Содержание:

Александр Демидов - Фильмы

- Александр Демидов – «О чем говорят мужчины»

- Александр Демидов – «День радио»

- Александр Демидов – «О чем говорят мужчины. Продолжение»

Александр Демидов – Личная жизнь



Александр Демидов родился 22 октября 1970 года в Свердловске. В 1993 году окончил эстрадный факультет ГИТИСа и познакомился с Камилем Лариным, а также Леонидом Барацем, Ростиславом Хаитом и режиссёром Сергеем Петрейковым. В результате образовался комедийный коллектив «Квартет И», который стал широко известен благодаря спектаклям «День радио» и «День выборов».



Александр Демидов - Фильмы

Дебютировал в криминальной драме 1990 года «Охота на сутенера», где исполнил эпизодическую роль. В следующем году сыграл Куролесова в детском детективном фильме Исаака Магитона «Пять похищенных монахов». Впервые выступил в главной роли в картине Романа Качанова «Максимилиан» о прорицателе, с которым стремится проконсультироваться и кандидат в депутаты, и сам Папа Римский. Всероссийская известность пришла к Демидову с выходом фильмов по спектаклям «Квартета И»: «День выборов» 2007 года и «День радио» 2008 года. Популярность комедиантов укрепилась, благодаря серии картин «О чем говорят мужчины», где представлен весь коллектив «Квартета И». Кроме того, в 2014 году актеры выпустили сатирический фильм ужасов «Быстрее, чем кролики», в котором Демидов сыграл транс-диву мадам Жюли. Также актер появился в молодежной комедии «Жених» 2016 года, ставшей режиссерским дебютом Александра Незлобина.



Александр Демидов – «О чем говорят мужчины»

Комедия Дмитрия Дьяченко 2010 года по мотивам спектакля «Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках». Четверо друзей отправляются в Одессу на концерт группы «Би-2», при этом Леша (Леонид Барац) с утра не может разобраться с делами по дому, а Саша (Александр Демидов) – со своими заказчиками. Они едут в одной машине с Камилем (Камиль Ларин) и Славой (Ростислав Хаит) и говорят о разных вещах – женах, любовницах, работе и многом другом. После первого дня они остаются ночевать в деревне Бельдяжки. На следующий день в разговорах о жизни они добираются до Киева и покупают там картину художника Тищенко, обсуждая загадочное современное искусство. В конце дня герои попадают в аварию, но до концерта все-таки добираются.



Александр Демидов – «День радио»

Комедия Дмитрия Дьяченко 2008 года, повествующая сразу о двух линиях событий: маленькое судно оказывается без топлива в Японском море, а у «Как бы радио» случается ЧП прямо в эфире, и приходится срочно как-то выходить из положения. Команда радио - Саша (Александр Демидов), Нонна (Нонна Гришаева), Дима и Камиль (Камиль Ларин) - должна была запустить аудиомарафон русских туристов, застрявших в Конго, но конкуренты уже раскрутили эту тему, и коллектив «Как бы радио», напившись в хлам, начинает рассказывать о корабле, застрявшем в море, преувеличивая масштаб событий. На борту злосчастного судна дрессировщица со своим небольшим цирком, но радиоведущий Леша (Леонид Барац) начинает рассказывать об этом, как о величайшей экологической катастрофе, из-за которой могут погибнуть редкие виды животных. В результате их вымученных стараний к спасению корабля подключается министерство обороны и организаторы SMS-голосований.



Александр Демидов – «О чем говорят мужчины. Продолжение»

Комедия Флюзы Фархшатовой 2018 года, продолжающая фильм Дмитрия Дьяченко 2010 года. Четверо старых друзей собираются в кафе, и Камиль (Камиль Ларин) предлагает всем вместе отправиться на поезде в Петербург, обещая назвать причину поездки позже. Леша (Леонид Барац) соглашается, несмотря на то, что приходится пропустить день рождения дальнего родственника дяди Бори, вызвав недовольство всей семьи. Слава (Ростислав Хаит) начал встречаться с новой девушкой, но не уверен в своих чувствах, полагая, что это просто привычка. Саше (Александр Демидов) отказал занять денег старый друг, и теперь он вынужден искать деньги на новый проект, и только Камиль спокоен, хотя и ведет себя немного подозрительно. На одной из станций Леша выскакивает из поезда, думая, что кто-то украл его рюкзак, и остальные бегут за ним. Выясняется, что рюкзак Леши остался в поезде, и теперь друзьям приходится продолжать путь на плацкартном поезде, идущем следом.



Александр Демидов – Личная жизнь

Первой женой Демидова была психолог Светлана Шварц, в их браке родилась дочь София. ВО второй раз актер женился на Елене Демидовой, которая родила сына Игнатия. В 2013 году Демидов женился в третий раз.