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Отряд самоубийц: Миссия навылет
Отряд самоубийц: Миссия навылет, 2021: актеры и роли
The Suicide Squad
Отряд самоубийц: Миссия навылет
2021 / США
Трейлер
6.5
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152
голоса
Рейтинг IMDb: 7.2
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Отряд самоубийц: Миссия навылет, 2021: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Ганн
James Gunn
В ролях
Марго Робби
Margot Robbie
Виола Дэвис
Viola Davis
Юэль Киннаман
Joel Kinnaman
Давид Дастмалчян
David Dastmalchian
Нэйтан Филлион
Nathan Fillion
Питер Капальди
Peter Capaldi
Пит Дэвидсон
Pete Davidson
Джай Кортни
Jai Courtney
Идрис Эльба
Idris Elba
Майкл Рукер
Michael Rooker
Джон Сина
John Cena
Тайка Вайтити
Taika Waititi
Шон Ганн
Sean Gunn
Алисе Брага
Alice Braga
Хуан Диего Ботто
Juan Diego Botto
В прокате
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