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Джо Элвин

Joe Alwyn
Джо Элвин
Джо Элвин Joe Alwyn
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Дата рождения
21 февраля 1991
Возраст
31 год
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Личные связи
Тэйлор Свифт
Тэйлор Свифт
состоят в отношениях
Биография Джо Элвина

Содержание:

Джо Элвин – Фильмы
Джо Элвин – Биография
 - Джо Элвин – «Долгий путь Билли Линна в перерыве футбольного матча»
 - Джо Элвин – «Фаворитка»
Джо Элвин и Тейлор Свифт
Джо Элвин – Инстаграм

Джо Элвин – Фильмы

Джо Элвин – актёр родом из Великобритании, который в основном снимается в картинах американского производства. Карьера молодого человека началась с появления в фильме «Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча» оскароносного режиссёра Энга Ли. В дальнейшем Джо Элвин участвовал в таких проектах, как «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса, «Стёртая личность» Джоэла Эдгертона, «Две королевы» Джози Рурка. В 2017 году прессе стало известно о романе актёра с певицей Тейлор Свифт.

Джо Элвин – Биография

Джо Элвин родился 21 февраля 1991 года в Северном Лондоне. Мать актёра зовут Элизабет, она работает психоаналитиком и колумнистом, отец Ричард Элвин – документалист. Детство Джо Элвина прошло в районах Крауч-Энд и Тафнелл Парк, где он проходил обучение в Школе Лондонского Сити – независимой школе для мальчиков в лондонском Сити. Джо рос замкнутым ребёнком, но всегда в тайне мечтал о карьере актёра. Будучи подростком, он вступил в некоммерческую организацию «Национальный молодёжный театр Великобритании» («National Youth Theatre»). После окончания школы будущий актёр поступил в Университет Бристоля, во время учёбы в котором дважды участвовал в студенческих постановках, представленных на Фестивале в Эдинбурге. После окончания университета в 2012 году Джо Элвин поступил в Королевскую центральную школу сценической речи и драматического искусства, где получил степень бакалавра искусств.

Джо Элвин – «Долгий путь Билли Линна в перерыве футбольного матча»

Первой ролью в кино актёра, родившегося в Великобритании, стала драма знаменитого режиссёра Энга Ли 2016 года. У Джо Элвина был опыт только на театральной сцене, раньше он никогда не появлялся перед камерами, но после проб в течение всего нескольких недель создатели картины утвердили многообещающего новичка на главную роль. Энг Ли в последствии признавался, что видел в роли Билли Линна совсем другого человека, но Джо Элвин покорил его своей игрой. Картина стала первым фильмом, снятым с частотой в 120 кадров в секунду. Джо Элвин исполнил роль 19-летнего техасского солдата, вернувшегося с войны в Ираке на родину. Он и его боевые товарищи – национальные герои, они едут в промо-тур по стране, который должен закончится грандиозным шоу в перерыве футбольного матча на День благодарения. После него молодым ребятам необходимо отправится обратно на войну. В фильме также снялись  звезды первой величины: Кристен Стюарт, Крис Такер, Стив Мартин и Вин Дизель.

Джо Элвин – «Фаворитка»

В 2018 году Джо Элвин снялся в роли сына нацистского преступника в картине Netflix «Операция “Финал”». Его партнёрами по съемкам были Оскар Айзек, Бен Кингсли и Мелани Лоран. В этом же году Джо Элвин сыграл в картинах, которым критики прочили попадание в топ лучших фильмов года: «Две королевы» о противостоянии Марии Стюарт и Елизаветы I; «Стёртая личность», в центре сюжета которого – мальчик, отправленный в исправительный церковный лагерь из-за своей гомосексуальности и «Фаворитка». Картина Йоргоса Лантимоса, известного греческого режиссёра и создателя фильмов «Убийство священного оленя» и «Лобстер», рассказывает о придворных интригах Англии в начале 18 века. Главные роли в картине исполнили Оливия Колман, Эмма Стоун и Рейчел Вайс. Джо Элвин сыграл одного из приближенных королевы. «Фаворитка» была удостоена двумя призами Венецианского кинофестиваля: Особого приза жюри и Кубка Вольпи за лучшую женскую роль.

Джо Элвин и Тейлор Свифт

В мае 2017 года газета «Sun» обнародовала информацию о том, что актёр Джо Элвин уже несколько месяцев встречается с певицей Тейлор Свифт. У пары крепкие, серьезные отношения. После романа Тейлор Свифт с британским актёром Томом Хиддлстоном певица решила держать отношения в секрете, так что до публикации о её романе с Джо Элвином было известно только семье и близким друзьям.

Джо Элвин – Инстаграм

В отличие от коллег по цеху, активно пользующихся соцсетями, у Джо Элвина нет инстаграма.

Интересные факты о Джо Элвине
  • Во время съёмок «Долгого пути Билли Линна в перерыве футбольного матча» Джо Элвин так правдоподобно говорил с американским акцентом, что его коллега по фильму Стив Мартин был уверен, что Джо – американец.
  • Джо Элвин пробовался на роль Сэма в фильме «Реальная любовь». Роль досталась Томасу Сэнгстеру, а Джо Элвин появился в кино только спустя 13 лет.
  • Джо Элвина и Тейлор Свифт познакомила Эмма Стоун.
Фильмография Джо Элвина
Сувенир: Часть 2
Сувенир: Часть 2
драма 2021, Великобритания
7.0
Последнее письмо от твоего любимого
Последнее письмо от твоего любимого
драма, мелодрама 2021, Канада
6.0
Гарриет
Гарриет
биография, драма, исторический 2019, США
6.0
Операция «Финал»
Операция «Финал»
триллер, драма, биография 2018, США
6.0
Фаворитка
Фаворитка
биография, исторический 2018, Ирландия / Великобритания / США
7.0
Две королевы
Две королевы
исторический, драма, биография 2018, Великобритания
7.0
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Связи
Тэйлор Свифт
Тэйлор Свифт Taylor Swift
состоят в отношениях
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