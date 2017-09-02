Битва полов, 2017

- Эмма Стоун играет в фильме «Битва полов» Билли Джин Кинг, ставшую когда-то первой теннисной ракеткой США

- На самом деле Эмма Стоун не очень хороша в теннисе

- Изначально Эмме Стоун пришлось отказаться от роли из-за плотного графика. После неё на роль была утверждена Бри Ларсон. Однако после того, как та покинула проект, у Стоун освободилось время для участия в фильме

- Актёры Эмма Стоун и Стив Карел каждый ровно на год младше своих героев Билли Джин Кинг и Бобби Риггса, которым в 1973 году (когда происходит действие фильма «Битва полов») было 29 и 55

- Стив Карел уже снимался у режиссёров Джонатана Дэйтона и Валери Фэрис в фильме «Маленькая Мисс Счастье»

- Эмма Стоун и Стив Карел играли вместе в фильме «Эта дурацкая любовь»

- Андреа Райзборо и Эмма Стоун играли вместе в фильме «Бёрдмэн»

- Марта МакАйзек и Эмма Стоун обе снимались в фильме «SuperПерцы» в 2007 году

- Режиссёры Джонатан Дэйтон и Валери Фэрис являются супругами