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Постер фильма Веселый ужин мамочек
5.3
Киноафиша Фильмы Веселый ужин мамочек
5.3

Веселый ужин мамочек

, 2017
Fun Mom Dinner
США / комедия / 18+
Постер фильма Веселый ужин мамочек
5.3

О фильме

Четыре мамочки, которых объединяет лишь наличие детей, решили собраться на один ужин...

В ролях

Кэтрин Аселтон
Кэтрин Аселтон
Emily
Тони Коллетт
Тони Коллетт
Kate
Джералд Дьюи
Ли Данхэм
Бриджет Эверетт
Бриджет Эверетт
Melanie
Купер Дж. Фридман
Sam
Молли Шеннон
Молли Шеннон
Jamie
Роб Хюбель
Роб Хюбель
Andrew
Caleb Paddock
Harry
Matthew Paddock
Henry
Оуэн Ваккаро
Оуэн Ваккаро
Lucas
Poppy Gagnon
Amelia
Режиссер Грета Гервиг
Сценарист Julie Rudd
Композитор Julian Wass
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 4 августа 2017
Премьера в мире 27 января 2017
Дата выхода
15 сентября 2017 Испания
4 августа 2017 Литва
18 августа 2017 Румыния
4 августа 2017 Финляндия K-16
4 августа 2017 Швеция 15
1 сентября 2017 ЮАР
MPAA R
Сборы в мире $332 886
Производство Gettin' Rad Productions, June Pictures, Voltage Pictures
Другие названия
Fun Mom Dinner, Anyák elszabadulva, Eğlenceli Annelerin Akşam Yemeği, El sopar guai de mames, Emmede vaba õhtu, Fun Mom Dinner - Jede Mom braucht mal eine Auszeit, Immahot be'hafra'ah, Jantar de Mamãs, Juerga de mamis, Kai šelsta mamos, Mame u provodu, Māmiņu trakais tusiņš, Mamuśki mają wychodne, Noc šílených matek, O noapte de pomina, Uma Noite de Loucuras, Весёлый ужин мамочек, Свободната вечер на майките, 오늘 밤, 엄마를 찾지 마

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 12 голосов
5.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
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саундтрек фильма Веселый ужин мамочек

Отзывы о фильме

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