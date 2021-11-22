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Гарик Харламов

Гарик Харламов
Гарик Харламов
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Дата рождения
28 февраля 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
186 см
Биография Гарика Харламова

Гарик Харламов родился 28 февраля 1980 года в Москве. После развода родителей некоторое время жил с отцом в США.  В 16 лет поступил в чикагскую школу актерского мастерства, где учился у актера Билли Зейна. Через пять лет вернулся в Россию, где окончил ГУУ по специальности «Управление персоналом».

Вместе с несколькими игроками КВН является создателем проекта Comedy Club и основоположником юмористического жанра stand-up в России. Первое выступление ребят в таком формате прошло в 2003 году и получило гораздо больший общественный резонанс, чем они сами ожидали.

Кинодебютом Харламова стала небольшая роль в «Ералаше», после чего харизматичного комика часто приглашали в телесериалы. На счету Харламова эпизодические роли в таких проектах как «Не родись красивой» и «Моя прекрасная няня» на СТС. В 2008 году принял участие в телепроекте «Две звезды» на Первом канале, где его партнером стала певица Анастасия Каменских.

Настоящий актерский успех пришел к Гарику с участием в картине «Самый лучший фильм». Несмотря на частую критику в адрес комедии, она собрала множество зрителей.

В 2013 году вместе с Тимуром Батрутдиновым выпустил комедийный проект под названием «ХБ» на ТНТ. В 2018 году стал доверенным лицом российского президента Владимира Путина.

Харламов был дважды женат, во втором браке с актрисой Кристиной Асмус у него родилась дочь Настя. После развода Гарик принимает активное участие в ее воспитании.

Интересные факты о Гарике Харламове
  • В период учебы в Чикаго Харламов подрабатывал в «Макдональдсе», а также продавал первые мобильные телефоны;
  • После возвращения из США в Москву подрабатывал в метро, где ходил по вагонам, травил байки и исполнял песни под гитару;
  • Первые 3 месяца жизни Харламов носил имя Андрей, но после смерти дедушки родители решили назвать новорожденного в его честь – Игорем. Правда, полным именем актера с тех пор называет только мать;
  • Харламов и его коллеги по КВН участвовали в программе по доброте душевной организаторов. Каждая команда должна была делать взнос размером 100 долларов за право участия – таким образом формировался призовой фонд. Однако у Харламова и его друзей такой суммы не было, поэтому им позволили играть в долг благодаря обещанию вернуть все после победы;
  • Статус доверенного лица президента РФ не мешает Гарику смело критиковать власть. В одном из юмористических номеров он негативно отозвался об уровне жизни в России, который не останавливает россиян от чествования своего «короля».
Фильмография Гарика Харламова
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
комедия, мелодрама 2023, Россия
0.0
Приключения Царя
Приключения Царя
анимация, приключения, комедия 2022, Армения
7.0
Тайная жизнь домашних животных 2
Тайная жизнь домашних животных 2
анимация, комедия 2019, США
8.0
Zомбоящик
Zомбоящик
комедия 2018, Россия
2.0
Псы под прикрытием
Псы под прикрытием
комедия, приключения, семейный 2018, США / Великобритания
7.0
Колобанга. Привет, Интернет!
Колобанга. Привет, Интернет!
анимация 2017, Россия
4.0
Смешарики. Легенда о золотом драконе
Смешарики. Легенда о золотом драконе
анимация 2016, Россия
6.0
30 свиданий
30 свиданий
мелодрама, комедия 2015, Россия
5.0
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