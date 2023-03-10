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Киноафиша Новости Режиссер «Рокетмена» и «Без ответа» снимет фильм о волшебном фонтане, дарующем бессмертие

Режиссер «Рокетмена» и «Без ответа» снимет фильм о волшебном фонтане, дарующем бессмертие

10 марта 2023 16:19
Режиссер «Рокетмена» и «Без ответа» снимет фильм о волшебном фонтане, дарующем бессмертие

Сценарий картины написал автор «Нового Человека-паука».

Согласно Deadline, кинокомпания Skydance и режиссер Декстер Флетчер разрабатывают фильм под названием Fountain of Youth («Фонтан молодости»).

Сценарий написал Джеймс Вандербилт («Новый Человек-паук»). Исполнительными продюсерами выступают трио Radio Silence (Мэттью Беттинелли, Тайлер Джиллетт, Чад Виллелла), ранее работавшее над картиной «Крик» (2022), и Далия Ибельхауптайте («Предложение»).

Подробности сюжета по большей части держатся в секрете. Известно, что в фильме будет фигурировать мифический Фонтан молодости, дарующий вечную жизнь каждому, кто изопьет из него.

Флетчер наиболее известен как постановщик музыкального байопика «Рокетмен» с Тэроном Эджертоном в главной роли. Картина была удостоена «Оскара» за лучшую песню, а также номинации на «Золотой глобус» за лучшую комедию или мюзикл. Помимо «Рокетмена», Флетчер снял известные фильмы «Эдди «Орел» и «Солнце над Литом».

Skydance стоит за разработкой таких громких голливудских хитов, как «Топ Ган: Мэверик», «Железная хватка» и нескольких частей франшизы «Миссия: невыполнима». Fountain of Youth станет уже не первым совместным проектом компании и Флетчера: сейчас они готовят к выпуску романтический боевик «Без ответа» с Крисом Эвансом и Аной де Армас, трейлер которого был опубликован в этот вторник, 7 марта.

Дата выхода Fountain of Youth пока неизвестна.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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