Обратная связь, 2020

Герои из российской комедии «Громкая связь» снова собираются вместе под Новый год.
В первой части семеро близких друзей встречаются в загородном домике, чтобы провести время друг с другом. Развлечения ради они решают сыграть в игру: каждый должен читать вслух все сообщения, которые ему приходят, а для звонков использовать только громкую связь. Друзья и вообразить себе не могли, к чему приведет такая затея.
В продолжении кинохита компания снова собирается за городом для того, чтобы вместе встретить Новый год. Герои готовы праздновать и развлекаться, но, как и в прошлый раз, их тянет поиграть во что-то веселое и опасное. На этот раз они решают сыграть в игру с записками. Правила простые: каждый участник пишет на бумажке «Никогда больше не…» и дальше добавляет то, что он не хочет, чтобы кто-то из героев делал в предстоящем новом году. Герои готовят такие записки для каждого, чтобы все в этом доме смогли высказаться друг о друге.
Друзья снова намеревались разобрать проблемы без конфликтов и эмоций. Они хотели посмеяться, поделиться новыми сплетнями и историями из своей жизни. Однако, как и предполагалось, все опять оказываются на грани ссоры. Постепенно новые секреты и старые обиды начинают выходить наружу, а подозрения по поводу своих партнеров только усиливаются. Безобидная игра таит в себе много сюрпризов, к которым герои оказываются не готовы. Смогут ли они сохранить свою дружбу и отношения на этот раз?
Кинокартина «Обратная связь» является продолжением фильма 2018 года «Громкая связь», который, в свою очередь, является ремейком известной итальянской комедии 2015 года «Идеальные незнакомцы». Любопытно, что на «Идеальных незнакомцев» снято уже 18 ремейков. Свои варианты создали такие страны, как Франция, Венгрия, Испания, Южная Корея, Мексика, Китай, Греция. Именно по этой причине итальянская комедия попала в «Книгу рекордов Гиннесса». При этом ни в одной стране нет сиквела фильма, что делает сценарий «Обратной связи» оригинальным.
Режиссером продолжения снова выступил Алексей Нужный. Он также является режиссером картин «Я худею» и «Елки новые».
Леонид Барац и Ростислав Хаит, исполнившие роли Вадима и Бориса соответственно, написали сценарий вместе со сценаристом Сергеем Петрейковым. Оба актера также выступили продюсерами картины.
Как и в «Громкой связи», в фильме снялись Ирина Горбачева («Аритмия», «История одного назначения», «Чики»), Мария Миронова («Холоп», «Салют-7»), Камиль Ларин («День радио», «День выборов»), Анастасия Уколова («Молодежка. Взрослая жизнь», «Гости») и Александр Демидов («День радио», «День выборов»).
Съемки «Обратной связи» проходили в Апатитах Мурманской области зимой в 2019-2020 годах.
По словам актера Камиля Ларина, съемочная группа успела завершить работу перед пандемией коронавируса. Актер также добавил, что команде очень повезло: в Мурманской области зима была белоснежной, и это придало соответствующую новогоднюю атмосферу картине.
31 декабря семеро друзей вновь собираются в загородном доме чтобы вместе встретить Новый год, но предновогодний вечер полон сюрпризов…