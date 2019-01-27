Ослепленный светом, 2019

1980-е. Джавед — сын пакистанских эмигрантов, живущих в пригороде Лондона. Джаведу 16 лет, и он мечтает стать писателем, но не уверен в своих силах и вынужден терпеть давление родителей, которые не считают стремления сына чем-то перспективным.

Однажды Джавед знакомится с творчеством певца Брюса Спрингстина и его полная сомнений жизнь разворачивается на 180 градусов: жизнеутверждающие песни наполняют подростка вдохновением и он начинает писать.