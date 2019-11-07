Пусть идёт снег, 2019

«Пусть идёт снег» – является экранизацией совместной книги Джона Грина, завоевавшего популярность благодаря романам «Виноваты звёзды» и «Бумажные города», а также Морин Джонсон и Лорен Миракл. Сценаристом картины стала Кэй Кэннон («Идеальный голос»). Режиссёром ленты назначен Люк Снеллин, один из создателей сериала «Мой безумный дневник». А продюсерами выступили Скотт Стубер («Третий лишний», «Храбрые перцем») и Дилан Кларк («Восстание планеты обезьян», «Обливион»). Подбор актёров на главные роли всё ещё ведётся, а пока известно лишь, что в фильме снимутся Куинн Маккоулган («Милдред Пирс», «Воздушный маршал») и Молли Гордон («Я – Сэм», «Любите Куперов»).
Фильм «Пусть идёт снег» состоит из трёх романтических историй, которые случились в канун Рождества. Герои столкнуться с неожиданными поворотами судьбы, а их любовь преодолеет любые испытания.
- «Пусть идёт снег» - не единственная экранизация романа Джона Грина, которая выходит в 2017 году. Второй адаптацией станет фильм «В поисках Аляски»
- «Пусть идёт снег» - это уже четвёртый фильм, снятый по книгам Джона Грина
- Изначально выход картины был запланирован на декабрь 2016, однако релиз перенесли
В холодный день накануне Рождества на маленький городок обрушивается снежная буря, а дружба, любовь и будущее нескольких старшеклассников оказываются под вопросом.