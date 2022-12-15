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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Ирландия

Рейтинг ирландских фильмов

Игры разумов
1 Игры разумов
драма, детектив, биография 2018, Ирландия
8.1
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Джейн Остин
2 Джейн Остин
биография, драма, мелодрама 2007, США / Великобритания / Ирландия
7.8
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Фаворитка
3 Фаворитка
биография, исторический 2018, Ирландия / Великобритания / США
7.5
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My Little Pony: Новое поколение
4 My Little Pony: Новое поколение
приключения, анимация, комедия 2021, Ирландия / Канада
7.4
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Однажды в Ирландии
5 Однажды в Ирландии
комедия, триллер 2011, Ирландия
7.2
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Заклятье: Спуск к дьяволу
6 Заклятье: Спуск к дьяволу
ужасы 2021, Ирландия
6.8
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Король Артур
7 Король Артур
драма, боевик, военный, приключения 2004, США / Великобритания / Ирландия
6.2
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Легенда о Зелёном рыцаре
8 Легенда о Зелёном рыцаре
фэнтези, драма, мелодрама 2021, США / Ирландия
5.0
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