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Blinded by the Light

Ослепленный светом, 2019

2019 / Великобритания
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

1980-е. Джавед — сын пакистанских эмигрантов, живущих в пригороде Лондона. Джаведу 16 лет, и он мечтает стать писателем, но не уверен в своих силах и вынужден терпеть давление родителей, которые не считают стремления сына чем-то перспективным.

Однажды Джавед знакомится с творчеством певца Брюса Спрингстина и его полная сомнений жизнь разворачивается на 180 градусов: жизнеутверждающие песни наполняют подростка вдохновением и он начинает писать.

  • Фильм вдохновлен историей жизни журналиста Сарфраза Манзура, его любовью к творчеству Брюса Спрингстина, и основан на мемуарах Манзура “Привет из Бери-парка: Раса, Религия и Рок-н-ролл”.
  • Название фильма происходит от песни Брюса Спрингстина “Blinded by The Light”, которая стала известной благодаря группе “Manfred Mann's Earth Band”.
  • Песня “Blinded by The Light” была первоначально написана и записана Брюсом Спрингстином для его дебютного альбома “Greetings from Asbury Park N.J.”. Сам Спрингстин утверждает, что кульминационным моментом песни является заключительная строчка: “Mama told me not to look into the sights of the sun, but mama that's where the fun is.”.
  • Песня Брюса Спрингстина “I'll Stand By You” ранее была написана для фильма “Гарри Поттер и философский камень”, но в конечном счете не была в нем использована.

Подросток из семьи пакистанских эмигрантов в Британии находит своё место в жизни благодаря музыке Брюса Спрингстина.

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 22 октября 2019
Премьера в мире 27 января 2019
Возраст 16+
Режиссер
Гуриндер Чадха
В ролях
Вивейк Калра
Кулвиндер Гир
Дин-Чарльз Чепмен
Дин-Чарльз Чепмен
Никита Мехта
Нелл Уильямс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ослепленный светом 3 постера
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саундтрек фильма Ослепленный светом
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17 апреля 2019 09:47
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