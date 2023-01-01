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Михаил Поляков
Михаил Поляков Mikhail Polyakov
Киноафиша Персоны Михаил Поляков

Михаил Поляков

Mikhail Polyakov

Дата рождения
31 мая 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Режиссер

Популярные фильмы

Россия 88
Россия 88 (2009)
6.909091
Время жить, время умирать
Время жить, время умирать (2017)
6.4
Половинки
Половинки (2012)
0

Фильмография Михаил Поляков

Жанр
Год
Все 4 Фильмы 3 Сериалы 1 Режиссер 3 Актер 1
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
комедия, мелодрама 2023, Россия
Билеты
Время жить, время умирать 6.4
Время жить, время умирать
короткометражный 2017, Россия
Половинки
Половинки
мелодрама, комедия 2012, Россия
Россия 88 6.9
Россия 88
драма 2009, Россия
Новости о Михаил Поляков
Размышления о женщинах и жизни: вышел трейлер фильма «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия»
Размышления о женщинах и жизни: вышел трейлер фильма «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия»
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«Смесь экшена и романтики»: как снимали второй сезон «Секретов семейной жизни» KION
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