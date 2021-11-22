Гарик Харламов родился 28 февраля 1980 года в Москве. После развода родителей некоторое время жил с отцом в США. В 16 лет поступил в чикагскую школу актерского мастерства, где учился у актера Билли Зейна. Через пять лет вернулся в Россию, где окончил ГУУ по специальности «Управление персоналом».

Вместе с несколькими игроками КВН является создателем проекта Comedy Club и основоположником юмористического жанра stand-up в России. Первое выступление ребят в таком формате прошло в 2003 году и получило гораздо больший общественный резонанс, чем они сами ожидали.

Кинодебютом Харламова стала небольшая роль в «Ералаше», после чего харизматичного комика часто приглашали в телесериалы. На счету Харламова эпизодические роли в таких проектах как «Не родись красивой» и «Моя прекрасная няня» на СТС. В 2008 году принял участие в телепроекте «Две звезды» на Первом канале, где его партнером стала певица Анастасия Каменских.

Настоящий актерский успех пришел к Гарику с участием в картине «Самый лучший фильм». Несмотря на частую критику в адрес комедии, она собрала множество зрителей.

В 2013 году вместе с Тимуром Батрутдиновым выпустил комедийный проект под названием «ХБ» на ТНТ. В 2018 году стал доверенным лицом российского президента Владимира Путина.

Харламов был дважды женат, во втором браке с актрисой Кристиной Асмус у него родилась дочь Настя. После развода Гарик принимает активное участие в ее воспитании.