Битва полов, 2017

Режиссёры фильмов «Руби Спаркс» и «Маленькая Мисс Счастье» Джонатан Дэйтон и Валери Фэрис выпускают свой новый фильм «Битва полов». Главные роли в картине исполнили известные актёры Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд», «Прислуга», «Бёрдмэн») и Стив Карел (сериал «Офис», «Охотник на лис»). Кроме того, в съёмках приняли участие Джессика МакНэми («Клятва»), Сара Сильверман («Эшби», «Школа рока»), Андреа Райзборо («Мы. Верим в любовь», «Обливион») и другие.
Сюжет фильма «Битва полов» основан на реальной истории. В 1973 году в Америке состоялся легендарный теннисный матч, который собрал у экранов 50 миллионов зрителей. Тогда 55-летний Бобби Риггс, звезда Уимблдона, выступил против 29-летней Билли Джин Кинг. Именно эта игра доказала всему миру, что женщины-спортсменки могут выступать на равных с мужчинами.
- Эмма Стоун играет в фильме «Битва полов» Билли Джин Кинг, ставшую когда-то первой теннисной ракеткой США
- На самом деле Эмма Стоун не очень хороша в теннисе
- Изначально Эмме Стоун пришлось отказаться от роли из-за плотного графика. После неё на роль была утверждена Бри Ларсон. Однако после того, как та покинула проект, у Стоун освободилось время для участия в фильме
- Актёры Эмма Стоун и Стив Карел каждый ровно на год младше своих героев Билли Джин Кинг и Бобби Риггса, которым в 1973 году (когда происходит действие фильма «Битва полов») было 29 и 55
- Стив Карел уже снимался у режиссёров Джонатана Дэйтона и Валери Фэрис в фильме «Маленькая Мисс Счастье»
- Эмма Стоун и Стив Карел играли вместе в фильме «Эта дурацкая любовь»
- Андреа Райзборо и Эмма Стоун играли вместе в фильме «Бёрдмэн»
- Марта МакАйзек и Эмма Стоун обе снимались в фильме «SuperПерцы» в 2007 году
- Режиссёры Джонатан Дэйтон и Валери Фэрис являются супругами
История соперничества между 55-летним чемпионом Уимблдона Бобби Риггсом и 29-летней теннисисткой Билли Джин Кинг. Легендарный матч, прошедший в 1973 году, собрал возле экранов более 50 миллионов американцев и доказал, что профессиональные спортсменки способны на равных состязаться с коллегами-мужчинами.
Дорога из желтого кирпича.
В основу фильма, как многим известно, легла реальная история о теннисном матче между ветераном… Читать дальше…