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Михаил Полицеймако
Михаил Полицеймако
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Михаил Полицеймако
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Дата рождения
7 апреля 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
177 см
Биография Михаила Полицеймако
Родился 7 апреля 1976 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Михаила Полицеймако
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
комедия, мелодрама
2023, Россия
0.0
Идеальная жена
комедия
2021, Россия
0.0
Пункт пропуска. Офицерская история
военный
2021, Россия
0.0
Ералаш в кино
семейный, детский, комедия
2017, Россия
0.0
Пятница
комедия
2016, Россия
5.0
Любовь напрокат
мелодрама, комедия
2014, Россия
5.0
В Россию за любовью!
мелодрама
2012, Россия
5.0
Самоубийцы
комедия, драма
2011, Россия
7.0
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Начались съемки сериала «Большая секунда» с Дмитрием Лысенковым и Ксенией Кутеповой
В проекте покажут отношения двух пар – реальной и вымышленной.
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20 августа 2020 12:03
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Интервью обернулось скандалом: жене Михаила Полицеймако грозит тюрьма
Женщина избила журналистку за смелый вопрос.
Написать
23 мая 2022 17:15
«Занимается ерундой»: Полицеймако раскритиковал Малахова
Артист не понимает, почему всех так интересует личная жизнь звезд.
1 комментарий
5 августа 2021 11:07
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