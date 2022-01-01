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Фильмы, получившие Оскар
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Фильмы, получившие Оскар

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Земля кочевников
Земля кочевников
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7.0
драма
2020, США / Германия
Отец
Отец
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8.0
драма
2020, Великобритания / Франция
Джуди
Джуди
Смотреть за 1 рубль
6.0
мюзикл, биография
2019, Великобритания
Джокер
Джокер
8.0
криминал, драма
2019, США
Паразиты
Паразиты
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7.0
драма, триллер
2019, Корея
Богемская рапсодия
Богемская рапсодия
Смотреть за 1 рубль
8.0
драма, биография, мюзикл
2018, США / Великобритания
Власть
Власть
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7.0
биография, комедия
2018, США
Фаворитка
Фаворитка
Смотреть за 1 рубль
7.0
биография, исторический
2018, Ирландия / Великобритания / США
Зеленая книга
Зеленая книга
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8.0
драма
2018, США
Форма воды
Форма воды
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7.0
военный, мистика
2017, США
Темные времена
Темные времена
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7.0
драма, военный, исторический
2017, Великобритания
Тоня против всех
Тоня против всех
Смотреть за 1 рубль
6.0
биография, комедия, спорт
2017, США
Три билборда на границе Эббинга, Миссури
Три билборда на границе Эббинга, Миссури
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, триллер, криминал
2017, США / Великобритания
Ла-Ла Ленд
Ла-Ла Ленд
7.0
мюзикл, драма, мелодрама, комедия
2016, США
Манчестер у моря
Манчестер у моря
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма
2016, США
Лунный свет
Лунный свет
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7.0
драма
2016, США
Все еще Элис
Все еще Элис
7.0
драма
2015, США
Выживший
Выживший
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7.0
приключения, драма
2015, США
В центре внимания
В центре внимания
7.0
исторический, биография, триллер, драма
2015, США
Комната
Комната
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8.0
драма
2015, Ирландия / Канада
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«Оскар» — кинонаграда, которая приковывает интерес как рядового зрителя, так и профессионалов. И хотя почти каждый год все мы остаемся недовольны результатами премии Американской киноакадемии, весь мир затаивает дыхание на те несколько часов, что можно провести так близко к миру голливудского кино.

Разумеется, все номинации представляют разную степень интереса, но за двумя из них следят особенно пристально: «Лучший фильм года» и «Лучшая мужская роль». Фильмы — номинанты именно этих категорий относятся к разряду «must see», а пропустить победителей в них и вовсе недопустимо. Но кроме этих номинаций есть и другие, не менее интересные. Например, «Лучший оригинальный сценарий» или «Лучший фильм на иностранном языке». Во всех категориях время от времени случаются очень неожиданные победы, поэтому не выпадайте из жизни киноиндустрии и смотрите старые и новые фильмы, получившие «Оскар».

На портале Киноафиша вы можете смотреть фильмы, получившие премию «Оскар», в хорошем качестве.

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