Сможете ли вы меня простить?, 2018

Специалист по биографиям знаменитостей, писательница Ли Израэль испытывает серьезные проблемы с финансами после провала ее последней книги. Женщина впала в творческий кризис и начала злоупотреблять алкоголем. От нужны продав свою последнюю ценную вещь — личное письмо от Кэтрин Хэпберн — Ли придумывает план, который спасет ее от банкротства: она решает поставить продажу таких рукописей на поток. Для этого нужно лишь создавать убедительные подделки писем покойных знаменитостей...
Фильм расскажет о писательнице, которая начала подделывать письма покойных знаменитостей, чтобы свести концы с концами.