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Обратная связь, 2020

2020 / Россия
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Новогодняя комедия с участием «Квартета И»
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Герои из российской комедии «Громкая связь» снова собираются вместе под Новый год.

В первой части семеро близких друзей встречаются в загородном домике, чтобы провести время друг с другом. Развлечения ради они решают сыграть в игру: каждый должен читать вслух все сообщения, которые ему приходят, а для звонков использовать только громкую связь. Друзья и вообразить себе не могли, к чему приведет такая затея.

В продолжении кинохита компания снова собирается за городом для того, чтобы вместе встретить Новый год. Герои готовы праздновать и развлекаться, но, как и в прошлый раз, их тянет поиграть во что-то веселое и опасное. На этот раз они решают сыграть в игру с записками. Правила простые: каждый участник пишет на бумажке «Никогда больше не…» и дальше добавляет то, что он не хочет, чтобы кто-то из героев делал в предстоящем новом году. Герои готовят такие записки для каждого, чтобы все в этом доме смогли высказаться друг о друге.

Друзья снова намеревались разобрать проблемы без конфликтов и эмоций. Они хотели посмеяться, поделиться новыми сплетнями и историями из своей жизни. Однако, как и предполагалось, все опять оказываются на грани ссоры. Постепенно новые секреты и старые обиды начинают выходить наружу, а подозрения по поводу своих партнеров только усиливаются. Безобидная игра таит в себе много сюрпризов, к которым герои оказываются не готовы. Смогут ли они сохранить свою дружбу и отношения на этот раз?

Кинокартина «Обратная связь» является продолжением фильма 2018 года «Громкая связь», который, в свою очередь, является ремейком известной итальянской комедии 2015 года «Идеальные незнакомцы». Любопытно, что на «Идеальных незнакомцев» снято уже 18 ремейков. Свои варианты создали такие страны, как Франция, Венгрия, Испания, Южная Корея, Мексика, Китай, Греция. Именно по этой причине итальянская комедия попала в «Книгу рекордов Гиннесса». При этом ни в одной стране нет сиквела фильма, что делает сценарий «Обратной связи» оригинальным.

Режиссером продолжения снова выступил Алексей Нужный. Он также является режиссером картин «Я худею» и «Елки новые».

Леонид Барац и Ростислав Хаит, исполнившие роли Вадима и Бориса соответственно, написали сценарий вместе со сценаристом Сергеем Петрейковым. Оба актера также выступили продюсерами картины.

Как и в «Громкой связи», в фильме снялись Ирина Горбачева («Аритмия», «История одного назначения», «Чики»), Мария Миронова («Холоп», «Салют-7»), Камиль Ларин («День радио», «День выборов»), Анастасия Уколова («Молодежка. Взрослая жизнь», «Гости») и Александр Демидов («День радио», «День выборов»).

Съемки «Обратной связи» проходили в Апатитах Мурманской области зимой в 2019-2020 годах.

По словам актера Камиля Ларина, съемочная группа успела завершить работу перед пандемией коронавируса. Актер также добавил, что команде очень повезло: в Мурманской области зима была белоснежной, и это придало соответствующую новогоднюю атмосферу картине.

31 декабря семеро друзей вновь собираются в загородном доме чтобы вместе встретить Новый год, но предновогодний вечер полон сюрпризов…

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 17 декабря 2020
Премьера в мире 17 декабря 2020
Возраст 16+
Прокатчик SPPR
Режиссер
Алексей Нужный
Алексей Нужный
В ролях
Леонид Барац
Леонид Барац
Ирина Горбачева
Ирина Горбачева
Ростислав Хаит
Ростислав Хаит
Камиль Ларин
Камиль Ларин
Мария Миронова
Мария Миронова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Обратная связь 2 постера
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В 2019 году состоялась премьера фильма «Громкая связь» – российской версии итальянских «Идеальных незнакомцев», чья популярность в свое время спровоцировала целую волну ремейков по всему миру. Участие в проекте «Квартета И» – Ростислава Хаита, Леонида Бараца, Камиля Ларина и Александра Демидова – тогда гарантировало половину успеха «Громкой связи», ведь провалы у хорошо известного в России комедийного состава случаются…
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artkey-design 17 декабря 2020, 19:09
К сожалению, фильм неудачный.. очень люблю эту команду и фильмы, но этот совсем не зашел. И даже не то что не смешно, а просто и повода нет , весь… Читать дальше…
Алина Кузьменко 28 декабря 2020, 16:33
Ни о какой комедии речи нет. Занудятина. "Громкая связь" была лучше. Тут какие то старые,уставшие люди, которые непонятно зачем собрались… Читать дальше…
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