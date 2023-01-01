Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Леди Бёрд
Фильмы похожие на Леди Бёрд
Lady Bird
Леди Бёрд
2017 / США
Смотреть трейлер
7.1
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Фильмы похожие на Леди Бёрд
Вся информация о фильме
Маленькие женщины
мелодрама, драма
2019, США
8.0
Портрет девушки в огне
драма, исторический
2019, Франция
7.0
Брачная история
драма, комедия
2019, США
8.0
Начитанные
комедия
2019, США
7.0
Жаркие летние ночи
драма
2018, США
7.0
Красивый мальчик
драма
2018, США
7.0
Восьмой класс
драма, комедия
2018, США
7.0
Середина 90-х
драма, комедия
2018, США
7.0
Фаворитка
биография, исторический
2018, Ирландия / Великобритания / США
7.0
Тоня против всех
биография, комедия, спорт
2017, США
6.0
Назови меня своим именем
драма, мелодрама
2017, Италия / Франция / Бразилия / США
8.0
Проект «Флорида»
драма
2017, США
7.0
Манчестер у моря
драма
2016, США
7.0
Лунный свет
драма
2016, США
7.0
Женщины ХХ века
комедия
2016, США
7.0
Мисс Стивенс
драма
2016, США
6.0
Ла-Ла Ленд
мюзикл, драма, мелодрама, комедия
2016, США
7.0
Бруклин
мелодрама, драма
2015, Ирландия / Великобритания / Канада
7.0
Хорошо быть тихоней
драма, мелодрама
2012, США
6.0
Милая Фрэнсис
комедия
2012, США
5.0
Черный лебедь
драма, триллер
2010, США
8.0
500 дней лета
комедия, драма, мелодрама
2009, США
7.0
Искупление
драма
2007, Великобритания
7.0
Маленькая мисс Счастье
драма, комедия
2006, США
6.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Секреты интимной жизни: чего султан никогда не делал с наложницами в постели
На Аверина даже не посмотрит: вот как выглядит красавец-муж Якуниной
Главный холостяк российского кино: женщины боготворят, а он плачет ночи напролет
В сто раз лучше Шурыгиной: какую красотку отхватил Семенов после выхода из тюрьмы
После ухода матери: все семейство Стриженова вздохнуло с облегчением
Скачет от счастья: Костомаров объявил о долгожданном событии
«Сына» Баскова нет уже ровно год: раскрыты подробности разыгравшейся драмы
Не все прошло гладко: вот о чем шептались на похоронах Мирошниченко
Страшнее анафемы и бедности: чего Львы боятся до дрожи в коленях
Над этой малышкой все детство издевались: теперь нет никого успешнее (фото)
Талия сводит с ума: как выглядит самая красивая стюардесса России без одежды
Алешей Поповичем восхищалась вся страна: каким подлецом богатырь был при жизни
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить