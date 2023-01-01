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Отряд самоубийц: Миссия навылет Отряд самоубийц: Миссия навылет
Киноафиша Фильмы Отряд самоубийц: Миссия навылет Отряд самоубийц: Миссия навылет, 2021: актеры и роли
The Suicide Squad Отряд самоубийц: Миссия навылет 2021 / США
6.5 Оцените
152 голоса Рейтинг IMDb: 7.2
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Отряд самоубийц: Миссия навылет, 2021: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Ганн Джеймс Ганн James Gunn
В ролях
Марго Робби Марго Робби Margot Robbie Виола Дэвис Виола Дэвис Viola Davis Юэль Киннаман Юэль Киннаман Joel Kinnaman Давид Дастмалчян Давид Дастмалчян David Dastmalchian Нэйтан Филлион Нэйтан Филлион Nathan Fillion Питер Капальди Питер Капальди Peter Capaldi Пит Дэвидсон Пит Дэвидсон Pete Davidson Джай Кортни Джай Кортни Jai Courtney Идрис Эльба Идрис Эльба Idris Elba Майкл Рукер Майкл Рукер Michael Rooker Джон Сина Джон Сина John Cena Тайка Вайтити Тайка Вайтити Taika Waititi Шон Ганн Шон Ганн Sean Gunn Алисе Брага Алисе Брага Alice Braga Хуан Диего Ботто Хуан Диего Ботто Juan Diego Botto
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