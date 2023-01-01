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Леди Бёрд Леди Бёрд
Киноафиша Фильмы Леди Бёрд Леди Бёрд, 2017: актеры и роли
Lady Bird Леди Бёрд 2017 / США
7.1 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Леди Бёрд, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Грета Гервиг Грета Гервиг Greta Gerwig
В ролях
Сирша Ронан Сирша Ронан Saoirse Ronan Джейк Макдорман Джейк Макдорман Jake McDorman Одейя Раш Одейя Раш Odeya Rush Кэтрин Ньютон Кэтрин Ньютон Лори Меткаф Лори Меткаф Laurie Metcalf Энди Бакли Энди Бакли Andy Buckley Тимоти Шаламе Тимоти Шаламе Timothee Chalamet
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