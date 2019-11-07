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Пусть идёт снег Пусть идёт снег
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Пусть идёт снег, 2019

2019 / США
5.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Пусть идёт снег» – является экранизацией совместной книги Джона Грина, завоевавшего популярность благодаря романам «Виноваты звёзды» и «Бумажные города», а также Морин Джонсон и Лорен Миракл. Сценаристом картины стала Кэй Кэннон («Идеальный голос»). Режиссёром ленты назначен Люк Снеллин, один из создателей сериала «Мой безумный дневник». А продюсерами выступили Скотт Стубер («Третий лишний», «Храбрые перцем») и Дилан Кларк («Восстание планеты обезьян», «Обливион»). Подбор актёров на главные роли всё ещё ведётся, а пока известно лишь, что в фильме снимутся Куинн Маккоулган («Милдред Пирс», «Воздушный маршал») и Молли Гордон («Я – Сэм», «Любите Куперов»).

Фильм «Пусть идёт снег» состоит из трёх романтических историй, которые случились в канун Рождества. Герои столкнуться с неожиданными поворотами судьбы, а их любовь преодолеет любые испытания.

- «Пусть идёт снег» - не единственная экранизация романа Джона Грина, которая выходит в 2017 году. Второй адаптацией станет фильм «В поисках Аляски»

- «Пусть идёт снег» - это уже четвёртый фильм, снятый по книгам Джона Грина

- Изначально выход картины был запланирован на декабрь 2016, однако релиз перенесли

В холодный день накануне Рождества на маленький городок обрушивается снежная буря, а дружба, любовь и будущее нескольких старшеклассников оказываются под вопросом.

5.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 7 ноября 2019
Премьера в мире 7 ноября 2019
Возраст 18+
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Люк Снеллин
Люк Снеллин
В ролях
Шамеик Мур
Шамеик Мур
Одейя Раш
Одейя Раш
Кирнан Шипка
Кирнан Шипка
Джейкоб Баталон
Джейкоб Баталон
Майлз Роббинс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Пусть идёт снег 2 постера
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