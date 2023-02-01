Крутон и дефлопе: лучшие цитаты и «мудрости» из франшизы «О чем говорят мужчины»

2 февраля на большие экраны выходит новая комедия с «Квартетом И» «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» , в которой уже ставшие родными герои вновь задаются вопросами о любви, дружбе и себе самих. Вспомним самые яркие и запоминающиеся цитаты из предыдущих частей франшизы «О чем говорят мужчины».

О любви

— Тогда Ромео и Джульетта. Получается, хорошо, что они умерли. Ведь они столько преодолели ради своей любви. А выдержала бы, скажем, ее любовь, если б она узнала, что он говорит «звОнит»? Или что он носки по всей квартире разбрасывает?

— Им же лет по 80, то есть лет 60 они прожили вместе. И видно, видно, прям видно, что они друг друга любят.

— Любят? Почему ты так думаешь, что они друг другу не изменяли? Может, даже поэтому они и прожили так долго и счастливо. Ну, потому что изменяли. Разве так не бывает?

— Нет. Так не бывает.

— Почему?

— Потому что. Потому что я так не хочу.

Я читал, слышал, рассказывали, что от любви люди испытывают не только счастье. Вот я и испытываю не только счастье. Чего я только не испытываю, кроме счастья. Может, это и есть любовь.

О чем говорят мужчины

О дружбе

Понимаешь, дружба сейчас — это главным образом совпадение графиков, ну и, пожалуй, статусов.

О женщинах

«Вот, например, если мужчине нравится женщина, он должен ее завоевать, а если женщине нравится мужчина, она… она же должна ему сдаться. То есть проиграть. Проигрывает, выигрывая. Мы играем в шашки. Они играют в поддавки… Кривая женская логика… Всегда у них так.

Я в какой-то момент нашел точный ответ на вопрос «почему?». Знаете какой? «Потому что!»

«А почему в ресторане ей никогда не нравится то, что заказала она, и всегда нравится то, что заказал я? И она начинает есть у меня из тарелки. Я ей говорю: «Закажи себе то же самое». Она говорит: «Зачем? Я только попробовать». И съедает половину».

«Я открыл второй закон всемирного тяготения: чем сильней ты добиваешься женщину, тем больше она тебя потом тяготит».

Тест: кто ты из комедии «О чем говорят мужчины»?

О чем говорят мужчины. Продолжение

Об искусстве

— Кто это?

— Тищенко.

— А, ну, я слышал. Ну хорошая же… Я в Москве деньги отдам. Или сейчас надо?

— Отдай 50 долларов — и нормально.

— А остальное?

— Что остальное? Картина стоит 200 долларов.

— Какая картина стоит 200 долларов?

— Вот эта картина стоит 200 долларов.

— А почему она стоит 200 долларов? Это же Тищенко!

— А кто такой Тищенко?

— Не знаю.

— И я не знаю. Только Слава вот про него что-то слышал. Слава, кто такой Тищенко?

«Здесь везде памятники архитектуры конца какого-то века. Это же Питер!»

Интересно, как бы я смог понять, что это высокое искусство, если бы ты меня об этом не предупредил?

О возрасте

Раньше мне родители что-то запрещали, сейчас — жена. Когда я уже повзрослею?

«Мне когда было 14 лет, я думал, что 40 лет — это так далеко, что этого никогда не будет. Или будет, но уже не мне. А вот сейчас мне практически 40, а я понимаю — действительно не будет! Потому что мне до сих пор 14. Получается, взрослых нет. Есть постаревшие дети».

О чем говорят мужчины

«Не стало будущего. Раньше, в детстве, впереди было что-то яркое, неизвестное. Жизнь… А теперь я точно знаю, что будет потом. То же самое, что и сегодня. Заниматься я буду тем же, в рестораны ходить те же, ну или в другие такие же. На машине ездить примерно такой же. Вместо будущего стало настоящее. Просто есть настоящее, которое сейчас, и настоящее, которое будет потом. И главное, что мне мое настоящее это нравится. Машины хорошие, рестораны вкусные — только будущего жалко…»

Еще не старость, но уже и не радость.

О чем говорят мужчины

О счастье

«Слушайте, а можно я уже буду счастлив, как нельзя? Можно? Ну можно я уже дойду бог знает до чего и гляну, может, там не так уж и плохо. Ну никто же из нашей семьи там никогда не был».

Стыдно быть несчастливым. Пора бросать. Надо дать счастью шанс, тогда оно, возможно, случится.

О чем говорят мужчины. Продолжение

О родителях

— А у меня мама всегда, когда звонит, спрашивает: «Сынок, как дела?» Я говорю: «Хорошо». Она такая: «Точно?» Я говорю: «Да». «Может быть, есть какие-то проблемы?» Я говорю: «Да нет, мам, все хорошо». И тогда она мне говорит: «Понятно. Какой-то ты стал отстраненный, неродной». Обижается, что у меня все хорошо.

— Ну так заболей, простудись. Тебе что, сложно порадовать маму?

О мечтах

«Начинаешь запрещать себе делать то, что хочешь, а в итоге вообще запрещаешь себе собственно хотеть».

Мечты вообще не сбываются, в лучшем случае ты просто достигаешь цели.

О совести

«Вообще стало не совпадать: как хочется поступить и как правильно поступить. А хочется, чтобы было как правильно, но хочется, чтобы было как хочется... И что делать?»

Не нужно договариваться с совестью — не договоришься. Ее нужно, знаешь, на х** иногда посылать. Время от времени.

О чем говорят мужчины

О ресторанах

«А гренка в нашем ресторане называется «крутон». Это точно такой же поджаренный кусочек хлеба, но гренка не может стоить 8 долларов, а крутон — может. А дальше ты начинаешь искать хоть какой-то вкус, отличающий этот крутон от гренки. И находишь!А тарелка такая огромная... Вероятно, это чтобы подчеркнуть, что дефлопе на Земле очень мало».

О чем говорят мужчины

О психологических травмах

— А вот я с десяти лет знал, что у мамы любовник. Она рассказала. Она делила со мной эту тайну... Наверное, поэтому я такой.

— Какой?

— Ну вот какой-то такой.

— Какой такой?

— Ну вот если бы я был алкоголиком, то именно из-за этого.

— Но ты же не алкоголик.

— В том-то и дело. Такое оправдание пропадает.

О чем говорят мужчины

О жизни

То есть как-то не получилось вот так вот: раз — и на другую ступеньку вскочить. И это за 20-то лет. Ведь у меня не то чтобы не получилось... Получилось! Но как-то средненько. То есть я такой средненький. Ведь мне никто не мешал, не запрещал, то есть я не могу никому сказать: «Вон у меня из-за кого все не так!» И знаете, какая главная проблема? Мне хватает мозгов все это понять, но не хватает, чтобы изменить».

«Фильм, спектакль всегда можно остановить в какой-то хороший момент. А жизнь? Вот бы был у нее всегда счастливый конец. Не «умер», потому что «умер» — это плохой конец. Вот, например, идешь ты по набережной, прекрасный день… и вдруг за горизонтом начинают медленно подниматься титры. Ты говоришь: «Это что? Это что, все? Подожди, подожди секундочку, а кто меня играл? Че, хорошо играл? Ну, я надеюсь, вам все понравилось, потому что закончилось-то все замечательно…» Вот бы так бы».