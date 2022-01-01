Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Фильмы про звезд
Киноафиша Подборки Фильмы про звезд

Фильмы про звезд

Все 39 Онлайн
По году
Сбросить
По году По рейтингу По названию
Тень звезды
Тень звезды
5.0
мелодрама, триллер, мюзикл
2020, Россия
Дублерша
Дублерша
4.0
комедия
2020, США
Однажды в... Голливуде
Однажды в... Голливуде
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия, драма
2019, США
Джуди
Джуди
Смотреть за 1 рубль
6.0
мюзикл, биография
2019, Великобритания
Рокетмен
Рокетмен
Смотреть за 1 рубль
6.0
мюзикл, биография
2019, Великобритания
Прекрасный день по соседству
Прекрасный день по соседству
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, биография
2019, США
Покидая Неверленд
Покидая Неверленд
7.0
документальный
2019, США
Паваротти
Паваротти
Смотреть за 1 рубль
8.0
документальный, биография, мюзикл
2019, США / Великобритания
Эксперимент «За стеклом»
Эксперимент «За стеклом»
Смотреть за 1 рубль
6.0
ужасы
2019, Канада
Анатолий Крупнов. Он был...
Анатолий Крупнов. Он был...
5.0
документальный
2019, Россия
Би-2. Горизонт событий
Би-2. Горизонт событий
0.0
документальный
2019, Россия
Веселые гастроли на Черном море
Веселые гастроли на Черном море
Смотреть за 1 рубль
0.0
комедия, приключения
2019, Россия
Звезда родилась
Звезда родилась
8.0
драма, мелодрама, мюзикл
2018, США
3 дня с Роми Шнайдер
3 дня с Роми Шнайдер
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма
2018, Германия
Критик
Критик
Смотреть за 1 рубль
5.0
документальный, мюзикл
2018, Россия
BEEF: Русский хип-хоп
BEEF: Русский хип-хоп
Смотреть за 1 рубль
6.0
мюзикл, драма, биография
2018, Россия
Мадонна: Рождение легенды
Мадонна: Рождение легенды
Смотреть за 1 рубль
5.0
биография, документальный
2018, США
Белый лебедь
Белый лебедь
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма
2018, Норвегия
Почему мы креативны?
Почему мы креативны?
6.0
документальный
2018, Германия
Стэн и Олли
Стэн и Олли
7.0
драма, комедия, биография
2018, Великобритания / Канада / США
Показать еще
Сбросить
Жанр
Все Комедия Мелодрама Триллер Мюзикл Документальный Драма Биография Ужасы Приключения Боевик Анимация Семейный Спорт Сказка Криминал
Страна
Все США Россия Великобритания Канада Норвегия Германия Франция Испания Бельгия Италия
Год
Все 1990-1999 2000-2009 2010-2019 2020-2022

Жизненный путь каждого известного человека – это настоящая история, которая достойна того, чтобы быть воплощенной на экране.

Пять лучших фильмов про звезд, основанных на реальных событиях

Звезды живут интереснее, ярче, а порой и трагичнее большинства обычных людей. Они не достигли бы славы и известности, если бы жили тихо и скромно. Поэтому режиссеры часто берут за основу для сюжетов истории знаменитых актеров или музыкантов. Иногда такие фильмы приукрашивают художественным вымыслом. Но часто истории звезд содержат так много шокирующих и невероятных фактов, что вымысел не требуется.

«Глава 27»

Американская биографическая драма рассказывает историю одного из самых громких убийств 20-го века. В декабре 1980-го застрелили легендарного музыканта Джона Леннона. Бывший участник «Битлз» был убит у собственного дома. Лента рассказывает о последних часах жизни музыканта, а также о том, что привело к убийству.

Роль преступника Марка Чепмена исполнил Джаред Лето. Чтобы соответствовать своему персонажу, актеру пришлось поправиться на 30 кг всего за несколько недель. Набор веса происходил под строгим контролем врачей. Незадолго до убийства Марк страдает от сильной депрессии. Его раздражает обыденность собственной жизни и фанаты Леннона.

Будущий убийца понимает, что не может бороться со своим внутренним демоном.

«Рокетмен»

Музыкальный фильм знакомит зрителей с историей легендарного исполнителя Элтона Джона. Создатели занимались проектом с 2000-х, но лента вышла на экраны только в 2019 году. Исполнительным продюсером фильма выступил сам музыкант, чью жизнь описывает сценарий.

Маленький Реджинальд Дуайт (это настоящее имя певца) растет в сложной обстановке. Мать и отец мало интересуются его жизнью, постоянно враждуя между собой. Единственной отдушиной для мальчика становится пианино. Музыкальные способности ребенка пытается развивать только его бабушка.

Вскоре Реджинальд возьмет себе сценический псевдоним, который принесет ему мировую славу.

«Джуди»

Биографическая картина является экранизацией пьесы, которая рассказывает о жизни актрисы и певицы Джуди Гарленд. Ее образ на экране воплотила Рене Зеллвегер, получившая за роль свой второй «Оскар».

14-летняя Джуди собирается стать знаменитой. Услышав хоть раз ее завораживающий голос, его уже невозможно забыть. Настоящая известность приходит к ней уже в 16 лет, когда девочка исполняет роль Дороти в «Волшебнике страны Оз».

Но ранний успех наложил отпечаток на будущее актрисы. Жизнь под блеском софитов привела к множеству психологических травм.

«Дорз»

Художественный фильм повествует о популярной в 60-х годах группе The Doors и ее исполнителе Джиме Моррисоне. Роль легендарного музыканта исполнил Вэл Килмер. Вокал актера накладывали на оригинальные записи группы. Часто даже бывшие участники The Doors не могли определить, кто поет – Килмер или сам Моррисон.

Лента показана в виде хаотичных эпизодов, повторяющих события, происходящие в жизни музыканта.

Это его детские воспоминания, а также прибытие в Калифорнию, знакомство с будущей женой и создание культовой группы.

«Любовь и страсть. Далида»

Французская драма знакомит зрителей с историей Далиды – певицы итальянского происхождения, которая считается иконой французского шансона. Во всем мире было продано более 170 миллионов ее пластинок.

Она родилась в Каире в 30-х годах 20-го века. К 30 годам у знаменитой певицы было практически все, о чем мечтали миллионы людей: богатство, слава, любовь поклонников. Но все это не принесло ей счастья.

Брак с любимым оказался неудачным. А все последующие мужчины постоянно обманывали Далиду.

Выбор редакции
Какой незаезженный сериал тебе посмотреть согласно знаку зодиака?
Какой незаезженный сериал тебе посмотреть согласно знаку зодиака?
Только для тех, у кого крепкие нервы: 9 крышесносных сериалов, похожих на «Пацаны»
Только для тех, у кого крепкие нервы: 9 крышесносных сериалов, похожих на «Пацаны»
Что посмотреть 14 февраля в кино: современный ромком, amour в Париже и убийство на круизном лайнере
Что посмотреть 14 февраля в кино: современный ромком, amour в Париже и убийство на круизном лайнере
Related video
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Приложение киноафиши