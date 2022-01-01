Комедия — самый универсальный жанр в кино, потому что так или иначе присутствует почти в любом фильме. Даже в самой серьезной драме наверняка будет несколько шуток, остроумных колкостей или комичных ситуаций. И хотя это не дает повода называть любое подворачивающееся под руку кино комедией, все же доказывает, что без юмора в жизни мало что обходится.

Невзирая на то, какого рода шутки отпускают герои — «ниже пояса» или что-то чуть более интеллектуальное, — вы наверняка ухмыльнетесь, а досмотрев фильм, останетесь в хорошем настроении. Может, какие-то их реплики и вовсе закрепятся в вашем лексиконе, — настолько хороши и остроумны бывают сценаристы. К тому же, если вы не любитель открытых или плохих концов, то комедия идеально вам подходит: режиссер не оставит вас в недоумении и уж тем более не заставит героев страдать в финале.

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