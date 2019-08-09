NIMIC, 2019

Подземка в мегаполисе не самое безопасное место на Земле. Спускаясь сюда, никогда не знаешь, к чему может привести самый невинный жест. Или простой вопрос «Который час?». Его герой фильма, талантливый виолончелист, задает девушке напротив — не подозревая, что теперь изменится всё, включая ход времени и порядок вещей... В коротком метре Йоргос Лантимос демонстрирует абсолютное совершенство, создавая болезненно притягательный, наполненный паранойей и чудесами мир. 12 минут фильма, названного написанным с ошибкой словом «мим», «имитатор», остаются в памяти, как прилипчивый и сладкий кошмар. В главной роли — голливудская звезда Мэтт Диллон: впервые у Лантимоса главную роль играет стопроцентный американец.