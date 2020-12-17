Обратная связь, 2020

Герои из российской комедии «Громкая связь» снова собираются вместе под Новый год.

В первой части семеро близких друзей встречаются в загородном домике, чтобы провести время друг с другом. Развлечения ради они решают сыграть в игру: каждый должен читать вслух все сообщения, которые ему приходят, а для звонков использовать только громкую связь. Друзья и вообразить себе не могли, к чему приведет такая затея.

В продолжении кинохита компания снова собирается за городом для того, чтобы вместе встретить Новый год. Герои готовы праздновать и развлекаться, но, как и в прошлый раз, их тянет поиграть во что-то веселое и опасное. На этот раз они решают сыграть в игру с записками. Правила простые: каждый участник пишет на бумажке «Никогда больше не…» и дальше добавляет то, что он не хочет, чтобы кто-то из героев делал в предстоящем новом году. Герои готовят такие записки для каждого, чтобы все в этом доме смогли высказаться друг о друге.

Друзья снова намеревались разобрать проблемы без конфликтов и эмоций. Они хотели посмеяться, поделиться новыми сплетнями и историями из своей жизни. Однако, как и предполагалось, все опять оказываются на грани ссоры. Постепенно новые секреты и старые обиды начинают выходить наружу, а подозрения по поводу своих партнеров только усиливаются. Безобидная игра таит в себе много сюрпризов, к которым герои оказываются не готовы. Смогут ли они сохранить свою дружбу и отношения на этот раз?