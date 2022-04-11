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Максим Виторган

Maksim Vitorgan
Максим Виторган
Максим Виторган Maksim Vitorgan
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Дата рождения
10 сентября 1972
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
194 см
Биография Максима Виторгана

Максим Виторган — российский актёр театра и кино, режиссёр-постановщик. 10 сентября 1972 года родился в актёрской семье Эммануила Виторгана и Аллы Балтер, поэтому всегда знал, кем станет, когда вырастет. Максим поступил в ГИТИС и там почувствовал себя на своём месте. Ему нравилась и удавалась учёба, он жадно поглощал знания и не пропускал спектакли. По окончании института начинающего актёра взяли в МТЮЗ.

Переломным в карьере, да и жизни Максима стало его знакомство с «Квартетом И». Сначала его пригласили в театральные постановки «День радио» и «День выборов», а после уже и в экранизации. Сотворчество перетекло в крепкую дружбу и новые успешные проекты.

У Максима есть опыт работы в иностранном фильме — роль Собчака в «Мёбиусе». Однако актёр не считает это важным, так как его участие было совсем небольшим и он не встретился на площадке ни с кем из знаменитых зарубежных коллег. Зато позже был женат на Ксении Собчак — такая ирония судьбы.

Несмотря на богатый кинематографический опыт, Максим считается себя в большей степени театральным актёром и с удовольствием выходит на сцену. В 2009 году он попробовал себя в качестве режиссёра-постановщика спектакля «Кто», за который удостоился премии в номинации «Режиссёр года: новая волна».

Интересные факты о Максиме Виторгане
  • Активно демонстрирует свою политическую позицию, посещает протестные акции.
  • Очень высокий — рост 194 см.
  • Есть трое детей: сын Даниил и дочь Полина от первого брака с Викторией Верберг; сын Платон от третьего с Ксенией Собчак.
  • Занимается благотворительностью и много лет поддерживает фонд «Бюро добрых дел».
  • Любит рок, знаком со многими исполнителями и даже был организатором фестиваля «Нашествие» в 2004 году.
  • Является режиссёром «НеГолубого огонька», «Первой Ночи с Олегом Меньшиковым», «Женской лиги» и «Дальних родственников».
Фильмография Максима Виторгана
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
комедия, мелодрама 2023, Россия
0.0
Я иду искать
Я иду искать
драма, детектив 2022, Россия
0.0
Синдром жизни
Синдром жизни
мелодрама 2022, Россия
0.0
День слепого Валентина
День слепого Валентина
комедия, мелодрама 2022, Россия
4.0
Любовницы: Ответный удар
комедия, мелодрама 2022, Россия
0.0
Нормальный только я
Нормальный только я
драма, комедия 2021, Россия
0.0
Маленький воин
Маленький воин
комедия 2021, Россия
6.0
БУМЕРанг
БУМЕРанг
комедия 2021, Россия
5.0
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