Жизненный путь каждого известного человека – это настоящая история, которая достойна того, чтобы быть воплощенной на экране.

Пять лучших фильмов про звезд, основанных на реальных событиях

Звезды живут интереснее, ярче, а порой и трагичнее большинства обычных людей. Они не достигли бы славы и известности, если бы жили тихо и скромно. Поэтому режиссеры часто берут за основу для сюжетов истории знаменитых актеров или музыкантов. Иногда такие фильмы приукрашивают художественным вымыслом. Но часто истории звезд содержат так много шокирующих и невероятных фактов, что вымысел не требуется.

«Глава 27»

Американская биографическая драма рассказывает историю одного из самых громких убийств 20-го века. В декабре 1980-го застрелили легендарного музыканта Джона Леннона. Бывший участник «Битлз» был убит у собственного дома. Лента рассказывает о последних часах жизни музыканта, а также о том, что привело к убийству.

Роль преступника Марка Чепмена исполнил Джаред Лето. Чтобы соответствовать своему персонажу, актеру пришлось поправиться на 30 кг всего за несколько недель. Набор веса происходил под строгим контролем врачей. Незадолго до убийства Марк страдает от сильной депрессии. Его раздражает обыденность собственной жизни и фанаты Леннона.

Будущий убийца понимает, что не может бороться со своим внутренним демоном.

«Рокетмен»

Музыкальный фильм знакомит зрителей с историей легендарного исполнителя Элтона Джона. Создатели занимались проектом с 2000-х, но лента вышла на экраны только в 2019 году. Исполнительным продюсером фильма выступил сам музыкант, чью жизнь описывает сценарий.

Маленький Реджинальд Дуайт (это настоящее имя певца) растет в сложной обстановке. Мать и отец мало интересуются его жизнью, постоянно враждуя между собой. Единственной отдушиной для мальчика становится пианино. Музыкальные способности ребенка пытается развивать только его бабушка.

Вскоре Реджинальд возьмет себе сценический псевдоним, который принесет ему мировую славу.

«Джуди»

Биографическая картина является экранизацией пьесы, которая рассказывает о жизни актрисы и певицы Джуди Гарленд. Ее образ на экране воплотила Рене Зеллвегер, получившая за роль свой второй «Оскар».

14-летняя Джуди собирается стать знаменитой. Услышав хоть раз ее завораживающий голос, его уже невозможно забыть. Настоящая известность приходит к ней уже в 16 лет, когда девочка исполняет роль Дороти в «Волшебнике страны Оз».

Но ранний успех наложил отпечаток на будущее актрисы. Жизнь под блеском софитов привела к множеству психологических травм.

«Дорз»

Художественный фильм повествует о популярной в 60-х годах группе The Doors и ее исполнителе Джиме Моррисоне. Роль легендарного музыканта исполнил Вэл Килмер. Вокал актера накладывали на оригинальные записи группы. Часто даже бывшие участники The Doors не могли определить, кто поет – Килмер или сам Моррисон.

Лента показана в виде хаотичных эпизодов, повторяющих события, происходящие в жизни музыканта.

Это его детские воспоминания, а также прибытие в Калифорнию, знакомство с будущей женой и создание культовой группы.

«Любовь и страсть. Далида»

Французская драма знакомит зрителей с историей Далиды – певицы итальянского происхождения, которая считается иконой французского шансона. Во всем мире было продано более 170 миллионов ее пластинок.

Она родилась в Каире в 30-х годах 20-го века. К 30 годам у знаменитой певицы было практически все, о чем мечтали миллионы людей: богатство, слава, любовь поклонников. Но все это не принесло ей счастья.