев фильм, останетесь в хорошем настроении. Может, какие-то их реплики и вовсе закрепятся в вашем лексиконе, — настолько хороши и остроумны бывают сценаристы. К тому же, если вы не любитель открытых или плохих концов, то комедия идеально вам подходит: режиссер не оставит вас в недоумении и уж тем более не заставит героев страдать в финале.

На портале Киноафиша вы можете смотреть самые смешные комедии в хорошем качестве.

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