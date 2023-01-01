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Фаворитка
Награды и номинации фильма Фаворитка
The Favourite
Фаворитка
2018 / Ирландия / Великобритания / США
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7.5
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44
голоса
Рейтинг IMDb: 7.5
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Оскар 2019
Лучшая женская роль
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Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший дизайн костюмов
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Номинант
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Номинант
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