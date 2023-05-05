Банальность зла: 7 жутких сериалов про маньяков, похожих на «Мерзлую землю»

В апреле состоялась премьера детективного сериала Оксаны Карас « Мерзлая земля » о молодой женщине, которая, пытаясь спасти жениха, несправедливо обвиненного в серии жестоких убийств, принимается за собственное расследование. Сериал основан на журналистском расследовании Таисии Бекбулатовой «Дорога в Аскиз» о серийном убийце Дмитрии Лебедеве, орудовавшшем в Абакане в течение нескольких лет. Чтобы не скучать после просмотра, предлагаем еще 7 отличных сериалов, похожих на «Мерзлую землю».

Иван Янковский , Александра Бортич и Александр Яценко в роли следователей, которые пытаются отыскать опасного маньяка. Действие происходит в СССР в 1980-е. После того как в московской лесополосе находят тело жестоко убитого мальчика-подростка, опытный московский следователь, его молодая коллега и следователь из Ростова берутся за дело. Единственной их зацепкой становится десятилетний мальчик, который, вероятно, видел преступника.

Чем интересен: сериал основан на реальных событиях. С 1986 по 1992 год в Одинцовском районе Москвы орудовал серийный убийца Сергей Головкин, получивший прозвище Фишер. Головкин признался в 11 убийствах, но точное число его жертв так и не было установлено. В 1996 году он был расстрелян по решению суда.

Фишер

Биографический триллер с Эваном Питерсом в главной роли. После того как одной из жертв серийного убийцы Джеффри Дамера удается сбежать, полиция обнаруживает в его квартире ужасающие находки: фотографии убитых и фрагменты человеческих тел. Сериал подробно рассказывает о жизни одного из самых известных преступников Америки, начиная с детства и заканчивая арестом и смертью. Шоураннером сериала стал создатель « Американской истории ужасов » Райан Мерфи , а «История Джеффри Дамера» — первая часть планируемой антологии «Монстры» об известных преступниках.

Чем интересен: образ Джеффри Дамера неоднократно воплощали на экране. В 2002 году был снят фильм с Джереми Реннером « Палач Дамер », а в 2017 году на экраны вышел фильм «Мой друг Дамер», который сосредоточился на юношеских годах Дамера в попытке понять, что сыграло роковую роль в его становлении. Проект Райана Мерфи — новый взгляд на ужасного преступника и новая попытка переосмыслить причины его патологических наклонностей.

Монстр: История Джеффри Дамера

Биографический триллер, главный герой которого — беспечный прожигатель жизни Джеймс Кин, оказавшийся за решеткой за распространение наркотиков. Герой вынужден примерить на себя маску детектива, когда полиция обращается к нему с необычным предложением. Кину обещают досрочное освобождение, если ему удастся выбить из содержащегося в тюрьме для особо опасных преступников подозреваемого признание в серии убийств.

Чем интересен: «Черная птица» — настоящий бенефис сыгравшего главную роль актера Тэрона Эджертона , которого до этого мы видели в роли Гэри Анвина в двух фильмах Kingsman и в роли Элтона Джона в « Рокетмене ».

Черная птица

Звезда сериала Happy End Лена Тронина и знакомый нам по фильму Юрия Быкова « Дурак » Артем Быстров в напряженном триллере, действие которого происходит в небольшой карельском городе Костомушки. Следователь Евгений Рудин жаждет найти убийцу своей жены и отомстить ему. Пока его напарница Маша принимается за собственное расследование и пытается понять, кто из врагов Рудина мог отомстить ему таким образом, полиция находит тела остальных жертв маньяка, а сам Рудин начинает общаться с работником кладбища Митей, страдающим от галлюцинаций.

Чем интересен: режиссер проекта Адильхан Ержанов — первый кинематографист из Казахстана, получивший премию Asia Pacific Screen Awards за неонуарный детектив « Черный, черный человек », а его криминальная драма « Желтая кошка » была номинирована на премию «Горизонты» Венецианского кинофестиваля.

Замерзшие

Датский детектив про следовательницу из Копенгагена, которая объединяется с коллегой из Европола, чтобы расследовать серию жестоких убийств. Каждый раз на месте преступления убийца оставляет каштанового человечка, на которой полиция обнаруживает отпечатки пальцев дочери министра социальных дел, которая пропала некоторое время назад. Полиция возобновляет поиски девочки, в то время как следователи пытаются понять, как новые убийства связаны с трагедией на ферме на острове Мён, произошедшей много лет назад.

Чем интересен: сериал снят по одноименной книге популярного датского писателя Сорена Свейструпа, также написавшем сценарий для сериала «Убийство» и фильмов « Настанет день » и « Снеговик ».

Каштановый человечек

Следователь из Минска отправляется в командировку в Витебск, чтобы помочь в расследовании дела о пропавшей машине ГАИ, которая ехала по следам ограбивших магазин преступников. Следы машины найти не удается, но вместо этого герой обнаруживает в лесу труп молодой девушки. Покопавшись в архивах, он понимает, что в местности орудует маньяк, на счету которого уже несколько десятков убитых женщин.

Чем интересен: в основу сценария легла история Витебского душителя Геннадия Михасевича, который в период с 1971 по 1985 год убил больше сорока женщин. За преступления, совершенные Михасевичем, в разное время были осуждены 14 невиновных человек, одного из которых расстреляли.

Душегубы

Детективный триллер Константина Богомолова с Никитой Ефремовым и Юлией Снигирь в главных ролях. Следовательница из Москвы Евгения Ключевская приезжает в Вознесенск, чтобы проверить просочившуюся в СМИ информацию об орудующем там маньяке. Ее напарником становится местный следователь, вместе с которым Ключевская принимается за поиски убийцы, тем более что последняя его жертва выжила.

Чем интересен: в основу сценария легла печально известная история об ангарском маньяке — полицейском Михаиле Попкове, который признан виновным в убийстве 80 человек. Убийцу задержали только в 2012 году — благодаря результатам молекулярно-генетической экспертизы останков жертв.