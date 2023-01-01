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Фаворитка Фаворитка
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The Favourite Фаворитка 2018 / Ирландия / Великобритания / США
7.5 Оцените
44 голоса Рейтинг IMDb: 7.5
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Награды и номинации фильма Фаворитка

Вся информация о фильме
Оскар 2019 Оскар 2019
Лучшая женская роль
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший фильм года
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
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