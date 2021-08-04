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Отряд самоубийц: Миссия навылет Отряд самоубийц: Миссия навылет
Киноафиша Фильмы Отряд самоубийц: Миссия навылет Отзывы о фильме «Отряд самоубийц: Миссия навылет»
The Suicide Squad Отряд самоубийц: Миссия навылет 2021 / США
6.5 Оцените
152 голоса Рейтинг IMDb: 7.2
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Отзывы о фильме «Отряд самоубийц: Миссия навылет»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Аманда Уолер, впечатленная предыдущим успехом своего проекта, продолжает прибегать к помощи опасных преступников во имя благополучия Америки. Сделать это очень просто, ведь в мире супергероев тюрьмы просто набиты уголовниками, которых можно бессчетно терять на секретных и практически невыполнимых заданиях. Миссией очередного отряда становится проникновение в островное государство, совсем недавно пережившее военный переворот. Новые правители хотят доказать сверхдержавам, что с ними должны…

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nikvaker 4 августа 2021, 13:04
Оценка
Тот случай, когда даже трейлер не впечатлил
4 августа 2021, 13:04 Ответить
abuladzes01rus 5 августа 2021, 07:13
в ответ на сообщение nikvaker от 4 августа 2021, 13:04
сиди дома сматри мультики чувак
5 августа 2021, 07:13 Ответить
disman5 5 августа 2021, 19:23
Оценка
Скучный, низкосортный юмор
5 августа 2021, 19:23 Ответить
Дмитрий Ростовский 5 августа 2021, 20:16
в ответ на сообщение disman5 от 5 августа 2021, 19:23
А вы идя на этот фильм,ожидали высокоинтеллектуальное кино?
5 августа 2021, 20:16 Ответить
2018.loto 5 августа 2021, 21:12
Оценка
Еле до конца досидел . Очень скучно
5 августа 2021, 21:12 Ответить
sergejmokrov03 6 августа 2021, 11:39
Оценка
Очень странная часть.)))
6 августа 2021, 11:39 Ответить
nikvaker 6 августа 2021, 21:59
в ответ на сообщение abuladzes01rus от 5 августа 2021, 07:13
Оценка
Спасибо за совет, а-то не знал, чем заняться
6 августа 2021, 21:59 Ответить
Татьяна Геллар 7 августа 2021, 12:37
Оценка
Полное разочарование. Я не ожидала высокоинтеллектуальной картины, но чтоб настолько.. Несмешные отстойные шутки вперемешку со скукотищей. Чем дальше, тем глупее выдумки - богиня крыс и бог гороха.. А этот Миротворец... Клоун. Насколько мне понравилась первая часть, настолько не понравилась вторая. Можно было посмотреть ради некоторых сцен с Харли Квин, остальное - потеря времени.
7 августа 2021, 12:37 Ответить
User 7 августа 2021, 15:18
Оценка
Давно такого говнища не смотрел.
7 августа 2021, 15:18 Ответить
Кира Линк 7 августа 2021, 23:08
Оценка
Детский.
7 августа 2021, 23:08 Ответить
gridneva2804 8 августа 2021, 18:23
Оценка
Мне было противненько от лексики и аморальных сценок, перебор, кое-как досмотрела
8 августа 2021, 18:23 Ответить
zaichkina-n 9 августа 2021, 06:53
Оценка
Фильм ужасен, сцены поражают жестокостью. И я сейчас не говорю о горе труппов как это часто бывает в Marvel, речь идёт о куда более худшем. Герои ужасные и ужасно подобраны-сюжеты тоже, вообще не цепляют. И благодаря Харли фильм может вывести на троечку. Безусловно, роль харли удачная, яркая и интересная но на этом все. Не может фильм вывозить лишь на одном герое. Впервые пожалела что пошла в кино и потратила время
9 августа 2021, 06:53 Ответить
Станислав Ян 9 августа 2021, 12:10
Оценка
Крайне понравился фильм. Без лишней патетики. Веселый, кровавый. Фильму, наверное,не хватает мрачности Снайдера. А в остальном - добротное кино.
9 августа 2021, 12:10 Ответить
User 9 августа 2021, 18:55
Оценка
Такого худшего фильма я давно не видел
9 августа 2021, 18:55 Ответить
olyarules 10 августа 2021, 08:22
Оценка
Люблю фильмы такого жанра, но этот разочаровал. Куча кровищи, не приятно смотреть.
10 августа 2021, 08:22 Ответить
Василиса Терехова 10 августа 2021, 20:28
Оценка
Лучший
10 августа 2021, 20:28 Ответить
Вика Черенцова 10 августа 2021, 22:02
Оценка
Вижу комментарии, что многим фильм не понравился, и удивляюсь этому.
Мне фильм понравился, экшн, юмор, кровище, жестокость... В принципе я этого и ждала.
10 августа 2021, 22:02 Ответить
Андрей Шиндарёв 11 августа 2021, 20:19
Оценка
Ужасно скучно бредовый фильм.
11 августа 2021, 20:19 Ответить
bekzattoktahunov 11 августа 2021, 21:38
Оценка
Фильм классный но 1 часть была лучше.
11 августа 2021, 21:38 Ответить
User 12 августа 2021, 07:36
Оценка
Фильм не о чем
12 августа 2021, 07:36 Ответить
Валера Мишин 13 августа 2021, 11:22
Оценка
Интересный
13 августа 2021, 11:22 Ответить
zolotarevfeliks1234 13 августа 2021, 11:55
Оценка
Мясо, мясо, мясо. Мне нужно больше мяса)))
13 августа 2021, 11:55 Ответить
Лена Волкова 13 августа 2021, 15:33
Оценка
Не впечатлил
13 августа 2021, 15:33 Ответить
Арина Борисова 14 августа 2021, 18:33
Оценка
Фильм неплохой, но в начале и середине ооочень скучно, что многие спали, а конце куда интереснее.
14 августа 2021, 18:33 Ответить
User 14 августа 2021, 20:15
Отличный фильм, есть моменты поугарать, давно хорошо не смеялись, для подростков и студентов самое то, взрослым людям не понравится большое кол-во крови мяса и тд. Сюжет не блестящий, но впринципе нормально. Фильм понравился
14 августа 2021, 20:15 Ответить
Максим Евдокимов 15 августа 2021, 00:52
Оценка
Отряд Самоубийц миссия навылет один из прекрасных и лучших фильмов 2021 года. Джеймс Ганн как всегда на высоте, респект👍🏻❤👍🏻❤👍🏻❤👍🏻❤🔥🔥🔥🔥\n
15 августа 2021, 00:52 Ответить
User 15 августа 2021, 01:51
Оценка
Редкостный трэш
15 августа 2021, 01:51 Ответить
User 15 августа 2021, 16:44
Оценка
Марго лучшая👍🏻
15 августа 2021, 16:44 Ответить
nepostaev 16 августа 2021, 15:26
Оценка
хороший юмор
16 августа 2021, 15:26 Ответить
lusenka89 17 августа 2021, 01:14
Оценка
👎🏻
17 августа 2021, 01:14 Ответить
alina07-98 17 августа 2021, 07:40
Оценка
Ужасный фильм, скучный, не смешной
17 августа 2021, 07:40 Ответить
nosan.nikolay 17 августа 2021, 15:59
Оценка
На разок сойдет
17 августа 2021, 15:59 Ответить
Виктория Борисова 18 августа 2021, 17:45
Оценка
Конец-это просто бред бредовый
18 августа 2021, 17:45 Ответить
User 19 августа 2021, 16:09
Оценка
Бомба 🔥🔥🔥
19 августа 2021, 16:09 Ответить
Сергей Полосуха 21 августа 2021, 17:37
Оценка
Фильм полная лада, лучше бы не ходил, жалко не деньги а время. Полное Г
21 августа 2021, 17:37 Ответить
User 24 августа 2021, 08:15
Оценка
Я его слепила из того, что было. Иначе нп назовешь.
24 августа 2021, 08:15 Ответить
Валерия Рябова 24 августа 2021, 23:02
Оценка
Трэш клмндия не более того, к просмотру не рекоменую
24 августа 2021, 23:02 Ответить
gperev 26 августа 2021, 01:05
Оценка
ушли в середине фильма...скучно, нет сюжета, плоский юмор. 10минут рекламы тоже перебор.
26 августа 2021, 01:05 Ответить
User 30 августа 2021, 07:44
Оценка
Не стоит
30 августа 2021, 07:44 Ответить
dotaspb87 2 сентября 2021, 17:51
Оценка
Тупой фильм, не советую
2 сентября 2021, 17:51 Ответить
User 7 сентября 2021, 03:59
Оценка
Фильм то прикольный, но даже первая часть была лучше. Было бы круче, если бы героев из той серии было бы больше, да и в принципе, не особо был в нем смысл.
7 сентября 2021, 03:59 Ответить
Ирина Костенко 12 сентября 2021, 01:51
Оценка
Ужасный
12 сентября 2021, 01:51 Ответить
Ирина Костенко 12 сентября 2021, 02:00
в ответ на сообщение Ирина Костенко от 12 сентября 2021, 01:51
Оценка
Очень жалко потраченное время. Полный отстой
12 сентября 2021, 02:00 Ответить
Olessia Kononova 12 сентября 2021, 08:31
Оценка
Взяли и испортили первую часть, вот и вемь фильм
12 сентября 2021, 08:31 Ответить
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