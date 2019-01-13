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The Favourite Фаворитка 2018 / Ирландия / Великобритания / США
7.5 Оцените
44 голоса Рейтинг IMDb: 7.5
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Отзывы о фильме «Фаворитка»

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Наша рецензия

Событий из жизни королевы Анны наверняка хватило бы на пару-тройку сезонов в меру увлекательного телесериала. Драматизма в годы ее царствования было даже с излишком: за окнами – затянувшаяся война с Францией за испанское наследство; во дворце – подковерные политические интриги; в опочивальне – две прекрасные фаворитки, кровью и потом отвоевывающие священное право на близость к королевскому телу. Анна и ее фактурная свита легко могли бы стать персонажами очередной смертельно…

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Nikolay Bogdanov 13 января 2019, 17:28
Потрясающий фильм, блестящие актерские работы, смешно и познавательно! Браво!
13 января 2019, 17:28 Ответить
Katniss 1 февраля 2019, 03:34
Оценка
Старая дружба – ржавеет!

Те, кто идут в кино, всегда чего-то ожидают от встречи с ним! Что же в таком случае можно подумать о "Фаворитке", когда режиссер фильма – Йоргос Лантимос: историческая драма? романтическая история XVIII века? комедия в историческом антураже? черная комедия? Что? Не знаю, кто догадался оформить афишу словами: "Эффектное, смешное и эмоциональное зрелище для широкой аудитории", – но не для всех зрелище получилось именно таким, а после просмотра реклама вызывает лишь досаду и недоумение.

Интересно, что случайно или нет, но в фильме "Фаворитка" выбран тот же кусочек из истории Англии времен королевы Анны, последней из Стюартов, который почти в точности совпадает с пьесой Эжена Скриба "Стакан воды": последние годы царствования Анны, борьба за испанское наследство и заключение Утрехтского мира с Францией, но на этом сходство и заканчивается. Пьеса была довольно неплохо экранизирована у нас, в советское время, хотя тогда было мало возможностей для показа исторической костюмной мелодрамы.

Сюжет "Фаворитки" прост и банален: это борьба двух женщин за влияние на королеву. В фильме мы видим королеву Анну (Оливия Колман) не в лучшие для нее времена, полные скорби и потерь, с рушащимся здоровьем и перепадами настроения, а иначе я не понимаю, как можно пережить смерть 17 детей, мужа и не свихнуться! Её поддерживает подруга молодости, герцогиня Сара Мальборо (Рэйчел Вайс), обладающая реальной властью в королевстве и решающая вопросы войны и мира. Но она не может быть всё время рядом! Дальняя родственница герцогини из обедневших аристократов – Эбигейл (Эмма Стоун) устраивается при дворе служанкой, и сначала при помощи всесильной родственницы, а потом уже и отодвигая её, начинает свой путь восхождения наверх, не брезгуя при этом ни чем. Это, так сказать, квинтэссенция всего сюжета.

Из "Фаворитки" можно было бы слепить разное: колоссальную драму, романтическую историю, трагикомедию – материала хоть отбавляй, но... получилось ни историческое, ни романтическое кино, а какое-то гротескное действо, временами пошлое, временами вызывающее, временами циничное, снятое в исторических интерьерах. Даже если назвать фильм "черной комедией", наверное, у всех разное чувство юмора, тут я с режиссером Йоргосом Лантимосом и сценаристами Деборой Дэвис, Тони МакНамара не совпала. Хотя по тому, как показаны в фильме женщины, исторически известные, достойные, и пропагандируются взаимоотношения сексуальных меньшинств, можно предположить, что "Фаворитка" отрабатывает политику толерантности в таких вопросах или выполняет заказ киностудии на костюмированное кино, и на такой волне вполне можно войти в претенденты на Оскар.

Конечно, есть еще и творческое видение: режиссер, сценарист имеют право на своё отношение к тем событиям, о которых они снимают фильм, но эти "фантазии", "видения", "предположения" должны иметь границы: моральные, нравственные, культурные и т.д. Всегда должна быть какая-то грань, после которой кино не превращается в пошлость, гротеск, цинизм или фарс, чтобы не вышло как по Фрейду, когда "остроумие – это отдушина для чувства враждебности, которое не может быть удовлетворено другим способом".

Об актерском ансамбле могу однозначно сказать, что особый режиссерский подход к персонажам и сюжету не помешал всем трем актрисам быть на высоте, передавая внутреннее состояние своих героинь: королева Анна действительно несчастна, больна и ужасно одинока; леди Сара – властна, умна, но считала себя незаменимой, за что и поплатилась. Старая дружба – ржавеет! Надо отметить работу Эммы Стоун, отличная из неё получилась интриганка, не ожидала! Её Эбигейл, будущая леди Мэшем, настолько честолюбива, что ей все равно, каким путем идти наверх. Каждая из актрис выложилась в своей роли максимально. Надо сказать, что мужские образы в фильме явно не пользовались благосклонностью режиссера: персонажи не вызывает к ним никакой симпатии; нет даже условий, чтобы выделить игру кого-либо отдельно.

Завершая, хочу сказать, что не вижу в фильме задатков хорошего байопика: в нём достаточно неточностей, "отсебятины", грубого юмора при прочтении исторического материала; также не вижу в фильме ничего академического, характерного как для исторического жанра, ромкома, так и для "черной комедии". Тогда непонятно, почему "Фаворитка" вызывает такой ажиотаж, как претендентка на Оскар? Конечно, о вкусах не спорят, но, по моим ощущениям, фильм получился эпатажный, гротескный, не понятно, в каком жанре и... проходной. Возможно, этот фильм не для меня, но, может, он – для вас?!
1 февраля 2019, 03:34 Ответить
ssevina90 5 февраля 2019, 21:00
Фильм полная чушь!напрасно потраченное время!!!!!
5 февраля 2019, 21:00 Ответить
Валерия Иванова 11 февраля 2019, 16:23
"Стакан воды"?
11 февраля 2019, 16:23 Ответить
Александр Шибанов 15 февраля 2019, 20:31
Оценка
Среднему баллу иногда можно доверять. Фильм понравился. Достойное кино с замечательными историческими интерьерами. Побольше таких фильмов, пиндосы ...
15 февраля 2019, 20:31 Ответить
Неточка Незванова 17 февраля 2019, 21:35
Оценка
Шла на фильм скорее как на легкую историческую юмореску. Фильм оказался не просто отлично проработанным, колким, эстетически безупречным, - он как-то неожиданно стал про глубинную, тщательно маскируемую, но торчащую из каждой трещины боль - как отдельного человека, так и общества в целом, состоящего из этих людей - бесплодных, одиноких, томящихся, тяготящихся собой и другими.
Лантимос не подкачал.
Иди и смотри, как грится.
17 февраля 2019, 21:35 Ответить
Максим Рубанов 18 февраля 2019, 16:07
Оценка
Пошлый и грязный фильм, как таким можно восторгаться не знаю.
18 февраля 2019, 16:07 Ответить
ඏᏣɮūнҝ@★Ώёηηɑඏ 27 апреля 2022, 15:29
Оценка
Триумф поп-культурного Йоргоса Лантимоса.

Харизматичная работа с примечательной операторской работой и ритмичным повествованием. У режиссёра получилось упаковать широту человеческих взаимоотношений, не размазывая всё в кровожадную чернуху и оставаясь в рамках "кино для всех" - заслуживает восхищения.
27 апреля 2022, 15:29 Ответить
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