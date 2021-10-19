Содержание:

Камиль Ларин - Фильмы

- Камиль Ларин – «О чем говорят мужчины»

- Камиль Ларин – «День радио»

- Камиль Ларин – «О чем говорят мужчины. Продолжение»

Камиль Ларин – Личная жизнь

Камиль Ларин родился 10 ноября 1966 года в Волгограде. Окончил Волгоградский энергетический техникум, а в 1993 году окончил эстрадный факультет ГИТИСа, где познакомился с Александром Демидовым, Леонидом Барацем, Ростиславом Хаитом и режиссёром Сергеем Петрейковым. В результате образовался комедийный коллектив «Квартет И», который стал широко известен благодаря спектаклям «День радио» и «День выборов». Также Ларин работал телеведущим программы «Верю — не верю» на канале ТНТ в составе «Квартета И».



Камиль Ларин - Фильмы

Дебютировал на телевидении в 2002 году в небольших ролах в фильмах «Деньги» и «Специальный репортаж, или Супермен этого дня». После этого появлялся в сериалах «Моя прекрасная няня», «Вся такая внезапная», «Доктор Тырса», «Каменская-6», «Молодожены» и «Кто в доме хозяин?», а также выступал в телешоу «Фитиль» с 2004 по 2006 год. Всероссийская известность пришла к Ларину с выходом фильмов по спектаклям «Квартета И»: «День выборов» 2007 года и «День радио» 2008 года. Популярность комедиантов укрепилась благодаря серии картин «О чем говорят мужчины», где представлен весь коллектив «Квартета И». Кроме того, в 2014 году актеры выпустили сатирический фильм ужасов «Быстрее, чем кролики», в котором Ларин сыграл капитана ДПС Егорова, а в 2016 году – комедию «Страна чудес». В 2018 актер году исполнил роль в картине Леонида Марголина, Армана Марутяна и Марка Горобеца «Счастья! Здоровья!».



Камиль Ларин – «О чем говорят мужчины»

Комедия Дмитрия Дьяченко 2010 года по мотивам спектакля «Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках». Четверо друзей отправляются в Одессу на концерт группы «Би-2», при этом Леша (Леонид Барац) с утра не может разобраться с делами по дому, а Саша (Александр Демидов) – со своими заказчиками. Они едут в одной машине с Камилем (Камиль Ларин) и Славой (Ростислав Хаит) и говорят о разных вещах – женах, любовницах, работе и многом другом. После первого дня они остаются ночевать в деревне Бельдяжки. На следующий день в разговорах о жизни они добираются до Киева и покупают там картину художника Тищенко, обсуждая загадочное современное искусство. В конце дня герои попадают в аварию, но до концерта все-таки добираются.



Камиль Ларин – «День радио»

Комедия Дмитрия Дьяченко 2008 года, повествующая сразу о двух линиях событий: маленькое судно оказывается без топлива в Японском море, а у «Как бы радио» случается ЧП прямо в эфире, и приходится срочно как-то выходить из положения. Команда радио - Саша (Александр Демидов), Нонна (Нонна Гришаева), Дима и Камиль (Камиль Ларин) - должна была запустить аудиомарафон русских туристов, застрявших в Конго, но конкуренты уже раскрутили эту тему, и коллектив «Как бы радио», напившись в хлам, начинает рассказывать о корабле, застрявшем в море, преувеличивая масштаб событий. На борту злосчастного судна дрессировщица со своим небольшим цирком, но радиоведущий Леша (Леонид Барац) начинает рассказывать об этом, как о величайшей экологической катастрофе, из-за которой могут погибнуть редкие виды животных. В результате их вымученных стараний к спасению корабля подключается министерство обороны и организаторы SMS-голосований.



Камиль Ларин – «О чем говорят мужчины. Продолжение»

Комедия Флюзы Фархшатовой 2018 года, продолжающая фильм Дмитрия Дьяченко 2010 года. Четверо старых друзей собираются в кафе, и Камиль (Камиль Ларин) предлагает всем вместе отправиться на поезде в Петербург, обещая назвать причину поездки позже. Леша (Леонид Барац) соглашается, несмотря на то, что приходится пропустить день рождения дальнего родственника дяди Бори, вызвав недовольство всей семьи. Слава (Ростислав Хаит) начал встречаться с новой девушкой, но не уверен в своих чувствах, полагая, что это просто привычка. Саше (Александр Демидов) отказал занять денег старый друг, и теперь он вынужден искать деньги на новый проект, и только Камиль спокоен, хотя и ведет себя немного подозрительно. На одной из станций Леша выскакивает из поезда, думая, что кто-то украл его рюкзак, и остальные бегут за ним. Выясняется, что рюкзак Леши остался в поезде, и теперь друзьям приходится продолжать путь на плацкартном поезде, идущем следом.



Камиль Ларин – Личная жизнь

Был женат на Галине Лариной, которая родила в браке сына Яна. В 2014 году женился на Екатерине Андреевой, в 2015 году у супругов родился сын Данияр, в 2017 - дочь Лейсан.