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Битва полов Битва полов
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Battle of the Sexes

Битва полов, 2017

2017 / США
6.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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История легендарного теннисного матча, в котором сразились мужчина и женщина
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Режиссёры фильмов «Руби Спаркс» и «Маленькая Мисс Счастье» Джонатан Дэйтон и Валери Фэрис выпускают свой новый фильм «Битва полов». Главные роли в картине исполнили известные актёры Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд», «Прислуга», «Бёрдмэн») и Стив Карел (сериал «Офис», «Охотник на лис»). Кроме того, в съёмках приняли участие Джессика МакНэми («Клятва»), Сара Сильверман («Эшби», «Школа рока»), Андреа Райзборо («Мы. Верим в любовь», «Обливион») и другие.

Сюжет фильма «Битва полов» основан на реальной истории. В 1973 году в Америке состоялся легендарный теннисный матч, который собрал у экранов 50 миллионов зрителей. Тогда 55-летний Бобби Риггс, звезда Уимблдона, выступил против 29-летней Билли Джин Кинг. Именно эта игра доказала всему миру, что женщины-спортсменки могут выступать на равных с мужчинами.

- Эмма Стоун играет в фильме «Битва полов» Билли Джин Кинг, ставшую когда-то первой теннисной ракеткой США

- На самом деле Эмма Стоун не очень хороша в теннисе

- Изначально Эмме Стоун пришлось отказаться от роли из-за плотного графика. После неё на роль была утверждена Бри Ларсон. Однако после того, как та покинула проект, у Стоун освободилось время для участия в фильме

- Актёры Эмма Стоун и Стив Карел каждый ровно на год младше своих героев Билли Джин Кинг и Бобби Риггса, которым в 1973 году (когда происходит действие фильма «Битва полов») было 29 и 55

- Стив Карел уже снимался у режиссёров Джонатана Дэйтона и Валери Фэрис в фильме «Маленькая Мисс Счастье»

- Эмма Стоун и Стив Карел играли вместе в фильме «Эта дурацкая любовь»

- Андреа Райзборо и Эмма Стоун играли вместе в фильме «Бёрдмэн»

- Марта МакАйзек и Эмма Стоун обе снимались в фильме «SuperПерцы» в 2007 году

- Режиссёры Джонатан Дэйтон и Валери Фэрис являются супругами

История соперничества между 55-летним чемпионом Уимблдона Бобби Риггсом и 29-летней теннисисткой Билли Джин Кинг. Легендарный матч, прошедший в 1973 году, собрал возле экранов более 50 миллионов американцев и доказал, что профессиональные спортсменки способны на равных состязаться с коллегами-мужчинами.

6.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2017
Премьера в России 7 декабря 2017
Премьера онлайн 18 января 2018
Премьера в мире 2 сентября 2017
Возраст 18+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Прокатчик CoolConnections
Режиссер
Джонатан Дэйтон
Джонатан Дэйтон
В ролях
Эмма Стоун
Эмма Стоун
Стив Карелл
Стив Карелл
Элизабет Шу
Элизабет Шу
Сара Силверман
Сара Силверман
Натали Моралес
Натали Моралес
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Битва полов 5 постеров
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Битва полов смотреть онлайн

Битва полов
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за 1 рубль
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«Битва полов» - матч 1973 года, который произошел между ветераном мужского настольного тенниса Бобби Риггсом и одной из сильнейших теннисисток того времени Билли Джин Кинг. Событие, произошедшее под эгидой борьбы за равные права для мужчин и женщин, получило большое освещение по крупнейшим телеканалам, а победа теннисистки и ее возросшая популярность предоставила той позднее возможность поддержать поправку в законодательстве США, предоставляющей женщинам равные возможности на…
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