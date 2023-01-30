«О чем говорят мужчины. Простые удовольствия»: Рецензия Киноафиши

У Саши проблемы. Ему нужно принять очень сложное решение, которое определит всю его дальнейшую жизнь. На помощь приходят друзья. Камиль, Леша и Слава хотят «вышагать» ответ и отправляются на прогулку по Садовому кольцу. Они рассказывают, что с ними случилось за последнее время, и пускаются в привычные размышления о дружбе, семье, отношениях, родителях, напитках, работе, первой любви и, конечно, смысле жизни.

«О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» — уже четвертый фильм «Квартета И», в котором они занимаются знакомым делом — разговаривают. Иногда это остроумно, иногда серьезно, но почти всегда — душевно. Вопросы о вечном они всегда превращаются в юморную перепалку, ведь правильных ответов не существует, а заполнить это пустое пространство лучше остроумной шуткой. Правда, с каждым новым фильмом их оказывается чуть меньше и разговоры становятся на тон серьезнее. Сарказм уступает место большей откровенности и искреннему желанию как-то примириться с возрастом. Именно реальным, а не ощущаемым в вечно молодой душе.

На этот раз в центр картины попадает Саша и его преображение. Остальные мало изменились с прошлой встречи и не собираются выносить уроки в финале. Камиль и Леша все так же размышляют об изменах, детях и женах, а Слава продолжает встречаться с молодыми девушками и не думает о семье, раздражая друзей своей беззаботностью. Вот первым двум и приходится ворчать на друга, обсуждать его за спиной и гадать, почему же у них не выходит делать что хочется и постоянно получать от жизни удовольствие. Всегда кто-то мешает своими упреками и наставлениями, а иногда этим занимается даже собственное отражение в зеркале.

О чем говорят мужчины. Простые удовольствия

Стало меньше абсурдных вставок. Пропали умудренные фашисты, бабки, которых нужно переводить через дорогу, и мушкетеры. На их место пришли звездные камео. Самое яркое появление — у Гарика «Бульдога» Харламова. Ему достался образ типичного зрителя, возмущающегося на экран и радующегося новым открытиям любимых героев. Часто во вставках появляется Ростислав Хаит, который теперь выступает в роли бармена-лектора и подробно рассказывает об употребляемых напитках.

Самым неожиданным становится год действия картины. Поначалу даже тяжело понять, почему происходящее на экране выглядит странно. Просто зудящее чувство несоответствия недавней (даже не текущей) реальности и действия. И лишь после шутки получится вспомнить, что перед нами 2019 год. Это уже мифическое прошлое, в котором не было даже ковида. «Квартет И» отматывает жизнь назад, консервирует беззаботное время с прогулками по Садовому кольцу Москвы, бездумными и веселыми разговорами в барах за коктейлями, а также праздными спорами в ресторане. Этих героев волнуют, можно сказать, даже приятные, будничные проблемы. Их будущее выглядит светлым, переполненным планами, идеями и надеждами. Оказывается, эти ощущения можно легко вернуть и согласиться на этот приятный самообман.

О чем говорят мужчины. Простые удовольствия

«О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» дает именно то, что от него ожидаешь, — задушевные разговоры. Это такой заряд стабильности в шатком настоящем. Дальше дело вкуса. Вам может быть приятно погрузиться в прошлое и на полтора часа отвлечься от удручающей реальности или же, наоборот, будет слишком тяжело смириться с подобным слепком беззаботного времени. Но при любом выборе это очередная встреча с героями, которые давно стали нашими друзьями. Они постоянно болтают, шутят и просто пытаются наслаждаться жизнью так, как умеют. А на фоне играют любимые песни группы «Би-2» и возвращают наши воспоминания. Кажется, что в следующий раз нас может ждать что-то новенькое. Рано или поздно этим героям придется окунуться в текущую реальность и как минимум провести одну из своих встреч в Skype.