Наша рецензия

Аманда Уолер, впечатленная предыдущим успехом своего проекта, продолжает прибегать к помощи опасных преступников во имя благополучия Америки. Сделать это очень просто, ведь в мире супергероев тюрьмы просто набиты уголовниками, которых можно бессчетно терять на секретных и практически невыполнимых заданиях. Миссией очередного отряда становится проникновение в островное государство, совсем недавно пережившее военный переворот. Новые правители хотят доказать сверхдержавам, что с ними должны…