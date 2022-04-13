Содержание:

Джо Элвин – Фильмы

Джо Элвин – Биография

- Джо Элвин – «Долгий путь Билли Линна в перерыве футбольного матча»

- Джо Элвин – «Фаворитка»

Джо Элвин и Тейлор Свифт

Джо Элвин – Инстаграм

Джо Элвин – Фильмы

Джо Элвин – актёр родом из Великобритании, который в основном снимается в картинах американского производства. Карьера молодого человека началась с появления в фильме «Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча» оскароносного режиссёра Энга Ли. В дальнейшем Джо Элвин участвовал в таких проектах, как «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса, «Стёртая личность» Джоэла Эдгертона, «Две королевы» Джози Рурка. В 2017 году прессе стало известно о романе актёра с певицей Тейлор Свифт.

Джо Элвин – Биография

Джо Элвин родился 21 февраля 1991 года в Северном Лондоне. Мать актёра зовут Элизабет, она работает психоаналитиком и колумнистом, отец Ричард Элвин – документалист. Детство Джо Элвина прошло в районах Крауч-Энд и Тафнелл Парк, где он проходил обучение в Школе Лондонского Сити – независимой школе для мальчиков в лондонском Сити. Джо рос замкнутым ребёнком, но всегда в тайне мечтал о карьере актёра. Будучи подростком, он вступил в некоммерческую организацию «Национальный молодёжный театр Великобритании» («National Youth Theatre»). После окончания школы будущий актёр поступил в Университет Бристоля, во время учёбы в котором дважды участвовал в студенческих постановках, представленных на Фестивале в Эдинбурге. После окончания университета в 2012 году Джо Элвин поступил в Королевскую центральную школу сценической речи и драматического искусства, где получил степень бакалавра искусств.

Джо Элвин – «Долгий путь Билли Линна в перерыве футбольного матча»

Первой ролью в кино актёра, родившегося в Великобритании, стала драма знаменитого режиссёра Энга Ли 2016 года. У Джо Элвина был опыт только на театральной сцене, раньше он никогда не появлялся перед камерами, но после проб в течение всего нескольких недель создатели картины утвердили многообещающего новичка на главную роль. Энг Ли в последствии признавался, что видел в роли Билли Линна совсем другого человека, но Джо Элвин покорил его своей игрой. Картина стала первым фильмом, снятым с частотой в 120 кадров в секунду. Джо Элвин исполнил роль 19-летнего техасского солдата, вернувшегося с войны в Ираке на родину. Он и его боевые товарищи – национальные герои, они едут в промо-тур по стране, который должен закончится грандиозным шоу в перерыве футбольного матча на День благодарения. После него молодым ребятам необходимо отправится обратно на войну. В фильме также снялись звезды первой величины: Кристен Стюарт, Крис Такер, Стив Мартин и Вин Дизель.

Джо Элвин – «Фаворитка»

В 2018 году Джо Элвин снялся в роли сына нацистского преступника в картине Netflix «Операция “Финал”». Его партнёрами по съемкам были Оскар Айзек, Бен Кингсли и Мелани Лоран. В этом же году Джо Элвин сыграл в картинах, которым критики прочили попадание в топ лучших фильмов года: «Две королевы» о противостоянии Марии Стюарт и Елизаветы I; «Стёртая личность», в центре сюжета которого – мальчик, отправленный в исправительный церковный лагерь из-за своей гомосексуальности и «Фаворитка». Картина Йоргоса Лантимоса, известного греческого режиссёра и создателя фильмов «Убийство священного оленя» и «Лобстер», рассказывает о придворных интригах Англии в начале 18 века. Главные роли в картине исполнили Оливия Колман, Эмма Стоун и Рейчел Вайс. Джо Элвин сыграл одного из приближенных королевы. «Фаворитка» была удостоена двумя призами Венецианского кинофестиваля: Особого приза жюри и Кубка Вольпи за лучшую женскую роль.

Джо Элвин и Тейлор Свифт

В мае 2017 года газета «Sun» обнародовала информацию о том, что актёр Джо Элвин уже несколько месяцев встречается с певицей Тейлор Свифт. У пары крепкие, серьезные отношения. После романа Тейлор Свифт с британским актёром Томом Хиддлстоном певица решила держать отношения в секрете, так что до публикации о её романе с Джо Элвином было известно только семье и близким друзьям.

Джо Элвин – Инстаграм

В отличие от коллег по цеху, активно пользующихся соцсетями, у Джо Элвина нет инстаграма.