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Михаил Поляков
Mikhail Polyakov
Киноафиша
Персоны
Михаил Поляков
Михаил Поляков
Mikhail Polyakov
Дата рождения
31 мая 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Режиссер
Популярные фильмы
Россия 88
(2009)
6.909091
Время жить, время умирать
(2017)
6.4
Половинки
(2012)
0
Фильмография Михаил Поляков
Жанр
Все
Драма
Комедия
Короткометражный
Мелодрама
Год
Все
2023
2017
2012
2009
Все
4
Фильмы
3
Сериалы
1
Режиссер
3
Актер
1
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
комедия, мелодрама
2023, Россия
Билеты
6.4
Время жить, время умирать
короткометражный
2017, Россия
Половинки
мелодрама, комедия
2012, Россия
6.9
Россия 88
драма
2009, Россия
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