Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Кит Коннор

Кит Коннор

Kit Connor
Кит Коннор
Кит Коннор Kit Connor
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
8 марта 2004
Возраст
18 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Биография Кита Коннора

Родился 8 марта 2004 года. Лондон, Великобритания. 

Фильмография Кита Коннора
Рокетмен
Рокетмен
мюзикл, биография 2019, Великобритания
6.0
Малыш Джо
Малыш Джо
фантастика, триллер 2019, Австрия / Великобритания / Германия
5.0
Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков
Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков
драма, мелодрама, исторический 2018, США
7.0
Гонка века
Гонка века
драма, приключения 2017, Великобритания
6.0
Все фильмы
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Новый постер второго сезона «Темных начал» раскрыл дату выхода Многосерийное фэнтези вернется к зрителям в середине ноября. 
Написать
13 октября 2020 14:32
HBO представил дату выхода и новый трейлер второго сезона «Темных начал» Сериал вернется в конце осени. 
Написать
31 августа 2020 12:15
Все новости
Related video
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Приложение киноафиши