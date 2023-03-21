Джеймс Ганн сообщил, что в будущем он еще непременно поработает с Марго Робби

Глава DC Studios Джеймс Ганн непременно в будущем снова объединится с Марго Робби, с которой он работал в рамках фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Таким сообщением кинематографист поделился в своих соцсетях, отвечая на вопрос подписчика, напрямую спросившего у него об этом.

Еще в начале прошлой осени Ганн говорил, что актриса обаятельно вернется к образу Харли Квинн, но это было до того, как он возглавил киновселенную DC. Действующий план режиссера состоит в перезагрузке франшизы, но некоторые из артистов сохранят свои роли. Очевидно, что Робби, Джон Сина и Виола Дэвис входят в данный список.

Какие приключения в дальнейшем ожидают эпатажную антигероиню, пока непонятно. При этом альтернативная версия Харли Квинн появится в «Джокере: Безумие на двоих» с Хоакином Фениксом. Героиню сыграет Леди Гага. Съемки фильма сейчас продолжаются в Нью-Йорке, но картина Тодда Филлипса не войдет в основную киновселенную Ганна и Питера Сафрана. Сама Робби не против такой конкуренции и рада, что ее персонажа могут играть другие актрисы.

Первым полнометражным проектом обновленной вселенной Джеймса Ганна станет «Супермен: Наследие». Постановщик сейчас работает над сценарием, а затем выступит в качестве режиссера. Премьера состоится 11 июля 2025 года.