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Камиль Ларин

Камиль Ларин
Камиль Ларин
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Дата рождения
10 ноября 1966
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Сценарист
Личные связи
Леонид Барац
Леонид Барац
Квартет И
Биография Камиля Ларина

Содержание: 
Камиль Ларин - Фильмы
  - Камиль Ларин – «О чем говорят мужчины»
  - Камиль Ларин – «День радио»
  - Камиль Ларин – «О чем говорят мужчины. Продолжение»
Камиль Ларин – Личная жизнь

Камиль Ларин родился 10 ноября 1966 года в Волгограде. Окончил Волгоградский энергетический техникум, а в 1993 году окончил эстрадный факультет ГИТИСа, где познакомился с Александром Демидовым, Леонидом Барацем, Ростиславом Хаитом и режиссёром Сергеем Петрейковым. В результате образовался комедийный коллектив «Квартет И», который стал широко известен благодаря  спектаклям «День радио» и «День выборов». Также Ларин работал телеведущим программы «Верю — не верю» на канале ТНТ в составе «Квартета И».


Камиль Ларин - Фильмы

Дебютировал на телевидении в 2002 году в небольших ролах в фильмах «Деньги» и «Специальный репортаж, или Супермен этого дня». После этого появлялся в сериалах «Моя прекрасная няня», «Вся такая внезапная», «Доктор Тырса», «Каменская-6», «Молодожены» и «Кто в доме хозяин?», а также выступал в телешоу «Фитиль» с 2004 по 2006 год. Всероссийская известность пришла к Ларину с выходом фильмов по спектаклям «Квартета И»: «День выборов» 2007 года и «День радио» 2008 года. Популярность комедиантов укрепилась благодаря серии картин «О чем говорят мужчины», где представлен весь коллектив «Квартета И». Кроме того, в 2014 году актеры выпустили сатирический фильм ужасов «Быстрее, чем кролики», в котором Ларин сыграл капитана ДПС Егорова, а в 2016 году – комедию «Страна чудес». В 2018 актер году исполнил роль в картине Леонида Марголина, Армана Марутяна и Марка Горобеца «Счастья! Здоровья!».


Камиль Ларин – «О чем говорят мужчины»

Комедия Дмитрия Дьяченко 2010 года по мотивам спектакля «Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках». Четверо друзей отправляются в Одессу на концерт группы «Би-2», при этом Леша (Леонид Барац) с утра не может разобраться с делами по дому, а Саша (Александр Демидов) – со своими заказчиками. Они едут в одной машине с Камилем (Камиль Ларин) и Славой (Ростислав Хаит) и говорят о разных вещах – женах, любовницах, работе и многом другом. После первого дня они остаются ночевать в деревне Бельдяжки. На следующий день в разговорах о жизни они добираются до Киева и покупают там картину художника Тищенко, обсуждая загадочное современное искусство. В конце дня герои попадают в аварию, но до концерта все-таки добираются.


Камиль Ларин – «День радио»

Комедия Дмитрия Дьяченко 2008 года, повествующая сразу о двух линиях событий: маленькое судно оказывается без топлива в Японском море, а у «Как бы радио» случается ЧП прямо в эфире, и приходится срочно как-то выходить из положения. Команда радио  - Саша (Александр Демидов), Нонна (Нонна Гришаева), Дима и Камиль (Камиль Ларин) - должна была запустить аудиомарафон русских туристов, застрявших в Конго, но конкуренты уже раскрутили эту тему, и коллектив «Как бы радио», напившись в хлам, начинает рассказывать о корабле, застрявшем в море, преувеличивая масштаб событий. На борту злосчастного судна дрессировщица со своим небольшим цирком, но радиоведущий Леша (Леонид Барац) начинает рассказывать об этом, как о величайшей экологической катастрофе, из-за которой могут погибнуть редкие виды животных. В результате их вымученных стараний к спасению корабля подключается министерство обороны и организаторы SMS-голосований.


Камиль Ларин – «О чем говорят мужчины. Продолжение»

Комедия Флюзы Фархшатовой 2018 года, продолжающая фильм Дмитрия Дьяченко 2010 года. Четверо старых друзей собираются в кафе, и Камиль (Камиль Ларин) предлагает всем вместе отправиться на поезде в Петербург, обещая назвать причину поездки позже. Леша (Леонид Барац) соглашается, несмотря на то, что приходится пропустить день рождения дальнего родственника дяди Бори, вызвав недовольство всей семьи. Слава (Ростислав Хаит) начал встречаться с новой девушкой, но не уверен в своих чувствах, полагая, что это просто привычка. Саше (Александр Демидов) отказал занять денег старый друг, и теперь он вынужден искать деньги на новый проект, и только Камиль спокоен, хотя и ведет себя немного подозрительно. На одной из станций Леша выскакивает из поезда, думая, что кто-то украл его рюкзак, и остальные бегут за ним. Выясняется, что рюкзак Леши остался в поезде, и теперь друзьям приходится продолжать путь на плацкартном поезде, идущем следом.


Камиль Ларин – Личная жизнь

Был женат на Галине Лариной, которая родила в браке сына Яна. В 2014 году женился на Екатерине Андреевой, в 2015 году у супругов родился сын Данияр, в 2017  - дочь Лейсан.

Интересные факты о Камиле Ларина

- Актер исполнил роль бунтующего против власти офицера в клипе группы «Агата Кристи» «Весёлый мир».

- Ларин озвучил Короля Червей в русском дубляже «Алисы в Стране чудес» 1951 года.

- Актер исполнил множество пародийных номеров в телепередаче «Повтори!», в том числе Ефима Шифрина, Муслима Маговаева, Никиту Михалкова и других.

Фильмография Камиля Ларина
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
комедия, мелодрама 2023, Россия
0.0
Love
Love
комедия, мелодрама 2021, Россия
5.0
Обратная связь
Обратная связь
комедия 2020, Россия
7.0
Громкая связь
Громкая связь
драма, комедия 2019, Россия
7.0
Кошмарный директор, или школа N°5
Кошмарный директор, или школа N°5
комедия 2019, Украина
5.0
Кире
Кире
комедия 2019, Россия
0.0
БезИМЯнный
комедия, семейный 2018, Россия
0.0
Счастья! Здоровья!
Счастья! Здоровья!
комедия 2018, Россия
4.0
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Фотографии Камиля Ларина Все фотографии
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