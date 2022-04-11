Максим Виторган — российский актёр театра и кино, режиссёр-постановщик. 10 сентября 1972 года родился в актёрской семье Эммануила Виторгана и Аллы Балтер, поэтому всегда знал, кем станет, когда вырастет. Максим поступил в ГИТИС и там почувствовал себя на своём месте. Ему нравилась и удавалась учёба, он жадно поглощал знания и не пропускал спектакли. По окончании института начинающего актёра взяли в МТЮЗ.

Переломным в карьере, да и жизни Максима стало его знакомство с «Квартетом И». Сначала его пригласили в театральные постановки «День радио» и «День выборов», а после уже и в экранизации. Сотворчество перетекло в крепкую дружбу и новые успешные проекты.

У Максима есть опыт работы в иностранном фильме — роль Собчака в «Мёбиусе». Однако актёр не считает это важным, так как его участие было совсем небольшим и он не встретился на площадке ни с кем из знаменитых зарубежных коллег. Зато позже был женат на Ксении Собчак — такая ирония судьбы.

Несмотря на богатый кинематографический опыт, Максим считается себя в большей степени театральным актёром и с удовольствием выходит на сцену. В 2009 году он попробовал себя в качестве режиссёра-постановщика спектакля «Кто», за который удостоился премии в номинации «Режиссёр года: новая волна».