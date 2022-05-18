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Майкл Рукер

Michael Rooker
Майкл Рукер
Майкл Рукер Michael Rooker
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Дата рождения
6 апреля 1955
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Биография Майкла Рукера

Майкл Рукер – американский актер, родился 6 апреля 1955 года в городе Джаспер, штат Алабама. Майкл рос в обычной семье, никто из членов который не имел ничего общего с кинематографом. Через несколько лет после его рождения родители развелись, и вместе с мамой он перебрался в Чикаго. Еще в начальной школе в Майкле проснулся интерес к актерскому мастерству, он активно принимал участие в школьных постановках. По окончании школы Рукер продолжил обучение в школе актерского мастерства Гудмена, а затем начал театральную карьеру.

Майкл Рукер – Фильмы

Майкл Рукер был весьма преуспевающим актером театра, однако не хотел на нем останавливаться и решил попробовать себя в кино. Впервые он дебютировал на телеэкранах в 31 год, сыграв эпизодическую роль в сериале «Уравнитель» (1985-1989). Следующим шагом на пути к известности стала роль в телефильме «Криминальная история» Абеля Феррары. Успех пришел к Рукеру после его следующей работы: главной роли в ленте «Генри: Портрет серийного убийцы» Джона МакНотона. Картина вышла на экраны в 1986 и принесла актеру небывалую популярность, а также награду Международного фестиваля фантастического кино Fantasporto. За «Генри» последовали роли в фильмах «Дневной свет» (1987), «Полицейский по найму» (1987), «Над законом» (1988), «Восемь выходят из игры» (1988), «Море любви» (1989).

Майкл Рукер - «Дни Грома»

В 1990 году известный режиссер Тони Скотт пригласил Майкла Рукера сыграть в драме «Дни грома» роль гонщика и главного соперника героя Тома Круза. Фильм оказался успешным в прокате, собрав по всему миру 157 миллионов долларов, и получил несколько номинаций на «Оскар».

После «Дней Грома» Майкл участвовал в коммерчески удачных проектах, таких как детектив Оливера Стоуна «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе» (1991), экшен-фильм «Форсаж» (1992), триллер «Скалолаз» (1993), а также сериалы «Идеальные преступления» (1993), «За гранью возможного» (1995), «Военно-юридическая служба» (1995). В 1997 году Рукер сыграл одну из главных ролей в ленте «Детектор лжи», которая также имела успех. Годом позже он появился на экранах в боевике «Убийцы на замену».

В 2004 году уже в возрасте 49 лет актер получил полноценную ключевую роль в боевике «Ликвидатор». Несмотря на то, что почти во всех проектах Майкл исполнял второстепенные роли, он всегда запоминался зрителям, занял в Голливуде свое место и постоянно получает предложения о съемках. Рукера также можно увидеть в комедии «Слизняк» (2006), в главной роли в драме «Покаяние» (2009), комедии «Супер» (2010), драме «Луис» (2010), триллере «Дорожный убийца» (2010) и ужастике «Камера 213» (2010).

Майкл Рукер - «Ходячие мертвецы»

С 2010 по 2013 году Майкл Рукер снимался в популярном постапокалиптическом телесериале «Ходячие мертвецы», основанном на одноименной серии комиксов и повествующем о  группе людей, пытающейся выжить во время зомби-апокалипсиса. Сериал имеет очень высокие рейтинги, получил номинации как лучшая драма на премию «Гильдии сценаристов Америки», премию «Золотой глобус» в категории «Лучший телевизионный сериал — драма», а также был выдвинут в шести номинациях на премию «Сатурн», одержав победу как лучший кабельный сериал.

Майкл Рукер - «Стражи галактики»

В 2014 году Рукер снялся в блокбастере-экранизации комиксов Marvel «Стражи Галактики» в роли главаря банды Опустошителей Йонду Удонты. Фильм стал очень успешен в прокате, в 2017 году вышел сиквел «Стражи Галактики. Часть 2», где также фигурировал персонаж Майкла, и планируется выход третьей части истории, где персонажа Рукера, скорее всего, уже не появится.

Личная жизнь Майкла Рукера

Майкл Рукер женат на Марго Рукер, у супругов есть двое дочерей, также у актера есть внучка.

 

Интересные факты о Майкле Рукере

- В игре Call of Duty: Black Ops 2 Майко Рукер озвучил и послужил прототипом для персонажа по имени Майк Харпер.

- Актер снялся в серии Разрушителей легенд «Спецвыпуск: Ходячие мертвецы» в качестве приглашенного гостя

Фильмография Майкла Рукера
The Out-Laws
боевик, комедия 2022, США
0.0
Тюрьма суперзлодеев
Тюрьма суперзлодеев
боевик, фантастика, триллер 2022, США
4.0
Форсаж 9
Форсаж 9
боевик, криминал 2021, США
7.0
Виво
Виво
анимация, комедия, мюзикл, семейный 2021, США
8.0
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Отряд самоубийц: Миссия навылет
боевик, фантастика 2021, США
6.0
Любовь и монстры
Любовь и монстры
фантастика, приключения 2020, США
7.0
Остров фантазий
Остров фантазий
ужасы, фантастика 2020, США
5.0
Стражи Галактики. Часть 2
Стражи Галактики. Часть 2
боевик, фантастика 2017, США
8.0
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9 сентября 2021 12:02
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2 августа 2021 19:30
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