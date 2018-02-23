Самостоятельный режиссёрский дебют актрисы и сценариста Греты Гервиг начал триумфальное шествие по планете с фестиваля в Теллурайде, после чего был показан широкой публике в Торонто. Картина настолько понравилась зрителям, что даже установила рекорд, дольше всех продержавшись с рейтингом 100% на сайте Rotten Tomatoes. В результате «Леди Бёрд» имеет четыре номинации на «Золотой глобус» и стал одним из главных претендентов на «Оскар». Что же такое смогли…
В отечественный прокат вышел фильм «Леди Берд», который принес его режиссеру Грете Гервиг номинацию на Оскар в этом году. Обстановка на сегодняшний день в Голливуде такова, что отсутствие женщины в номинации за лучшую режиссуру могли бы счесть оскорблением и принижением прав. Но не стоит из-за этого предвзято относиться к этой картине.
Фильм рассказывает историю девушки с розовыми волосами по имени Кристина, которой больше нравится имя «Леди Берд». События происходят в 2002 году, когда она переживает один из самых напряженных этапов в своей жизни. Выпускной год - излюбленная тема в кинематографе, период принятия очень важных жизненных решений. Леди Берд ходит в католическую школу в Сакраменто и мечтает поступить в хороший университет максимально далеко от дома. У нее напряженные отношения с мамой, их семья не может себе позволить оплатить её обучение, а ко всему этому её ждет первая любовь, разбитое сердце и разочарование.
Со стороны может показаться, что фильм состоит из клише жизни подростка: непонимание с родителями, проблемы в школе, первые отношения, школьный мьюзикл, выбор колледжа и все в таком духе. Но Грета Гервиг смогла добавить уникальности и глубины в тему, золотую жилу которой еще в конце 70-х открыл Рэндал Клайзер со своим «Бриолином». Персонаж главной героини представляет собой образ бунтарки, она чувствует себя чужой рядом с окружающими и представляет себе, что может добиться большего. На мой взгляд, у Сирши Ронан отлично получилось сыграть те яркие эмоции, которые переживает Леди Берд. Контраст эйфории первого поцелуя и нежности контрастирует с отчаянием и яростью в спорах с матерью, которые меняются на экране настолько быстро, что зритель находится в состоянии ступора и воспринимает на контрасте каждую отдельную эмоцию еще ярче.
Я не назову этот фильм главным претендентом на заветную золотую статуэтку, однако, история Леди Берд стоит того, чтобы обратить на себя внимание зрителя.
Все началось с Оскара. Локальная любовь к дебютному творению актрисы Греты Гервиг - практически героя нашего времени, глашатая очаровательной повседневности для целого пласта людей - вдруг вылилась во всеобщую. Стремление ли это к «новой искренности» или тенденция к расширению формата премии, а может и то, и другое - но не радовать не может: Оскар становится моложе духом. Кино о взрослении - тоже. Кино честное, искреннее и настоящее, как прыщи на лице загримированной в школьницу Сирши Ронан - чудесной актрисы, своей прозрачной игрой доводящей персонаж Леди Бёрд до уровня сверхреального - и оттого такого близкого, родного. За эту роль ирландская актриса заслуженно получила «Золотой глобус» - и была номинирована на «Оскар», между прочим, в третий раз за свои 23 года.
Героиня Ронан, без пяти минут выпускница католического колледжа в Сакраменто Кристина МакФерсон упорно скрывает свое имя - и требует, чтобы ее называли Леди Птица. В своем эгоцентричном бунте она красит волосы в грязно-розовый, препирается с мамой, тырит из магазина не входящие в семейный бюджет журналы, расписывает хохмами учительские машины, чтобы подружиться с первой красоткой класса (чтобы через нее подружиться с первым красавчиком), прикидывается богатой, но подрабатывает в кафешке - и очень мечтает поскорее уехать учиться. Конечно, в Нью-Йорк. Лететь туда придется на самолете - а этого и жаждет наша героиня. Взлететь, оторваться от родного болота, от вечно учащей жизни матери - быть как птица.
Кристина умеет быть как птица, но пока не научилась быть птицей. И это ей предстоит пройти за обманчиво поверхностные полтора часа экранного времени: путь от яростного разграничения «я» и «другого» - к принятию «я» рядом с «другим» (человеком, городом, местом, миром); путь к заботе о другом «я». По-настоящему Леди Птицы две. Первая Леди Птица - псевдоним, условное обозначение. Псевдоним вообще - отдельная часть юношеского самоопределения: своего рода маркер, указывающий на важную сторону личности (не обязательно присутствующую), и синоним выделения себя из толпы носителей условных ФИО; своеобразное превознесение духовного над биологическим. Такой предстает наша героиня в начале фильма. Вторая Леди Птица - внутреннее самоощущение, которое уже не требует специальных обозначений. Финальный звонок Кристины матери - звонок человека, пережившего важный внутренний опыт и сделавшего важные жизненные выводы; человека, прошедшего путь от псевдонима к имени: ставшего Птицей, пока хотя бы отчасти.
Этот значимый процесс преодоления пограничной зоны «выпускничества» и зрелости укомплектован в простую форму маленькой трагикомедии, цельную именно в этой простоте, а потому правдоподобную. Невероятные приключения - это то, что бывает в кино; в обыденности же подростка - это ссора с мамой и лучшей подругой, первый поцелуй и первый секс, экзамены и переезд. Именно эти приключения обладают несоизмеримым масштабом и интересом, в будущем обретая другие формы, но такие же реалистичные. Успех «Леди Бёрд» - это победа жизни над выдумкой, сердца над разумом, теплоты души над холодом бесчувственного интеллекта. Снять миллионы раз виденную историю, автоматически строящуюся на наборе взросленческих клише, так чутко и трогательно, нежно и остроумно, уютно и ласково - чтобы сердце ёкало: «это все мое, родное» - может только по-настоящему талантливый, зрелый, тонко чувствующий жизненный пульс и людей человек. И в этой силе эмоционального воздействия - ценность и искренность «Леди Бёрд» среди других таких историй. Гармонично создать эту маленькую жизнь помог замечательный актерский состав: Лори Меткаф, очень убедительная в реалистичном образе матери, такой знакомой многим в своей неловко-ворчливой любви - так же номинированная на Оскар за роль второго плана; молодые таланты Лукас Хеджес («Манчестер у моря»), Тимоти Шаламе («Зови меня своим именем»); заслуженные величины - Трэйси Леттс, Стивен Хендерсон и другие - Гервиг собрала в свою команду настоящих профессионалов. Стоит отметить, что многие моменты биографии самой Гервиг точно соотносятся с сюжетом фильма - жизнь и учеба в католическом колледже в Сакраменто, выпуск 2002/2003, мечта о Нью-Йорке и переезд, осознанные нежность и любовь к родному городу. Эта обнаженность личной истории, доверительно переданной на суд зрителю, усиливает щемящее ощущение происходящего на расстоянии вытянутой руки. Сравнить «Леди Бёрд», пожалуй, можно с афоризмом: за малой, обманчиво простой формой кроется большая жизненная мудрость - чтобы взлететь, не обязательно вырывать корни; любовь - это внимание к деталям; место красит человек; человека красит свобода; куда не лети - свобода внутри; маме нужно звонить. Почаще.
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