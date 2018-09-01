Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сможете ли вы меня простить? Сможете ли вы меня простить?
Киноафиша Фильмы Сможете ли вы меня простить?
Can You Ever Forgive Me?

Сможете ли вы меня простить?, 2018

2018 / США
7.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Специалист по биографиям знаменитостей, писательница Ли Израэль испытывает серьезные проблемы с финансами после провала ее последней книги. Женщина впала в творческий кризис и начала злоупотреблять алкоголем. От нужны продав свою последнюю ценную вещь — личное письмо от Кэтрин Хэпберн — Ли придумывает план, который спасет ее от банкротства: она решает поставить продажу таких рукописей на поток. Для этого нужно лишь создавать убедительные подделки писем покойных знаменитостей...

  • Хотя актер Ричард Грант играет алкоголика, в реальной жизни у него аллергия на алкоголь.
  • Муж Мелиссы Маккарти, Бен Фальконе, был привлечен в проект раньше жены. Он рекомендовал супругу на главную роль, когда от нее отказалась другая актриса.
  • Джулианна Мур должна была появиться в этом фильме, но покинула проект из-за творческих разногласий.
  • Фильм был снят на Манхэттене за 28 дней.
  • Когда фильм был в стадии разработки, на роль Джека Хока рассматривались Крис О’Дауд и Сэм Рокуэлл.
  • Ричард Грант узнал, что он номинирован за свою роль на Премию Гильдии киноактеров США от радиоведущего Терри Гросса в прямом эфире во время интервью.
  • Большинство сцен, в которых Ли и Джек пьют в баре, были сняты в баре “Julius 'Bar”, заведении, которое позиционирует себя как старейший гей-бар Нью Йорка.

Фильм расскажет о писательнице, которая начала подделывать письма покойных знаменитостей, чтобы свести концы с концами.

7.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 22 февраля 2019
Премьера в мире 1 сентября 2018
Возраст 18+
Режиссер
Мариэль Хеллер
Мариэль Хеллер
В ролях
Мелисса МакКарти
Мелисса МакКарти
Джули Энн Эмери
Джули Энн Эмери
Ричард Э. Грант
Ричард Э. Грант
Долли Уэллс
Долли Уэллс
Дженнифер Уэстфелд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сможете ли вы меня простить? 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Сможете ли вы меня простить? смотреть онлайн

Сможете ли вы меня простить?
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Сможете ли вы меня простить?
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Сможете ли вы нас простить: 10 фильмов про мошенников, аферистов и карточных шулеров 20 января в прокат выходит «Аллея кошмаров» — фильм Гильермо дель Торо о мошеннике и фокуснике Стэнтоне Карлайле. По этому случаю Киноафиша собрала пеструю подборку фильмов про аферистов, которые одновременно завораживают и пугают.
Написать
20 января 2022 13:12
Комедийные актеры, которые поразили нас драматическими ролями В Голливуде запросто можно прослыть заложником одного образа. В особенности это касается комедийных актеров, которые редко выходят за рамки своих привычных амплуа. Но стоит какому-то комику хотя бы раз сыграть серьезную роль, как это превращается в большое событие. А некоторые и вовсе «подсаживаются» и с каждым новым драматическим проектом все больше удивляют своей многогранностью. В честь 1 апреля рассказываем о знаменитых комедийных актерах, которые удивили нас своими серьезными ролями.
Написать
1 апреля 2020 10:00
Оливия Колман стала лучшей актрисой года по версии Американской киноакадемии Актрису отметили за главную женскую роль в костюмной драме «Фаворитка».
Написать
25 февраля 2019 06:58
Все новости фильма
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Приложение киноафиши