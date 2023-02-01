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Киноафиша Новости Тест: кто ты из комедии «О чем говорят мужчины»?

Тест: кто ты из комедии «О чем говорят мужчины»?

1 февраля 2023 10:38
Тест: кто ты из комедии «О чем говорят мужчины»?

Ловелас Слава, задолбавшийся на работе Саша или уставший от тягот семейной жизни Леша?

2 февраля в прокат выходит новый фильм с полюбившимися зрителям актерами «Квартета И» «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия». В далеком 2010 году первая часть франшизы о четырех друзьях, решивших отправиться на машине на концерт «Би-2» и попутно беседующих о наболевшем, стала настоящим хитом, одинаково влюбив в себя и высоколобых критиков, и обычных зрителей. Действие нового, уже четвертого фильма о знаменитой четверке разворачивается в 2019 году, где друзья снова встречаются, чтобы поговорить обо всем. Хочешь узнать, кем ты был бы во вселенной «Квартета И»? Пройди тест и узнай ответ!

Арина Виногородская
Арина Виногородская
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