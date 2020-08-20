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Михаил Полицеймако

Михаил Полицеймако
Михаил Полицеймако
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Дата рождения
7 апреля 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
177 см
Биография Михаила Полицеймако

Родился 7 апреля 1976 года. Москва, СССР (Россия).

Фильмография Михаила Полицеймако
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
комедия, мелодрама 2023, Россия
0.0
Идеальная жена
Идеальная жена
комедия 2021, Россия
0.0
Пункт пропуска. Офицерская история
Пункт пропуска. Офицерская история
военный 2021, Россия
0.0
Ералаш в кино
Ералаш в кино
семейный, детский, комедия 2017, Россия
0.0
Пятница
Пятница
комедия 2016, Россия
5.0
Любовь напрокат
Любовь напрокат
мелодрама, комедия 2014, Россия
5.0
В Россию за любовью!
В Россию за любовью!
мелодрама 2012, Россия
5.0
Самоубийцы
Самоубийцы
комедия, драма 2011, Россия
7.0
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Начались съемки сериала «Большая секунда» с Дмитрием Лысенковым и Ксенией Кутеповой В проекте покажут отношения двух пар – реальной и вымышленной.
Написать
20 августа 2020 12:03
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Статьи о персоне
Интервью обернулось скандалом: жене Михаила Полицеймако грозит тюрьма Женщина избила журналистку за смелый вопрос.
Написать
23 мая 2022 17:15
«Занимается ерундой»: Полицеймако раскритиковал Малахова Артист не понимает, почему всех так интересует личная жизнь звезд.
1 комментарий
5 августа 2021 11:07
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