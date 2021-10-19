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Александр Демидов

Александр Демидов
Александр Демидов
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Дата рождения
22 октября 1970
Возраст
51 год
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Сценарист
Личные связи
Леонид Барац
Леонид Барац
Квартет И
Биография Александра Демидова

Содержание: 
Александр Демидов - Фильмы
  - Александр Демидов – «О чем говорят мужчины»
  - Александр Демидов – «День радио»
  - Александр Демидов – «О чем говорят мужчины. Продолжение»
Александр Демидов – Личная жизнь

Александр Демидов родился 22 октября 1970 года в Свердловске.  В 1993 году окончил эстрадный факультет ГИТИСа и познакомился с Камилем Лариным, а также Леонидом Барацем, Ростиславом Хаитом и режиссёром Сергеем Петрейковым. В результате образовался комедийный коллектив «Квартет И», который стал широко известен благодаря  спектаклям «День радио» и «День выборов».


Александр Демидов - Фильмы

Дебютировал в криминальной драме 1990 года «Охота на сутенера», где исполнил эпизодическую роль. В следующем году сыграл Куролесова в детском детективном фильме Исаака Магитона «Пять похищенных монахов». Впервые выступил в главной роли в картине Романа Качанова «Максимилиан» о прорицателе, с которым стремится проконсультироваться и кандидат в депутаты, и сам Папа Римский. Всероссийская известность пришла к Демидову с выходом фильмов по спектаклям «Квартета И»: «День выборов» 2007 года и «День радио» 2008 года. Популярность комедиантов укрепилась, благодаря серии картин «О чем говорят мужчины», где представлен весь коллектив «Квартета И». Кроме того, в 2014 году актеры выпустили сатирический фильм ужасов «Быстрее, чем кролики», в котором Демидов сыграл транс-диву мадам Жюли. Также актер появился в молодежной комедии «Жених» 2016 года, ставшей режиссерским дебютом Александра Незлобина.


Александр Демидов – «О чем говорят мужчины»

Комедия Дмитрия Дьяченко 2010 года по мотивам спектакля «Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках». Четверо друзей отправляются в Одессу на концерт группы «Би-2», при этом Леша (Леонид Барац) с утра не может разобраться с делами по дому, а Саша (Александр Демидов) – со своими заказчиками. Они едут в одной машине с Камилем (Камиль Ларин) и Славой (Ростислав Хаит) и говорят о разных вещах – женах, любовницах, работе и многом другом. После первого дня они остаются ночевать в деревне Бельдяжки. На следующий день в разговорах о жизни они добираются до Киева и покупают там картину художника Тищенко, обсуждая загадочное современное искусство. В конце дня герои попадают в аварию, но до концерта все-таки добираются.


Александр Демидов – «День радио»

Комедия Дмитрия Дьяченко 2008 года, повествующая сразу о двух линиях событий: маленькое судно оказывается без топлива в Японском море, а у «Как бы радио» случается ЧП прямо в эфире, и приходится срочно как-то выходить из положения. Команда радио  - Саша (Александр Демидов), Нонна (Нонна Гришаева), Дима и Камиль (Камиль Ларин) - должна была запустить аудиомарафон русских туристов, застрявших в Конго, но конкуренты уже раскрутили эту тему, и коллектив «Как бы радио», напившись в хлам, начинает рассказывать о корабле, застрявшем в море, преувеличивая масштаб событий. На борту злосчастного судна дрессировщица со своим небольшим цирком, но радиоведущий Леша (Леонид Барац) начинает рассказывать об этом, как о величайшей экологической катастрофе, из-за которой могут погибнуть редкие виды животных. В результате их вымученных стараний к спасению корабля подключается министерство обороны и организаторы SMS-голосований.


Александр Демидов – «О чем говорят мужчины. Продолжение»

Комедия Флюзы Фархшатовой 2018 года, продолжающая фильм Дмитрия Дьяченко 2010 года. Четверо старых друзей собираются в кафе, и Камиль (Камиль Ларин) предлагает всем вместе отправиться на поезде в Петербург, обещая назвать причину поездки позже. Леша (Леонид Барац) соглашается, несмотря на то, что приходится пропустить день рождения дальнего родственника дяди Бори, вызвав недовольство всей семьи. Слава (Ростислав Хаит) начал встречаться с новой девушкой, но не уверен в своих чувствах, полагая, что это просто привычка. Саше (Александр Демидов) отказал занять денег старый друг, и теперь он вынужден искать деньги на новый проект, и только Камиль спокоен, хотя и ведет себя немного подозрительно. На одной из станций Леша выскакивает из поезда, думая, что кто-то украл его рюкзак, и остальные бегут за ним. Выясняется, что рюкзак Леши остался в поезде, и теперь друзьям приходится продолжать путь на плацкартном поезде, идущем следом.


Александр Демидов – Личная жизнь

Первой женой Демидова была психолог Светлана Шварц, в их браке родилась дочь София. ВО второй раз актер женился на Елене Демидовой, которая родила сына Игнатия. В 2013 году Демидов женился в третий раз.

Интересные факты о Александре Демидове

- В 2011 году Демидов представил публике свой музыкальный проект «Демидов И», в в рамках которого исполнял авторские песни с группой «Бобры». 

- В 2013 году актер основал музыкальную группу ДЕМИДОBAND. 

- В 2017 году был удостоен национальной литературной премии «Поэт года» в номинации «Лирика».

Фильмография Александра Демидова
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
комедия, мелодрама 2023, Россия
0.0
Королева
Королева
комедия 2020, Россия
0.0
Не лечи меня
Не лечи меня
комедия 2020, Россия
7.0
Обратная связь
Обратная связь
комедия 2020, Россия
7.0
Громкая связь
Громкая связь
драма, комедия 2019, Россия
7.0
О чем говорят мужчины. Продолжение
О чем говорят мужчины. Продолжение
комедия 2018, Россия
7.0
День выборов 2
День выборов 2
комедия 2016, Россия
6.0
Страна чудес
Страна чудес
комедия 2015, Россия
5.0
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Стало известно, когда состоится премьера сериала «В Бореньке чего-то нет» от «Квартета И» Это первый многосерийный проект популярных комедиантов.
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19 октября 2021 13:06
START и «Квартет И» представили тизер сериала «В Бореньке чего-то нет» В проекте расскажут о создании кино и творческом кризисе. 
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2 сентября 2021 16:27
Pixar, комедия о призраках и маньяк Джаред Лето: что посмотреть в кино в январе Начинаем новый год с интересных премьер.
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13 января 2021 11:47
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Леонид Барац
Леонид Барац
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