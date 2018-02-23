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Самостоятельный режиссёрский дебют актрисы и сценариста Греты Гервиг начал триумфальное шествие по планете с фестиваля в Теллурайде, после чего был показан широкой публике в Торонто. Картина настолько понравилась зрителям, что даже установила рекорд, дольше всех продержавшись с рейтингом 100% на сайте Rotten Tomatoes. В результате «Леди Бёрд» имеет четыре номинации на «Золотой глобус» и стал одним из главных претендентов на «Оскар». Что же такое смогли…