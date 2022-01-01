«Оскар» — кинонаграда, которая приковывает интерес как рядового зрителя, так и профессионалов. И хотя почти каждый год все мы остаемся недовольны результатами премии Американской киноакадемии, весь мир затаивает дыхание на те несколько часов, что можно провести так близко к миру голливудского кино.

Разумеется, все номинации представляют разную степень интереса, но за двумя из них следят особенно пристально: «Лучший фильм года» и «Лучшая мужская роль». Фильмы — номинанты именно этих категорий относятся к разряду «must see», а пропустить победителей в них и вовсе недопустимо. Но кроме этих номинаций есть и другие, не менее интересные. Например, «Лучший оригинальный сценарий» или «Лучший фильм на иностранном языке». Во всех категориях время от времени случаются очень неожиданные победы, поэтому не выпадайте из жизни киноиндустрии и смотрите старые и новые фильмы, получившие «Оскар».

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