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NIMIC
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Nimic

NIMIC, 2019

2019 / Великобритания / Германия / США
6.7 Оцените
15 голосов
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О фильме

Подземка в мегаполисе не самое безопасное место на Земле. Спускаясь сюда, никогда не знаешь, к чему может привести самый невинный жест. Или простой вопрос «Который час?». Его герой фильма, талантливый виолончелист, задает девушке напротив — не подозревая, что теперь изменится всё, включая ход времени и порядок вещей... В коротком метре Йоргос Лантимос демонстрирует абсолютное совершенство, создавая болезненно притягательный, наполненный паранойей и чудесами мир. 12 минут фильма, названного написанным с ошибкой словом «мим», «имитатор», остаются в памяти, как прилипчивый и сладкий кошмар. В главной роли — голливудская звезда Мэтт Диллон: впервые у Лантимоса главную роль играет стопроцентный американец.

6.7 Оцените
15 голосов
Продолжительность 12 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 27 ноября 2020
Премьера в мире 9 августа 2019
Возраст 12+
Режиссер
Йоргос Лантимос
Йоргос Лантимос
В ролях
Мэтт Диллон
Мэтт Диллон
Дафна Патакия
Сьюзан Эль
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма NIMIC 2 постера
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