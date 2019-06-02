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Рокетмен Рокетмен
Киноафиша Фильмы Рокетмен Отзывы о фильме «Рокетмен»
Rocketman Рокетмен 2019 / Великобритания
6.1 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Отзывы о фильме «Рокетмен»

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Наша рецензия

Говорят, когда Элтон Джон смотрел «Рокетмена», он видел себя самого, а не артиста Тэрона Эджертона, который его играет. Учитывая, что легенда музыки последние 20 лет выглядит как упитанный и ужасно довольный жизнью человек (он уже 28 лет в завязке и счастливо живёт с партнёром), мускулистый и подтянутый Эджертон не сразу ассоциируется с певцом. Но дайте молодому британскому артисту пять минут, и он запросто убедит…

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Дима Малинов 2 июня 2019, 21:25
Оценка
сходил на фильм, оказалось вырезали самое интересное - сцены употребления наркотиков и гомосекусуальные скетчи, ставлю единицу потому что только за этим я и шёл
я из питера просто
2 июня 2019, 21:25 Ответить
mgramih 7 июня 2019, 18:23
Оценка
Стоит писать в описании, что это сраный мюзикл. Половина зала вышла на второй пестне.
7 июня 2019, 18:23 Ответить
Nadezhda Kuzmina 9 июня 2019, 16:55
Оценка
Хуже фильма про Меркюри, но все равно не плохо. Мне нравится актер исполняющий роль Элтона, и пел он хорошо. Но фильм получился не очень то захватывающий, местами было скучновато. На троечку, но раз посмотреть можно.
9 июня 2019, 16:55 Ответить
Sasha Borisova 9 июня 2019, 20:43
Оценка
Фильм хорош, но прокатчики истрепали его и не дали возможность в полном объеме оценить картину. Я бы ещё согласилась, если бы у фильма был возрастной ценз 16+, но у фильма ценз 18+ и вырезать одну из основных мыслей картины - кощунство и просто неуважение к кино как к искусству.
9 июня 2019, 20:43 Ответить
eric_martin 10 июня 2019, 00:57
в ответ на сообщение mgramih от 7 июня 2019, 18:23
Так в описании и написано: музыкальный. Никто же не виноват, что дебилы не умеют читать!
10 июня 2019, 00:57 Ответить
an-cher 11 июня 2019, 22:09
Оценка
Фильм шикарный. Тэрон Эджертон достоин Оскара, настолько гениально спел песни Элтона Джона. Я заслушивалась и восхищалась. И какая игра - он харизматичный, притягательный, трогательный. Этот фильм на голову выше фильма о Фредди Меркьюри. В фильме много замечательной музыки, и захотелось послушать эти песни в оригинале. Я не поклонница творчества Элтона Джона, но. посмотрев этот фильм, по достоинству оценила его композиторский дар, такого мелодиста поискать. Я бы и своих детей повела на фильм, т.к. основе - борьба человека со своими страстями, попытка освободиться от непременных атрибутов рок-н-ролла: наркотиков, алкоголя и т.д. И поскольку в фильме нет никаких откровенных сцен, зато перед глазами гениальный актер, играющий на разрыв аорты, это очень цепляет. Тэрон Элжертон меня потряс, его голос можно сравнить с Робином Уильямсом времен 90-х. Он поет так профессионально, что дух захватывает. Рекомендую к просмотру.
11 июня 2019, 22:09 Ответить
Андрей 22 июля 2020, 23:23
Оценка
не люблю ни Джона, ни мюзиклы, но снят оригинально и классно!
8 баллов из 10ти!
Тэрон очень здорово сыграл!
22 июля 2020, 23:23 Ответить
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