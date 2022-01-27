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Марк Гэтисс
Марк Гэтисс
Mark Gatiss
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Марк Гэтисс
Mark Gatiss
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Дата рождения
17 октября 1966
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Седжфилд, Англия, Великобритания
Рост
186 см
Биография Марка Гэтисса
Родился 17 октября 1966 года. Седжфилд, Дарем, Англия, Великобритания.
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Фильмография Марка Гэтисса
Отец
драма
2020, Великобритания / Франция
8.0
TheatreHD: Безумие Георга III
спектакль
2018, Великобритания
0.0
Кристофер Робин
приключения, комедия, семейный
2018, США
7.0
Фаворитка
биография, исторический
2018, Ирландия / Великобритания / США
7.0
Доктор Кто: Дважды во времени
фантастика
2017, Великобритания
0.0
Отрицание
драма, биография, исторический
2016, США / Великобритания
6.0
Папашина армия
комедия
2016, Великобритания
5.0
Виктор Франкенштейн
драма
2015, США
7.0
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Объявлен актерский состав второго сезона «Благих знамений»
Бенедикт Камбербэтч и Фрэнсис МакДорманд в новых эпизодах не вернутся.
Написать
27 января 2022 12:29
7 гениальных британских сериалов на все времена
Словосочетание «британский сериал» практически стало нарицательным, потому что сразу же можно ожидать качественную историю, отличную актерскую игру и тонкую режиссуру. Сценарии и идеи британских шоу покупают их американские и европейские коллеги, например, как это было с проектами «Бесстыжие», «Убийство на пляже» и всеми любимым «Шерлоком». Кстати, о последнем мы решили не писать, так как будем утверждать очевидное, а вот вспомнить о том, что когда-то «Доктор Кто» был гениальным сериалом, все-таки надо.
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3 июня 2021 17:19
Премьеры апреля: возвращение легендарной саги, российский кинокомикс и новый «Мортал Комбат»
В преддверии «Оскара» на российские экраны придут два крупных номинанта этой премии, а также немало других интересных фильмов в разных жанрах. Выбор есть для любой категории зрителей.
Написать
29 марта 2021 12:23
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